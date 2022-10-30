https://ria.ru/20221030/suda-1827970779.html

Киев, Анкара и ООН согласовали движение 14 судов в Черном море, сообщил СКЦ

Киев, Анкара и ООН согласовали движение 14 судов в Черном море, сообщил СКЦ - РИА Новости, 30.10.2022

Киев, Анкара и ООН согласовали движение 14 судов в Черном море, сообщил СКЦ

Украина, Турция и ООН согласовали план движения 14 судов 31 октября в рамках "черноморской зерновой инициативы", говорится в сообщении Совместного... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T22:59

2022-10-30T22:59

2022-10-30T23:28

в мире

оон

украина

россия

турция

владимир путин

василий небензя

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806326609_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_3e0309ebf48983486b913ac9c65c765d.jpg

ООН, 30 окт — РИА Новости. Украина, Турция и ООН согласовали план движения 14 судов 31 октября в рамках "черноморской зерновой инициативы", говорится в сообщении Совместного координационного центра (СКЦ).В СКЦ уточнили, что, в соответствии с процедурами, все участники координируют действия со своими военными и другими органами для обеспечения безопасного прохода коммерческих судов.В центре также добавили, что сегодня из украинских портов в городах Южный, Черноморск и Одесса в рамках сделки вышли шесть кораблей. Они пока не вошли в гуманитарный коридор. Судна направляются в Нидерланды, Великобританию, Алжир, Джибути, Египет и Турцию.Накануне Россия заявила о приостановке участия в зерновой сделке ООН, обеспечивавшей вывоз продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя. Вчера утром Киев при помощи беспилотников атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования.По данным Минобороны, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством специалистов из Великобритании. Атакованные транспорт и инфраструктура использовались для функционирования гуманитарного маршрута в рамках продуктовой сделки.Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред России при ООН Василий Небензя сообщал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.

https://ria.ru/20221030/nato-1827936785.html

https://ria.ru/20221030/turtsiya-1827935872.html

украина

россия

турция

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, оон, украина, россия, турция, владимир путин, василий небензя, киев