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"Аэрофлот" возобновляет рейсы в Таиланд - РИА Новости, 30.10.2022
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Туризм
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"Аэрофлот" возобновляет рейсы в Таиланд
"Аэрофлот" возобновляет рейсы в Таиланд - РИА Новости, 30.10.2022
"Аэрофлот" возобновляет рейсы в Таиланд
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с воскресенья возобновляет полеты в Таиланд. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T00:42
2022-10-30T10:13
туризм
таиланд
бангкок
пхукет (остров)
аэрофлот
евросоюз
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
новости - туризм
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с воскресенья возобновляет полеты в Таиланд.Перевозчик с 30 октября возобновляет полеты из Москвы в два пункта этой страны - в Бангкок и на Пхукет. Из расписания на сайте компании следует, что рейсы в Бангкок будут выполняться на Airbus A330-300, на Пхукет - на Boeing 777-300ER.Российские авиакомпании на данный момент летают по ограниченному количеству зарубежных направлений - в силу санкций западных стран. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.
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таиланд, бангкок, пхукет (остров), аэрофлот, евросоюз, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм
Туризм, Таиланд, Бангкок, Пхукет (остров), Аэрофлот, Евросоюз, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Новости - Туризм
00:42 30.10.2022 (обновлено: 10:13 30.10.2022)
 
"Аэрофлот" возобновляет рейсы в Таиланд

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" возобновляет полеты в Таиланд

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Самолет авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с воскресенья возобновляет полеты в Таиланд.
Перевозчик с 30 октября возобновляет полеты из Москвы в два пункта этой страны - в Бангкок и на Пхукет. Из расписания на сайте компании следует, что рейсы в Бангкок будут выполняться на Airbus A330-300, на Пхукет - на Boeing 777-300ER.
Российские авиакомпании на данный момент летают по ограниченному количеству зарубежных направлений - в силу санкций западных стран. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.
Самолет Boeing 777-300 - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 11:14Туризм
"Аэрофлот" с 12 ноября возобновит рейсы в Каир
 
ТуризмТаиландБангкокПхукет (остров)АэрофлотЕвросоюзФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Новости - Туризм
 
 
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