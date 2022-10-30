https://ria.ru/20221030/spetsoperatsiya-1827896506.html

Российские войска отразили все атаки ВСУ на Красно-Лиманском направлении

Российские войска отразили все атаки ВСУ на Красно-Лиманском направлении - РИА Новости, 30.10.2022

Российские войска отразили все атаки ВСУ на Красно-Лиманском направлении

Две украинские ротные тактические группы пытались ввести наступательные действия в ЛНР, все атаки отражены, уничтожено до 50 нападавших, сообщили в воскресенье... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T14:33

2022-10-30T14:33

2022-10-30T14:43

специальная военная операция на украине

россия

макеевка

луганская народная республика

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Две украинские ротные тактические группы пытались ввести наступательные действия в ЛНР, все атаки отражены, уничтожено до 50 нападавших, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На Красно-Лиманском направлении противник пытался вести наступательные действия двумя ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка и Червонопоповка Луганской народной республики. Все атаки отражены", - говорится в сводке российского военного ведомства."Огнем артиллерии и ударами армейской авиации уничтожено более 50 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты и один бронетранспортер", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

макеевка

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, макеевка, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире