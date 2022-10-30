https://ria.ru/20221030/spetsoperatsiya-1827899886.html

С начала спецоперации уничтожено около 6,2 тысячи единиц бронетехники ВСУ

С начала спецоперации уничтожено около 6,2 тысячи единиц бронетехники ВСУ - РИА Новости, 30.10.2022

С начала спецоперации уничтожено около 6,2 тысячи единиц бронетехники ВСУ

Российские войска с начала спецоперации на Украине уничтожили 6192 танка и других боевых бронированных машин, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T14:56

2022-10-30T14:56

2022-10-30T14:56

специальная военная операция на украине

технологии

россия

украина

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Российские войска с начала спецоперации на Украине уничтожили 6192 танка и других боевых бронированных машин, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 328 самолетов, 167 вертолетов, 2380 беспилотных летательных аппаратов, 384 зенитных ракетных комплекса, 6192 танка и других боевых бронированных машин, 879 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3537 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6898 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

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Наталья Макарова

технологии, россия, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины