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Мишустин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником - РИА Новости, 30.10.2022
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Мишустин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником
Мишустин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником - РИА Новости, 30.10.2022
Мишустин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта, который обеспечивает единство страны, с... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T12:56
2022-10-30T12:57
михаил мишустин
общество
россия
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта, который обеспечивает единство страны, с профессиональным праздником, отметив, что их нелегкий труд заслуживает большого уважения, соответствующее поздравление опубликовано на сайте правительства РФ."Поздравляю вас с профессиональным праздником... Благодаря водителям, механикам, инженерно-техническим работникам, специалистам автотранспортных предприятий общественный транспорт работает четко и слаженно. Ежедневно, в круглосуточном режиме вы перевозите миллионы людей по разным маршрутам, выполняете свою работу на высоком профессиональном уровне, обеспечиваете комфорт и безопасность пассажиров. Ваш нелегкий труд заслуживает большого уважения и искренних слов благодарности", - говорится в поздравлении.Премьер-министр также напомнил, что Россия занимает одно из первых мест в мире по протяженности дорог."Автомобильный и городской пассажирский транспорт обеспечивает единство страны, способствует росту экономики. И конечно, играет особую роль в жизни каждого человека, является удобным и быстрым средством передвижения", - подчеркнул он.Мишустин добавил, что развитие автомобильного и пассажирского транспорта - один из приоритетов правительства. По его словам, особое внимание уделяется "созданию комплексной цифровой платформы по управлению общественным транспортом, которая позволит планировать маршруты, осуществлять мониторинг пассажиропотока и диспетчерское управление, контролировать процесс перевозки".Премьер пожелал сотрудникам отрасли успехов, удачи, здоровья, благополучия и счастливого пути.
https://ria.ru/20221007/pdd-1822393612.html
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михаил мишустин, общество, россия
Михаил Мишустин, Общество, Россия
12:56 30.10.2022 (обновлено: 12:57 30.10.2022)
 
Мишустин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

Мишустин: автомобильный и городской транспорт обеспечивает единство страны

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта, который обеспечивает единство страны, с профессиональным праздником, отметив, что их нелегкий труд заслуживает большого уважения, соответствующее поздравление опубликовано на сайте правительства РФ.
"Поздравляю вас с профессиональным праздником... Благодаря водителям, механикам, инженерно-техническим работникам, специалистам автотранспортных предприятий общественный транспорт работает четко и слаженно. Ежедневно, в круглосуточном режиме вы перевозите миллионы людей по разным маршрутам, выполняете свою работу на высоком профессиональном уровне, обеспечиваете комфорт и безопасность пассажиров. Ваш нелегкий труд заслуживает большого уважения и искренних слов благодарности", - говорится в поздравлении.
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Премьер-министр также напомнил, что Россия занимает одно из первых мест в мире по протяженности дорог.
"Автомобильный и городской пассажирский транспорт обеспечивает единство страны, способствует росту экономики. И конечно, играет особую роль в жизни каждого человека, является удобным и быстрым средством передвижения", - подчеркнул он.
Мишустин добавил, что развитие автомобильного и пассажирского транспорта - один из приоритетов правительства. По его словам, особое внимание уделяется "созданию комплексной цифровой платформы по управлению общественным транспортом, которая позволит планировать маршруты, осуществлять мониторинг пассажиропотока и диспетчерское управление, контролировать процесс перевозки".
Премьер пожелал сотрудникам отрасли успехов, удачи, здоровья, благополучия и счастливого пути.
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