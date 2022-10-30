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В Турции сообщили, что российский персонал пока не покинул СКЦ в Стамбуле - РИА Новости, 30.10.2022
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В Турции сообщили, что российский персонал пока не покинул СКЦ в Стамбуле
В Турции сообщили, что российский персонал пока не покинул СКЦ в Стамбуле - РИА Новости, 30.10.2022
В Турции сообщили, что российский персонал пока не покинул СКЦ в Стамбуле
Российский персонал всё еще находится в координационном центре по зерну в Стамбуле, сообщило министерство национальной обороны Турции. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T18:16
2022-10-30T18:26
турция
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в мире
василий небензя
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АНКАРА, 30 окт – РИА Новости. Российский персонал всё еще находится в координационном центре по зерну в Стамбуле, сообщило министерство национальной обороны Турции.Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщали в Минобороны РФ. В субботу рано утром Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов."Российская Федерация проинформировала ООН и власти нашей страны о том, что зерновая инициатива временно приостановлена в связи с атаками в Севастополе 29 октября. Российский персонал, направленный в Совместный координационный центр в Стамбуле, все еще находится в нем. В этот период отправление судов с Украины осуществляться не будет. Сегодня и завтра планируется продолжить досмотр судов, груженных зерном, ожидающих перед входом в Стамбул", - говорится в заявлении турецкого военного ведомства.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.
https://ria.ru/20221030/zerno-1827834841.html
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турция, стамбул, в мире, василий небензя, россия, оон
Турция, Стамбул, В мире, Василий Небензя, Россия, ООН
18:16 30.10.2022 (обновлено: 18:26 30.10.2022)
 
В Турции сообщили, что российский персонал пока не покинул СКЦ в Стамбуле

Минобороны Турции: российский персонал еще находится в координационном центре по зерну

© РИА Новости / Максим Дурнев / Перейти в медиабанкВ координационном центре Россия-Турция-Украина-ООН по транспортировке зерна с Украины в Стамбуле
В координационном центре Россия-Турция-Украина-ООН по транспортировке зерна с Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Максим Дурнев
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В координационном центре Россия-Турция-Украина-ООН по транспортировке зерна с Украины в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 30 окт – РИА Новости. Российский персонал всё еще находится в координационном центре по зерну в Стамбуле, сообщило министерство национальной обороны Турции.
Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщали в Минобороны РФ. В субботу рано утром Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
Сухогруз Razoni с грузом зерновых в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
Вчера, 01:32
В СКЦ не договорились о движении судов в рамках "продуктовой сделки"
"Российская Федерация проинформировала ООН и власти нашей страны о том, что зерновая инициатива временно приостановлена в связи с атаками в Севастополе 29 октября. Российский персонал, направленный в Совместный координационный центр в Стамбуле, все еще находится в нем. В этот период отправление судов с Украины осуществляться не будет. Сегодня и завтра планируется продолжить досмотр судов, груженных зерном, ожидающих перед входом в Стамбул", - говорится в заявлении турецкого военного ведомства.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
Вчера, 17:35
Гутерреш отложил отъезд на саммит ЛАГ из-за ситуации с зерновой сделкой
 
ТурцияСтамбулВ миреВасилий НебензяРоссияООН
 
 
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