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Российские военные вышли к окраинам Павловки в ДНР

Российские военные вышли к окраинам Павловки в ДНР - РИА Новости, 30.10.2022

Российские военные вышли к окраинам Павловки в ДНР

Российские военные вышли к окраинам села Павловка в ДНР, продвинувшись в глубину обороны украинских войск более чем на три километра, сообщило Минобороны. РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T14:32

2022-10-30T14:32

2022-10-30T15:54

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

владимир путин

харьковская область

вооруженные силы украины

су-25

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Российские военные вышли к окраинам села Павловка в ДНР, продвинувшись в глубину обороны украинских войск более чем на три километра, сообщило Минобороны.Как уточнило ведомство, при наступлении на Южно-Донецком направлении российские подразделения уничтожили силы противника в районах Новомихайловки и Владимировки в Донецкой Народной Республике. Также они завладели рядом опорных пунктов и господствующих высот.Потери противника составили:Помимо этого, шесть украинских солдат сдались в плен, также удалось захватить один танк.Купянское направлениеНа Купянском направлении две батальонные тактические группы ВСУ вместе с иностранными наемниками семь раз пытались перейти в наступление в районах Першотравневого, Орлянки, Табаевки и Берестового в Харьковской области. Все атаки удалось отбить.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеКроме того, российским войскам удалось сорвать наступление двух украинских ротных тактических групп в районе Стельмаховки, Макеевки и Червонопоповки в Луганской Народной Республике. Потери противника составили:Николаево-Криворожское направлениеУкраинские войска трижды пытались атаковать в направлении Пятихатки, Червоного Яра и Ищенки в Херсонской области. Российские подразделения смогли сорвать наступление, отбросить солдат ВСУ на исходные рубежи и нанести удар по 13 районам сосредоточения их резервов.Потери противника составили:Помимо этого, Вооруженные силы России поразили узел связи ВСУ в Херсонской области, склад боеприпасов в Харьковской области и центр подготовки специальных сил украинских войск в Николаевской области. Также нанесен удар по 68 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 189 районах.Российские системы ПВО за сутки сбили украинский самолет Су-25 и два вертолета Ми-8 в Донецкой Народной Республике, а также уничтожили десять беспилотников в ДНР, ЛНР и Харьковской области. Кроме того, силы противовоздушной обороны перехватили 32 снаряда американской РСЗО HIMARS, шесть противорадиолокационных ракет HARM и один реактивный снаряд "Ольха". Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

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https://ria.ru/20221029/spetsoperatsiya-1827755614.html

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россия

донецкая народная республика

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, владимир путин, харьковская область, вооруженные силы украины, су-25