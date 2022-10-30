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С начала спецоперации уничтожено около 6,2 тысячи единиц бронетехники ВСУ - РИА Новости, 30.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221030/spetsoperatsiya-1827899886.html
С начала спецоперации уничтожено около 6,2 тысячи единиц бронетехники ВСУ
С начала спецоперации уничтожено около 6,2 тысячи единиц бронетехники ВСУ - РИА Новости, 30.10.2022
С начала спецоперации уничтожено около 6,2 тысячи единиц бронетехники ВСУ
Российские войска с начала спецоперации на Украине уничтожили 6192 танка и других боевых бронированных машин, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T14:56
2022-10-30T14:56
специальная военная операция на украине
технологии
россия
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российские войска с начала спецоперации на Украине уничтожили 6192 танка и других боевых бронированных машин, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 328 самолетов, 167 вертолетов, 2380 беспилотных летательных аппаратов, 384 зенитных ракетных комплекса, 6192 танка и других боевых бронированных машин, 879 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3537 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6898 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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технологии, россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
14:56 30.10.2022
 
С начала спецоперации уничтожено около 6,2 тысячи единиц бронетехники ВСУ

Минобороны: с начала спецоперации уничтожено около 6,2 тысячи единиц бронетехники ВСУ

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкПодбитый танк ВСУ
Подбитый танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Подбитый танк ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российские войска с начала спецоперации на Украине уничтожили 6192 танка и других боевых бронированных машин, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 328 самолетов, 167 вертолетов, 2380 беспилотных летательных аппаратов, 384 зенитных ракетных комплекса, 6192 танка и других боевых бронированных машин, 879 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3537 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6898 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииРоссияУкраинаВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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