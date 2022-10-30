14:04 30.10.2022 (обновлено: 14:05 30.10.2022)
США обязаны увидеть "красные линии", заявил Песков
Песков: США обязаны увидеть "красные линии" и причины их образования
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 окт - РИА Новости. Вашингтон после речи президента России Владимира Путина могут понять российское видение жизни и отношение к происходящему и теперь обязаны увидеть "красные линии", считает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Они же не могли в Вашингтоне сказать – "Вау, какой великий Путин", не могли априори. Но то, что они будут сидеть думать, читать и перечитывать и анализировать - это 100%. По крайней мере, они понимают таким образом наше российское видение жизни, наше отношение к тому, что происходит, и они просто теперь видят, обязаны увидеть, по крайней мере, где те самые красные линии, и почему они образовались", - сказал он в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия 1".