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СКЦ сообщил о выходе шести судов с зерном из украинских портов - РИА Новости, 30.10.2022
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СКЦ сообщил о выходе шести судов с зерном из украинских портов
СКЦ сообщил о выходе шести судов с зерном из украинских портов - РИА Новости, 30.10.2022
СКЦ сообщил о выходе шести судов с зерном из украинских портов
Шесть судов вышли в воскресенье из украинских портов в Черное море в рамках зерновой сделки, но еще не вошли в гуманитарный коридор, сообщает Совместный... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T23:19
2022-10-30T23:19
в мире
украина
черное море
черноморск
одесса
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великобритания
алжир (республика)
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ООН, 30 окт – РИА Новости. Шесть судов вышли в воскресенье из украинских портов в Черное море в рамках зерновой сделки, но еще не вошли в гуманитарный коридор, сообщает Совместный координационный центр.Корабли вышли из Южного, Черноморска и Одессы и направляются в Нидерланды, Великобританию, Алжир, Джибути, Египет, Турцию.
https://ria.ru/20221030/guterresh-1827921731.html
украина
черное море
черноморск
одесса
нидерланды
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в мире, украина, черное море, черноморск, одесса, нидерланды, великобритания, алжир (республика), джибути, египет, турция
В мире, Украина, Черное море, Черноморск, Одесса, Нидерланды, Великобритания, Алжир (республика), Джибути, Египет, Турция
23:19 30.10.2022
 
СКЦ сообщил о выходе шести судов с зерном из украинских портов

СКЦ сообщил о выходе шести судов с зерном из украинских портов в Черное море

© AP Photo / Ukrainian Infrastucture Ministry Press OfficeСухогруз Razoni в порту Одессы, Украина
Сухогруз Razoni в порту Одессы, Украина - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© AP Photo / Ukrainian Infrastucture Ministry Press Office
Сухогруз Razoni в порту Одессы, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 30 окт – РИА Новости. Шесть судов вышли в воскресенье из украинских портов в Черное море в рамках зерновой сделки, но еще не вошли в гуманитарный коридор, сообщает Совместный координационный центр.
"Сегодня, 30 октября, шесть судов, перевозящих 186 426 тонн зерна и других продуктов питания, отправились в рейс (с Украины), но еще не вошли в морской гуманитарный коридор", - сказано в сообщении.
Корабли вышли из Южного, Черноморска и Одессы и направляются в Нидерланды, Великобританию, Алжир, Джибути, Египет, Турцию.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
Вчера, 17:11
Гутерреш намерен добиться возобновления участия России в зерновой сделке
 
В миреУкраинаЧерное мореЧерноморскОдессаНидерландыВеликобританияАлжир (республика)ДжибутиЕгипетТурция
 
 
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