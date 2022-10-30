https://ria.ru/20221030/transport-1827889376.html
Собянин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником
Собянин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником - РИА Новости, 30.10.2022
Собянин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил работников автомобильного и городского транспорта с профессиональным праздником, отметив, что... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T13:38
2022-10-30T13:38
2022-10-30T13:38
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил работников автомобильного и городского транспорта с профессиональным праздником, отметив, что специалисты обеспечивают комфортные поездки миллионов пассажиров."Сегодня День работника автомобильного и городского транспорта. Московские специалисты ежедневно обеспечивают комфортные поездки миллионов пассажиров, своевременно доставляют необходимые товары и грузы", - говорится в сообщении.Он отметил, что создаются условия для развития отрасли, повышается привлекательность городского транспорта: современные автобусы, электробусы и трамваи, востребованные москвичами сервисы, строим удобные и безопасные дороги.Мэр столицы поблагодарил работников отрасли за преданность профессии и добросовестный труд на благо города и его жителей. Пожелал крепкого здоровья, благополучия и новых успехов.
https://ria.ru/20221030/transport-1827885133.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей собянин, москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Сергей Собянин, Москва, Городское хозяйство Москвы
Собянин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником
Мэр Собянин: московские специалисты обеспечивают комфортные поездки миллионов пассажиров