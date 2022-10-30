https://ria.ru/20221030/ssha-1827891719.html

США обязаны увидеть "красные линии", заявил Песков

США обязаны увидеть "красные линии", заявил Песков - РИА Новости, 30.10.2022

США обязаны увидеть "красные линии", заявил Песков

Вашингтон после речи президента России Владимира Путина могут понять российское видение жизни и отношение к происходящему и теперь обязаны увидеть "красные... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T14:04

2022-10-30T14:04

2022-10-30T14:05

сша

в мире

дмитрий песков

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 окт - РИА Новости. Вашингтон после речи президента России Владимира Путина могут понять российское видение жизни и отношение к происходящему и теперь обязаны увидеть "красные линии", считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Они же не могли в Вашингтоне сказать – "Вау, какой великий Путин", не могли априори. Но то, что они будут сидеть думать, читать и перечитывать и анализировать - это 100%. По крайней мере, они понимают таким образом наше российское видение жизни, наше отношение к тому, что происходит, и они просто теперь видят, обязаны увидеть, по крайней мере, где те самые красные линии, и почему они образовались", - сказал он в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия 1".

https://ria.ru/20221030/spetsoperatsiya-1827891516.html

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, в мире, дмитрий песков