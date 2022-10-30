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Киев, Анкара и ООН согласовали движение 14 судов в Черном море, сообщил СКЦ - РИА Новости, 30.10.2022
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Киев, Анкара и ООН согласовали движение 14 судов в Черном море, сообщил СКЦ
Киев, Анкара и ООН согласовали движение 14 судов в Черном море, сообщил СКЦ - РИА Новости, 30.10.2022
Киев, Анкара и ООН согласовали движение 14 судов в Черном море, сообщил СКЦ
Украина, Турция и ООН согласовали план движения 14 судов 31 октября в рамках "черноморской зерновой инициативы", говорится в сообщении Совместного... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T22:59
2022-10-30T23:28
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ООН, 30 окт — РИА Новости. Украина, Турция и ООН согласовали план движения 14 судов 31 октября в рамках "черноморской зерновой инициативы", говорится в сообщении Совместного координационного центра (СКЦ).В СКЦ уточнили, что, в соответствии с процедурами, все участники координируют действия со своими военными и другими органами для обеспечения безопасного прохода коммерческих судов.В центре также добавили, что сегодня из украинских портов в городах Южный, Черноморск и Одесса в рамках сделки вышли шесть кораблей. Они пока не вошли в гуманитарный коридор. Судна направляются в Нидерланды, Великобританию, Алжир, Джибути, Египет и Турцию.Накануне Россия заявила о приостановке участия в зерновой сделке ООН, обеспечивавшей вывоз продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя. Вчера утром Киев при помощи беспилотников атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования.По данным Минобороны, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством специалистов из Великобритании. Атакованные транспорт и инфраструктура использовались для функционирования гуманитарного маршрута в рамках продуктовой сделки.Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред России при ООН Василий Небензя сообщал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.
https://ria.ru/20221030/nato-1827936785.html
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в мире, оон, украина, россия, турция, владимир путин, василий небензя, киев
В мире, ООН, Украина, Россия, Турция, Владимир Путин, Василий Небензя, Киев
22:59 30.10.2022 (обновлено: 23:28 30.10.2022)
 
Киев, Анкара и ООН согласовали движение 14 судов в Черном море, сообщил СКЦ

СКЦ: Киев, Анкара и ООН согласовали движение 14 судов, участвующих в зерновой сделке

© AP Photo / David GoldmanСухогруз Navi-Star с зерном в порту Одессы, Украина
Сухогруз Navi-Star с зерном в порту Одессы, Украина - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© AP Photo / David Goldman
Сухогруз Navi-Star с зерном в порту Одессы, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 30 окт — РИА Новости. Украина, Турция и ООН согласовали план движения 14 судов 31 октября в рамках "черноморской зерновой инициативы", говорится в сообщении Совместного координационного центра (СКЦ).

"Делегации Украины, Турции и ООН согласовали план движения на завтра, 31 октября, по морскому гуманитарному коридору 14 судов — 12 идущих из Украины и двух прибывающих. Делегация ООН <…> проинформировала делегацию Российской Федерации о перемещениях в соответствии с установленными процедурами СКЦ", — отмечается в сообщении.

В СКЦ уточнили, что, в соответствии с процедурами, все участники координируют действия со своими военными и другими органами для обеспечения безопасного прохода коммерческих судов.
В центре также добавили, что сегодня из украинских портов в городах Южный, Черноморск и Одесса в рамках сделки вышли шесть кораблей. Они пока не вошли в гуманитарный коридор. Судна направляются в Нидерланды, Великобританию, Алжир, Джибути, Египет и Турцию.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
Вчера, 18:37
НАТО призвала Россию возобновить участие в зерновой сделке
Накануне Россия заявила о приостановке участия в зерновой сделке ООН, обеспечивавшей вывоз продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя. Вчера утром Киев при помощи беспилотников атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования.
По данным Минобороны, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством специалистов из Великобритании. Атакованные транспорт и инфраструктура использовались для функционирования гуманитарного маршрута в рамках продуктовой сделки.
Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред России при ООН Василий Небензя сообщал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.
Сухогруз Razoni с украинским зерном - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
Вчера, 18:33
В Минобороны Турции заявили о переговорах со сторонами зерновой сделки
 
В миреООНУкраинаРоссияТурцияВладимир ПутинВасилий НебензяКиев
 
 
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