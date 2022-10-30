https://ria.ru/20221030/su-25-1827898598.html

Российская ПВО за сутки сбила украинский Су-25 и два Ми-8

Российская ПВО за сутки сбила украинский Су-25 и два Ми-8 - РИА Новости, 30.10.2022

Российская ПВО за сутки сбила украинский Су-25 и два Ми-8

Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 и два вертолета Ми-8, сообщили в воскресенье в пресс-службе... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T14:42

2022-10-30T14:42

2022-10-30T14:42

специальная военная операция на украине

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су-25

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 и два вертолета Ми-8, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны России."Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Никольское Донецкой народной республики уничтожен самолет Су-25 воздушных сил Украины. В районах населенных пунктов Кировск и Константиновка Донецкой народной республики сбиты два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.Кроме того, российская ПВО сбила 10 украинских дронов, 32 снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха", а также шесть противорадарных ракет HARM в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях.

https://radiosputnik.ria.ru/20221030/spetsoperatsiya-1827897410.html

донецкая народная республика

россия

украина

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, россия, украина, ми-8 амтш, су-25