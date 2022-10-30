https://ria.ru/20221030/su-25-1827898598.html
Российская ПВО за сутки сбила украинский Су-25 и два Ми-8
Российская ПВО за сутки сбила украинский Су-25 и два Ми-8 - РИА Новости, 30.10.2022
Российская ПВО за сутки сбила украинский Су-25 и два Ми-8
Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 и два вертолета Ми-8, сообщили в воскресенье в пресс-службе... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T14:42
2022-10-30T14:42
2022-10-30T14:42
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
ми-8 амтш
су-25
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796016123_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_13982ef94cd42a231c3f752c9919cf49.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 и два вертолета Ми-8, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны России."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Никольское Донецкой народной республики уничтожен самолет Су-25 воздушных сил Украины. В районах населенных пунктов Кировск и Константиновка Донецкой народной республики сбиты два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.Кроме того, российская ПВО сбила 10 украинских дронов, 32 снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха", а также шесть противорадарных ракет HARM в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях.
https://radiosputnik.ria.ru/20221030/spetsoperatsiya-1827897410.html
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796016123_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_de3fdd4ee481d315ef690b546d3d17c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, россия, украина, ми-8 амтш, су-25
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Ми-8 АМТШ, Су-25
Российская ПВО за сутки сбила украинский Су-25 и два Ми-8
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила украинский Су-25 и два Ми-8