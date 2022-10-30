Рейтинг@Mail.ru
Российские войска отразили все атаки ВСУ на Красно-Лиманском направлении - РИА Новости, 30.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221030/spetsoperatsiya-1827896506.html
Российские войска отразили все атаки ВСУ на Красно-Лиманском направлении
Российские войска отразили все атаки ВСУ на Красно-Лиманском направлении - РИА Новости, 30.10.2022
Российские войска отразили все атаки ВСУ на Красно-Лиманском направлении
Две украинские ротные тактические группы пытались ввести наступательные действия в ЛНР, все атаки отражены, уничтожено до 50 нападавших, сообщили в воскресенье... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T14:33
2022-10-30T14:43
специальная военная операция на украине
россия
макеевка
луганская народная республика
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825213865_306:497:3062:2048_1920x0_80_0_0_1b1d559a28ef80dfcd1cdd88319c7d36.jpg
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Две украинские ротные тактические группы пытались ввести наступательные действия в ЛНР, все атаки отражены, уничтожено до 50 нападавших, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На Красно-Лиманском направлении противник пытался вести наступательные действия двумя ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка и Червонопоповка Луганской народной республики. Все атаки отражены", - говорится в сводке российского военного ведомства."Огнем артиллерии и ударами армейской авиации уничтожено более 50 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты и один бронетранспортер", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
макеевка
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825213865_1177:644:3049:2048_1920x0_80_0_0_b521336583279bc7389839252176c0bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, макеевка, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Макеевка, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире
14:33 30.10.2022 (обновлено: 14:43 30.10.2022)
 
Российские войска отразили все атаки ВСУ на Красно-Лиманском направлении

Минобороны: ВСУ пытались вести наступление на Красно-Лиманском направлении, атаки отражены

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов реактивной системы залпового огня "Ураган" в ходе спецоперации
Боевая работа расчетов реактивной системы залпового огня Ураган в ходе спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчетов реактивной системы залпового огня "Ураган" в ходе спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Две украинские ротные тактические группы пытались ввести наступательные действия в ЛНР, все атаки отражены, уничтожено до 50 нападавших, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"На Красно-Лиманском направлении противник пытался вести наступательные действия двумя ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка и Червонопоповка Луганской народной республики. Все атаки отражены", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
"Огнем артиллерии и ударами армейской авиации уничтожено более 50 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты и один бронетранспортер", - добавили в МО РФ.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМакеевкаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала