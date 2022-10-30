https://ria.ru/20221030/trevoga-1827831037.html
В Полтавской области объявлена воздушная тревога
В Полтавской области объявлена воздушная тревога - РИА Новости, 30.10.2022
В Полтавской области объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Полтавской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T00:29
2022-10-30T00:29
2022-10-30T00:34
специальная военная операция на украине
владимир путин
полтавская область
украина
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин."Внимание! Воздушная тревога – область! Ракетная опасность!" - написал Лунин в Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
https://ria.ru/20221029/trevoga-1827787889.html
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владимир путин, полтавская область, украина, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Полтавская область, Украина, Россия, Вооруженные силы РФ
00:29 30.10.2022 (обновлено: 00:34 30.10.2022)
В Полтавской области объявлена воздушная тревога
Глава областной администрации Лунин сообщил о воздушной тревоге в Полтавской области