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"Аэрофлот" возобновляет рейсы в Таиланд

"Аэрофлот" возобновляет рейсы в Таиланд - РИА Новости, 30.10.2022

"Аэрофлот" возобновляет рейсы в Таиланд

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с воскресенья возобновляет полеты в Таиланд. РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T00:42

2022-10-30T00:42

2022-10-30T10:13

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бангкок

пхукет (остров)

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евросоюз

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" с воскресенья возобновляет полеты в Таиланд.Перевозчик с 30 октября возобновляет полеты из Москвы в два пункта этой страны - в Бангкок и на Пхукет. Из расписания на сайте компании следует, что рейсы в Бангкок будут выполняться на Airbus A330-300, на Пхукет - на Boeing 777-300ER.Российские авиакомпании на данный момент летают по ограниченному количеству зарубежных направлений - в силу санкций западных стран. В частности, ЕС запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Под запретом оказались и услуги техобслуживания и страхования самолетов, а Евросоюз, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.Росавиация рекомендовала авиакомпаниям РФ с самолетами в иностранных реестрах приостановить международные рейсы, чтобы избежать ареста или задержания воздушных судов, зарегистрированных за границей и принадлежащих иностранным лизингодателям.

https://ria.ru/20221028/aeroflot-1827434482.html

таиланд

бангкок

пхукет (остров)

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таиланд, бангкок, пхукет (остров), аэрофлот, евросоюз, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм