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МИД Таджикистана опроверг фейк о сборке иранских БПЛА на территории страны - РИА Новости, 30.10.2022
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МИД Таджикистана опроверг фейк о сборке иранских БПЛА на территории страны
МИД Таджикистана опроверг фейк о сборке иранских БПЛА на территории страны - РИА Новости, 30.10.2022
МИД Таджикистана опроверг фейк о сборке иранских БПЛА на территории страны
МИД Таджикистана опроверг сообщения, что на таджикской территории производится сборка иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), говорится в заявлении... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T17:44
2022-10-30T17:44
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ДУШАНБЕ, 30 окт - РИА Новости, Лидия Исамова. МИД Таджикистана опроверг сообщения, что на таджикской территории производится сборка иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны.Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон* в своей передаче утверждал, что на территории ряда стран, включая Узбекистан и Таджикистан, якобы собирают иранские беспилотники для российской армии. Позднее вице-спикер законодательной палаты парламента Узбекистана Алишер Кадыров заявил, что МИД и министерство обороны республики должны заставить журналиста принести извинения за этот фейк. Государственный комитет оборонной промышленности Узбекистана опровергал заявление украинского журналиста."Опровергаем слова украинского блогера Дмитрия Гордона*, озвученные им 28 октября…, о производстве иранской стороной на территории Таджикистана "убивающих украинцев" дронов", - говорится в документе таджикского МИД.Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в июле заявлял, что Иран якобы готовится передать России беспилотные летательные аппараты, не объяснив, откуда у Штатов такая информация и не приведя никаких доказательств. Впоследствии официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг эти утверждения. В официальных заявлениях и сводках Минобороны РФ информация о закупках и/или применении иранских беспилотников в зоне спецоперации не звучала. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.* Физлицо, выполняющее функции иностранного агента.
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в мире, россия, таджикистан, узбекистан, иран, дмитрий гордон, украина
В мире, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Иран, Дмитрий Гордон, Украина
17:44 30.10.2022
 
МИД Таджикистана опроверг фейк о сборке иранских БПЛА на территории страны

МИД Таджикистана опроверг сообщения о сборке иранских беспилотников на территории страны

CC BY-SA 3.0 / Rjruiziii / Душанбе, Таджикистан
Душанбе, Таджикистан - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
CC BY-SA 3.0 / Rjruiziii /
Душанбе, Таджикистан. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 30 окт - РИА Новости, Лидия Исамова. МИД Таджикистана опроверг сообщения, что на таджикской территории производится сборка иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны.
Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон* в своей передаче утверждал, что на территории ряда стран, включая Узбекистан и Таджикистан, якобы собирают иранские беспилотники для российской армии. Позднее вице-спикер законодательной палаты парламента Узбекистана Алишер Кадыров заявил, что МИД и министерство обороны республики должны заставить журналиста принести извинения за этот фейк. Государственный комитет оборонной промышленности Узбекистана опровергал заявление украинского журналиста.
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"Опровергаем слова украинского блогера Дмитрия Гордона*, озвученные им 28 октября…, о производстве иранской стороной на территории Таджикистана "убивающих украинцев" дронов", - говорится в документе таджикского МИД.
"Таджикистан не осуществляет экспорт военной техники в третьи страны, и официальных запросов от Украины по этому вопросу таджикская сторона не получала", - отмечает МИД страны.
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в июле заявлял, что Иран якобы готовится передать России беспилотные летательные аппараты, не объяснив, откуда у Штатов такая информация и не приведя никаких доказательств. Впоследствии официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг эти утверждения. В официальных заявлениях и сводках Минобороны РФ информация о закупках и/или применении иранских беспилотников в зоне спецоперации не звучала. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.
* Физлицо, выполняющее функции иностранного агента.
Запуск беспилотников во время учений в Иране - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
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