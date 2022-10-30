https://ria.ru/20221030/trass-1827942714.html

СМИ: Трасс перед отставкой зациклилась на мысли о "ядерной угрозе" России

СМИ: Трасс перед отставкой зациклилась на мысли о "ядерной угрозе" России - РИА Новости, 30.10.2022

СМИ: Трасс перед отставкой зациклилась на мысли о "ядерной угрозе" России

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в заключительные дни пребывания на посту главы правительства тщательно следила за прогнозами погоды и... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T19:18

2022-10-30T19:18

2022-10-30T19:23

в мире

лиз трасс

сергей рябков

россия

москва

отставка трасс с поста премьера британии

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в заключительные дни пребывания на посту главы правительства тщательно следила за прогнозами погоды и направлением ветра, опасаясь, что в случае применения РФ ядерного оружия радиация может достигнуть берегов королевства, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на источники.Избранная 6 сентября на пост главы правительства Великобритании Трасс была премьером лишь 44 дня до объявления о своей отставке, после того как она столкнулась с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.Как пишет издание, Трасс "зациклилась" на погоде после того, как разведка сообщила ей, что после теракта на Крымском мосту, осуществленного украинскими спецслужбами, Россия может применить тактическое ядерное оружие над Черным морем, чтобы продемонстрировать Киеву готовность к жесткому ответу."Лиз была одержима преобладающим ветром, следила за прогнозами (погоды), чтобы понять, нужно ли ей запускать "план по защите и выживанию" (это информационная кампания по гражданской обороне, проводившаяся с 1974 по 1980 год, в ходе которой население информировали о том, как защитить себя во время ядерной атаки - ред.)", - приводит Daily Mail слова одного из источников.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Россия не хочет участвовать в ядерной риторике, которая в последние недели подогревается на Западе. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что Россия не угрожает никому применением ядерного оружия, это в западных столицах вводят в оборот ядерную риторику, пытаясь представить дело так, будто Москва готовится нанести удары с использованием оружия массового поражения.

https://ria.ru/20221030/trass-1827837584.html

https://ria.ru/20221025/opros-1826772294.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, лиз трасс, сергей рябков, россия, москва, отставка трасс с поста премьера британии