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Домен t.me пропал из реестра ограниченных Роскомнадзором ресурсов - РИА Новости, 30.10.2022
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Домен t.me пропал из реестра ограниченных Роскомнадзором ресурсов
Домен t.me пропал из реестра ограниченных Роскомнадзором ресурсов - РИА Новости, 30.10.2022
Домен t.me пропал из реестра ограниченных Роскомнадзором ресурсов
Домен t.me пропал из реестра ограниченных Роскомнадзором ресурсов, но все ещё недоступен, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T00:01
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
telegram
россия
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Домен t.me пропал из реестра ограниченных Роскомнадзором ресурсов, но все ещё недоступен, передает корреспондент РИА Новости.В субботу в реестре Роскомнадзора появилась информация о том, что по требованию Генпрокуратуры РФ ведомством был ограничен доступ к домену t.me.Позднее Роскомнадзор сообщил, что блокировка доступа к Telegram в настоящее время на территории России исключена.
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), telegram, россия
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Telegram, Россия
00:01 30.10.2022 (обновлено: 00:13 30.10.2022)
 
Домен t.me пропал из реестра ограниченных Роскомнадзором ресурсов

Домен t.me пропал из реестра ограниченных Роскомнадзором ресурсов, но все еще недоступен

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Домен t.me пропал из реестра ограниченных Роскомнадзором ресурсов, но все ещё недоступен, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу в реестре Роскомнадзора появилась информация о том, что по требованию Генпрокуратуры РФ ведомством был ограничен доступ к домену t.me.
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
Вчера, 23:39
Блокировка Telegram в настоящее время исключена, заявил Роскомнадзор
Позднее Роскомнадзор сообщил, что блокировка доступа к Telegram в настоящее время на территории России исключена.
 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)TelegramРоссия
 
 
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