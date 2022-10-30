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Собянин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником - РИА Новости, 30.10.2022
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Собянин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником
Собянин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником - РИА Новости, 30.10.2022
Собянин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил работников автомобильного и городского транспорта с профессиональным праздником, отметив, что... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T13:38
2022-10-30T13:38
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил работников автомобильного и городского транспорта с профессиональным праздником, отметив, что специалисты обеспечивают комфортные поездки миллионов пассажиров."Сегодня День работника автомобильного и городского транспорта. Московские специалисты ежедневно обеспечивают комфортные поездки миллионов пассажиров, своевременно доставляют необходимые товары и грузы", - говорится в сообщении.Он отметил, что создаются условия для развития отрасли, повышается привлекательность городского транспорта: современные автобусы, электробусы и трамваи, востребованные москвичами сервисы, строим удобные и безопасные дороги.Мэр столицы поблагодарил работников отрасли за преданность профессии и добросовестный труд на благо города и его жителей. Пожелал крепкого здоровья, благополучия и новых успехов.
https://ria.ru/20221030/transport-1827885133.html
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общество, сергей собянин, москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Сергей Собянин, Москва, Городское хозяйство Москвы
13:38 30.10.2022
 
Собянин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

Мэр Собянин: московские специалисты обеспечивают комфортные поездки миллионов пассажиров

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил работников автомобильного и городского транспорта с профессиональным праздником, отметив, что специалисты обеспечивают комфортные поездки миллионов пассажиров.
"Сегодня День работника автомобильного и городского транспорта. Московские специалисты ежедневно обеспечивают комфортные поездки миллионов пассажиров, своевременно доставляют необходимые товары и грузы", - говорится в сообщении.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
12:56
Мишустин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником
Он отметил, что создаются условия для развития отрасли, повышается привлекательность городского транспорта: современные автобусы, электробусы и трамваи, востребованные москвичами сервисы, строим удобные и безопасные дороги.
Мэр столицы поблагодарил работников отрасли за преданность профессии и добросовестный труд на благо города и его жителей. Пожелал крепкого здоровья, благополучия и новых успехов.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
09:42
Володин поздравил работников транспорта
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоСергей СобянинМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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