https://ria.ru/20221030/spetsoperatsiya-1827896506.html
Российские войска отразили все атаки ВСУ на Красно-Лиманском направлении
Российские войска отразили все атаки ВСУ на Красно-Лиманском направлении - РИА Новости, 30.10.2022
Российские войска отразили все атаки ВСУ на Красно-Лиманском направлении
Две украинские ротные тактические группы пытались ввести наступательные действия в ЛНР, все атаки отражены, уничтожено до 50 нападавших, сообщили в воскресенье... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T14:33
2022-10-30T14:33
2022-10-30T14:43
специальная военная операция на украине
россия
макеевка
луганская народная республика
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Две украинские ротные тактические группы пытались ввести наступательные действия в ЛНР, все атаки отражены, уничтожено до 50 нападавших, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На Красно-Лиманском направлении противник пытался вести наступательные действия двумя ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка и Червонопоповка Луганской народной республики. Все атаки отражены", - говорится в сводке российского военного ведомства."Огнем артиллерии и ударами армейской авиации уничтожено более 50 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты и один бронетранспортер", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, макеевка, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Макеевка, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире
14:33 30.10.2022 (обновлено: 14:43 30.10.2022)
Российские войска отразили все атаки ВСУ на Красно-Лиманском направлении
Минобороны: ВСУ пытались вести наступление на Красно-Лиманском направлении, атаки отражены