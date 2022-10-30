МИД Таджикистана опроверг фейк о сборке иранских БПЛА на территории страны
МИД Таджикистана опроверг сообщения о сборке иранских беспилотников на территории страны
Душанбе, Таджикистан. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 30 окт - РИА Новости, Лидия Исамова. МИД Таджикистана опроверг сообщения, что на таджикской территории производится сборка иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны.
Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон* в своей передаче утверждал, что на территории ряда стран, включая Узбекистан и Таджикистан, якобы собирают иранские беспилотники для российской армии. Позднее вице-спикер законодательной палаты парламента Узбекистана Алишер Кадыров заявил, что МИД и министерство обороны республики должны заставить журналиста принести извинения за этот фейк. Государственный комитет оборонной промышленности Узбекистана опровергал заявление украинского журналиста.
"Опровергаем слова украинского блогера Дмитрия Гордона*, озвученные им 28 октября…, о производстве иранской стороной на территории Таджикистана "убивающих украинцев" дронов", - говорится в документе таджикского МИД.
"Таджикистан не осуществляет экспорт военной техники в третьи страны, и официальных запросов от Украины по этому вопросу таджикская сторона не получала", - отмечает МИД страны.
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в июле заявлял, что Иран якобы готовится передать России беспилотные летательные аппараты, не объяснив, откуда у Штатов такая информация и не приведя никаких доказательств. Впоследствии официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани опроверг эти утверждения. В официальных заявлениях и сводках Минобороны РФ информация о закупках и/или применении иранских беспилотников в зоне спецоперации не звучала. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ.
* Физлицо, выполняющее функции иностранного агента.
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