https://ria.ru/20221030/trevoga-1827836967.html
В Одесской области объявлена воздушная тревога
В Одесской области объявлена воздушная тревога - РИА Новости, 30.10.2022
В Одесской области объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Одесской области Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T02:12
2022-10-30T02:12
2022-10-30T02:23
специальная военная операция на украине
одесская область
владимир путин
киев
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской области Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры страны.Ранее воздушную тревогу объявили в Николаевской области Украины.Незадолго до этого тревога звучала в Полтавской, Сумской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области, но там её уже отменили.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
одесская область
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одесская область, владимир путин, киев, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Владимир Путин, Киев, Украина, Вооруженные силы РФ
02:12 30.10.2022 (обновлено: 02:23 30.10.2022)
В Одесской области объявлена воздушная тревога
Минцифры Украины: в Одесской области объявлена воздушная тревога