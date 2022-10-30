https://ria.ru/20221030/tayfun-1827861354.html

Тайфун на Филиппинах затронул более 932 тысяч человек

Тайфун на Филиппинах затронул более 932 тысяч человек - РИА Новости, 30.10.2022

Тайфун на Филиппинах затронул более 932 тысяч человек

Более 932 тысяч человек оказались затронуты тайфуном "Налджи" (Nalgae, филиппинское наименование - Paeng) на Филиппинах, сообщает Национальный совет по снижению РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T09:53

2022-10-30T09:53

2022-10-30T09:53

в мире

филиппины

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Более 932 тысяч человек оказались затронуты тайфуном "Налджи" (Nalgae, филиппинское наименование - Paeng) на Филиппинах, сообщает Национальный совет по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий (NDRRMC).Согласно опубликованному отчету, погибли 48 человек, еще 40 ранены, 22 числятся пропавшими без вести. При этом ранее, по неподтвержденным данным, сообщалось о гибели 72 человек.Более 550 зданий были повреждены, почти 160 полностью разрушены. Нанесен ущерб некоторым инфраструктурным объектам, в частности шести аэропортам и 78 морским портам.

https://ria.ru/20221024/samolet-1826242354.html

филиппины

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, филиппины