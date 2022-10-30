https://ria.ru/20221030/suda-1827971927.html
СКЦ сообщил о выходе шести судов с зерном из украинских портов
СКЦ сообщил о выходе шести судов с зерном из украинских портов - РИА Новости, 30.10.2022
СКЦ сообщил о выходе шести судов с зерном из украинских портов
Шесть судов вышли в воскресенье из украинских портов в Черное море в рамках зерновой сделки, но еще не вошли в гуманитарный коридор, сообщает Совместный... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T23:19
2022-10-30T23:19
2022-10-30T23:19
в мире
украина
черное море
черноморск
одесса
нидерланды
великобритания
алжир (республика)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806353458_0:142:2000:1267_1920x0_80_0_0_15e558af8a6346c4ea8de2b227c8d8c4.jpg
ООН, 30 окт – РИА Новости. Шесть судов вышли в воскресенье из украинских портов в Черное море в рамках зерновой сделки, но еще не вошли в гуманитарный коридор, сообщает Совместный координационный центр.Корабли вышли из Южного, Черноморска и Одессы и направляются в Нидерланды, Великобританию, Алжир, Джибути, Египет, Турцию.
https://ria.ru/20221030/guterresh-1827921731.html
украина
черное море
черноморск
одесса
нидерланды
великобритания
алжир (республика)
джибути
египет
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806353458_62:0:1939:1408_1920x0_80_0_0_7af2e0eb0bf22e66fde931cd077d5721.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, черное море, черноморск, одесса, нидерланды, великобритания, алжир (республика), джибути, египет, турция
В мире, Украина, Черное море, Черноморск, Одесса, Нидерланды, Великобритания, Алжир (республика), Джибути, Египет, Турция
СКЦ сообщил о выходе шести судов с зерном из украинских портов
СКЦ сообщил о выходе шести судов с зерном из украинских портов в Черное море