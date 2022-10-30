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В Полтавской области объявлена воздушная тревога - РИА Новости, 30.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221030/trevoga-1827831037.html
В Полтавской области объявлена воздушная тревога
В Полтавской области объявлена воздушная тревога - РИА Новости, 30.10.2022
В Полтавской области объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Полтавской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T00:29
2022-10-30T00:34
специальная военная операция на украине
владимир путин
полтавская область
украина
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин."Внимание! Воздушная тревога – область! Ракетная опасность!" - написал Лунин в Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
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владимир путин, полтавская область, украина, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Полтавская область, Украина, Россия, Вооруженные силы РФ
00:29 30.10.2022 (обновлено: 00:34 30.10.2022)
 
В Полтавской области объявлена воздушная тревога

Глава областной администрации Лунин сообщил о воздушной тревоге в Полтавской области

© Фото : KongsbergПередвижной зенитный ракетный комплекс
Передвижной зенитный ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© Фото : Kongsberg
Передвижной зенитный ракетный комплекс. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин.
"Внимание! Воздушная тревога – область! Ракетная опасность!" - написал Лунин в Telegram-канале.
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Вчера, 18:10Специальная военная операция на Украине
На Украине объявили масштабную воздушную тревогу
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинПолтавская областьУкраинаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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