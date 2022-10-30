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Российская ПВО за сутки сбила украинский Су-25 и два Ми-8 - РИА Новости, 30.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221030/su-25-1827898598.html
Российская ПВО за сутки сбила украинский Су-25 и два Ми-8
Российская ПВО за сутки сбила украинский Су-25 и два Ми-8 - РИА Новости, 30.10.2022
Российская ПВО за сутки сбила украинский Су-25 и два Ми-8
Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 и два вертолета Ми-8, сообщили в воскресенье в пресс-службе... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T14:42
2022-10-30T14:42
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
ми-8 амтш
су-25
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 и два вертолета Ми-8, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны России."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Никольское Донецкой народной республики уничтожен самолет Су-25 воздушных сил Украины. В районах населенных пунктов Кировск и Константиновка Донецкой народной республики сбиты два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.Кроме того, российская ПВО сбила 10 украинских дронов, 32 снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха", а также шесть противорадарных ракет HARM в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях.
https://radiosputnik.ria.ru/20221030/spetsoperatsiya-1827897410.html
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в мире, донецкая народная республика, россия, украина, ми-8 амтш, су-25
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Ми-8 АМТШ, Су-25
14:42 30.10.2022
 
Российская ПВО за сутки сбила украинский Су-25 и два Ми-8

Минобороны: российская ПВО за сутки сбила украинский Су-25 и два Ми-8

© РИА Новости / Нина Падалко / Перейти в медиабанкШтурмовик Су-25
Штурмовик Су-25 - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Нина Падалко
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Штурмовик Су-25 . Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 и два вертолета Ми-8, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Никольское Донецкой народной республики уничтожен самолет Су-25 воздушных сил Украины. В районах населенных пунктов Кировск и Константиновка Донецкой народной республики сбиты два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.
Кроме того, российская ПВО сбила 10 украинских дронов, 32 снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха", а также шесть противорадарных ракет HARM в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях.
Самоходные артиллерийские установки 2С19 Мста-С в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
Вчера, 14:37В России
Российская армия вышла к окраинам Павловки в ДНР, заявили в Минобороны РФ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаМи-8 АМТШСу-25
 
 
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