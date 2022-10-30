https://ria.ru/20221030/transport-1827889376.html

Собянин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

Собянин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником - РИА Новости, 30.10.2022

Собянин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил работников автомобильного и городского транспорта с профессиональным праздником, отметив, что... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T13:38

2022-10-30T13:38

2022-10-30T13:38

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил работников автомобильного и городского транспорта с профессиональным праздником, отметив, что специалисты обеспечивают комфортные поездки миллионов пассажиров."Сегодня День работника автомобильного и городского транспорта. Московские специалисты ежедневно обеспечивают комфортные поездки миллионов пассажиров, своевременно доставляют необходимые товары и грузы", - говорится в сообщении.Он отметил, что создаются условия для развития отрасли, повышается привлекательность городского транспорта: современные автобусы, электробусы и трамваи, востребованные москвичами сервисы, строим удобные и безопасные дороги.Мэр столицы поблагодарил работников отрасли за преданность профессии и добросовестный труд на благо города и его жителей. Пожелал крепкого здоровья, благополучия и новых успехов.

https://ria.ru/20221030/transport-1827885133.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, сергей собянин, москва, городское хозяйство москвы