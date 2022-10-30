https://ria.ru/20221030/transport-1827885133.html

Мишустин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

Мишустин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником - РИА Новости, 30.10.2022

Мишустин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта, который обеспечивает единство страны, с... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T12:56

2022-10-30T12:56

2022-10-30T12:57

михаил мишустин

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826734290_0:0:3102:1745_1920x0_80_0_0_4d3c98dcde027b762ea682c6c01fa587.jpg

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта, который обеспечивает единство страны, с профессиональным праздником, отметив, что их нелегкий труд заслуживает большого уважения, соответствующее поздравление опубликовано на сайте правительства РФ."Поздравляю вас с профессиональным праздником... Благодаря водителям, механикам, инженерно-техническим работникам, специалистам автотранспортных предприятий общественный транспорт работает четко и слаженно. Ежедневно, в круглосуточном режиме вы перевозите миллионы людей по разным маршрутам, выполняете свою работу на высоком профессиональном уровне, обеспечиваете комфорт и безопасность пассажиров. Ваш нелегкий труд заслуживает большого уважения и искренних слов благодарности", - говорится в поздравлении.Премьер-министр также напомнил, что Россия занимает одно из первых мест в мире по протяженности дорог."Автомобильный и городской пассажирский транспорт обеспечивает единство страны, способствует росту экономики. И конечно, играет особую роль в жизни каждого человека, является удобным и быстрым средством передвижения", - подчеркнул он.Мишустин добавил, что развитие автомобильного и пассажирского транспорта - один из приоритетов правительства. По его словам, особое внимание уделяется "созданию комплексной цифровой платформы по управлению общественным транспортом, которая позволит планировать маршруты, осуществлять мониторинг пассажиропотока и диспетчерское управление, контролировать процесс перевозки".Премьер пожелал сотрудникам отрасли успехов, удачи, здоровья, благополучия и счастливого пути.

https://ria.ru/20221007/pdd-1822393612.html

https://ria.ru/20221020/transport-1825502423.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

михаил мишустин, общество, россия