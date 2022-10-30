https://ria.ru/20221030/suda-1827971927.html

СКЦ сообщил о выходе шести судов с зерном из украинских портов

СКЦ сообщил о выходе шести судов с зерном из украинских портов - РИА Новости, 30.10.2022

СКЦ сообщил о выходе шести судов с зерном из украинских портов

Шесть судов вышли в воскресенье из украинских портов в Черное море в рамках зерновой сделки, но еще не вошли в гуманитарный коридор, сообщает Совместный... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T23:19

2022-10-30T23:19

2022-10-30T23:19

в мире

украина

черное море

черноморск

одесса

нидерланды

великобритания

алжир (республика)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806353458_0:142:2000:1267_1920x0_80_0_0_15e558af8a6346c4ea8de2b227c8d8c4.jpg

ООН, 30 окт – РИА Новости. Шесть судов вышли в воскресенье из украинских портов в Черное море в рамках зерновой сделки, но еще не вошли в гуманитарный коридор, сообщает Совместный координационный центр.Корабли вышли из Южного, Черноморска и Одессы и направляются в Нидерланды, Великобританию, Алжир, Джибути, Египет, Турцию.

https://ria.ru/20221030/guterresh-1827921731.html

украина

черное море

черноморск

одесса

нидерланды

великобритания

алжир (республика)

джибути

египет

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, черное море, черноморск, одесса, нидерланды, великобритания, алжир (республика), джибути, египет, турция