https://ria.ru/20221030/teplo-1827861233.html

Минувшая ночь в Москве стала самой теплой для конца октября с 1948 года

Минувшая ночь в Москве стала самой теплой для конца октября с 1948 года - РИА Новости, 30.10.2022

Минувшая ночь в Москве стала самой теплой для конца октября с 1948 года

Ночь с 29 на 30 октября в Москве стала самой тёплой для конца октября за 74 года, температура составила плюс 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T09:51

2022-10-30T09:51

2022-10-30T09:51

общество

евгений тишковец

москва

погода

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Ночь с 29 на 30 октября в Москве стала самой тёплой для конца октября за 74 года, температура составила плюс 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Прошедшая ночь в Центральной России отметилась необычайно высоким для конца октября температурным режимом. Так, на базовой столичной метеостанции ВДНХ столбики минимальных термометров не опускались ниже плюс 9,7, а в самом центре Москвы – на метеостанции Балчуг, ночная температура составила ровно плюс 10 градусов. Это на пару градусов теплее, чем положено в мае или сентябре, и не хватило всего 1,5 градуса, чтобы соответствовать климатическим показателям июня", - сказал Тишковец.Синоптик отметил, что за всю метеоисторию ВДНХ, берущую начало с 1948 года, для 30 октября минувшая ночь стала самой теплой. За последние 74 года лишь дважды столбики термометров подбирались близко к состоявшемуся в темное время суток рекорду. Это было в 1967 году - плюс 8,7 и в 2021 году - плюс 8,7.Тишковец добавил, что это заключительное тепло, поскольку уже в воскресенье вечером прогнозируется арктическое вторжение, а предстоящая неделя стартует с предзимья.

https://ria.ru/20221023/pogoda-1826005928.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, евгений тишковец, москва, погода