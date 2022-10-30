https://ria.ru/20221030/trass-1827837584.html

Британцы поиздевались над Трасс из-за взлома ее телефона

Британцы поиздевались над Трасс из-за взлома ее телефона - РИА Новости, 30.10.2022

Британцы поиздевались над Трасс из-за взлома ее телефона

Читатели британского таблоида The Daily Mail отреагировали на публикацию издания о том, что якобы русские хакеры взломали личный телефон бывшего... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T02:36

2022-10-30T02:36

2022-10-30T13:42

в мире

лиз трасс

риши сунак

великобритания

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Читатели британского таблоида The Daily Mail отреагировали на публикацию издания о том, что якобы русские хакеры взломали личный телефон бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.По утверждению таблоида, хакерам удалось раздобыть сверхсекретные детали о переговорах с ключевыми союзниками Лондона. Отмечается, что взлом произошел еще летом, когда Трасс занимала пост главы МИД Соединенного Королевства."Трасс — просто ходячая катастрофа", — написал пользователь poster."Полная катастрофа во всех аспектах", — согласился LordBurl."Не могу поверить, что ей разрешили использовать личный телефон для правительственных нужд и что она, как член правительства, не проверялась на регулярной основе. Безопасность в Великобритании — безумие", — отметил Theeviloneonline."Было ли что-либо, что она сделала, что можно считать успехом?" — задался вопросом Paul."И когда же это было, наверное, когда она выпендривалась на том танке в Эстонии", — предположил SmokeHill, вспомнив фото Трасс, сидящей внутри танка в каске и камуфляжном жилете на полигоне НАТО."Она была бесполезна, вплоть до некомпетентности, на каждом посту в кабинете министров, который она занимала. Никогда ни перед кем не отчитывалась, никогда не осознавала своей презренной недееспособности. Я понятия не имею, откуда у нее уверенность в себе", — добавил RosieSand.Избранная в сентябре на место Бориса Джонсона Трасс была премьером лишь 44 дня и также подала в отставку, столкнувшись с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер государственного долга. В понедельник главой правящей Консервативной партии Великобритании был избран Риши Сунак, на следующий день король Британии Карл III утвердил его в должности премьера и поручил сформировать правительство.

https://ria.ru/20221030/vzlom-1827837216.html

https://ria.ru/20221025/opros-1826772294.html

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в мире, лиз трасс, риши сунак, великобритания