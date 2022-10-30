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Российские военные вышли к окраинам Павловки в ДНР - РИА Новости, 30.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221030/spetsoperatsiya-1827896178.html
Российские военные вышли к окраинам Павловки в ДНР
Российские военные вышли к окраинам Павловки в ДНР - РИА Новости, 30.10.2022
Российские военные вышли к окраинам Павловки в ДНР
Российские военные вышли к окраинам села Павловка в ДНР, продвинувшись в глубину обороны украинских войск более чем на три километра, сообщило Минобороны. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T14:32
2022-10-30T15:54
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
владимир путин
харьковская область
вооруженные силы украины
су-25
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Российские военные вышли к окраинам села Павловка в ДНР, продвинувшись в глубину обороны украинских войск более чем на три километра, сообщило Минобороны.Как уточнило ведомство, при наступлении на Южно-Донецком направлении российские подразделения уничтожили силы противника в районах Новомихайловки и Владимировки в Донецкой Народной Республике. Также они завладели рядом опорных пунктов и господствующих высот.Потери противника составили:Помимо этого, шесть украинских солдат сдались в плен, также удалось захватить один танк.Купянское направлениеНа Купянском направлении две батальонные тактические группы ВСУ вместе с иностранными наемниками семь раз пытались перейти в наступление в районах Першотравневого, Орлянки, Табаевки и Берестового в Харьковской области. Все атаки удалось отбить.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеКроме того, российским войскам удалось сорвать наступление двух украинских ротных тактических групп в районе Стельмаховки, Макеевки и Червонопоповки в Луганской Народной Республике. Потери противника составили:Николаево-Криворожское направлениеУкраинские войска трижды пытались атаковать в направлении Пятихатки, Червоного Яра и Ищенки в Херсонской области. Российские подразделения смогли сорвать наступление, отбросить солдат ВСУ на исходные рубежи и нанести удар по 13 районам сосредоточения их резервов.Потери противника составили:Помимо этого, Вооруженные силы России поразили узел связи ВСУ в Херсонской области, склад боеприпасов в Харьковской области и центр подготовки специальных сил украинских войск в Николаевской области. Также нанесен удар по 68 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 189 районах.Российские системы ПВО за сутки сбили украинский самолет Су-25 и два вертолета Ми-8 в Донецкой Народной Республике, а также уничтожили десять беспилотников в ДНР, ЛНР и Харьковской области. Кроме того, силы противовоздушной обороны перехватили 32 снаряда американской РСЗО HIMARS, шесть противорадиолокационных ракет HARM и один реактивный снаряд "Ольха". Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, владимир путин, харьковская область, вооруженные силы украины, су-25
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Су-25
14:32 30.10.2022 (обновлено: 15:54 30.10.2022)
 
Российские военные вышли к окраинам Павловки в ДНР

Минобороны сообщило о выходе российских войск к окраинам Павловки в ДНР

© РИА Новости / Кирилл Нортон / Перейти в медиабанкСамоходные артиллерийские установки 2С19 "Мста-С" в зоне спецоперации
Самоходные артиллерийские установки 2С19 Мста-С в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Нортон
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Самоходные артиллерийские установки 2С19 "Мста-С" в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Российские военные вышли к окраинам села Павловка в ДНР, продвинувшись в глубину обороны украинских войск более чем на три километра, сообщило Минобороны.
Как уточнило ведомство, при наступлении на Южно-Донецком направлении российские подразделения уничтожили силы противника в районах Новомихайловки и Владимировки в Донецкой Народной Республике. Также они завладели рядом опорных пунктов и господствующих высот.
"Штурмовые отряды российских войск в ходе наступления продвинулись в глубину обороны противника более чем на три километра и вышли к южным окраинам населенного пункта Павловка Донецкой Народной Республики", — подчеркнули в Минобороны.
Потери противника составили:
  • более ста военнослужащих;
  • три боевые бронированные машины;
  • шесть пикапов.
Помимо этого, шесть украинских солдат сдались в плен, также удалось захватить один танк.
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Купянское направление

На Купянском направлении две батальонные тактические группы ВСУ вместе с иностранными наемниками семь раз пытались перейти в наступление в районах Першотравневого, Орлянки, Табаевки и Берестового в Харьковской области. Все атаки удалось отбить.
Потери противника составили:
  • порядка 250 солдат ВСУ и наемников;
  • один танк;
  • шесть боевых машин пехоты;
  • четыре бронетранспортера;
  • восемь автомобилей.
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Краснолиманское направление

Кроме того, российским войскам удалось сорвать наступление двух украинских ротных тактических групп в районе Стельмаховки, Макеевки и Червонопоповки в Луганской Народной Республике.
Потери противника составили:
  • более 50 военнослужащих;
  • один танк;
  • две боевые машины пехоты;
  • один бронетранспортер.
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Николаево-Криворожское направление

Украинские войска трижды пытались атаковать в направлении Пятихатки, Червоного Яра и Ищенки в Херсонской области. Российские подразделения смогли сорвать наступление, отбросить солдат ВСУ на исходные рубежи и нанести удар по 13 районам сосредоточения их резервов.
Потери противника составили:
  • более 180 военнослужащих;
  • 11 боевых бронированных машин;
  • 21 автомобиль.
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Помимо этого, Вооруженные силы России поразили узел связи ВСУ в Херсонской области, склад боеприпасов в Харьковской области и центр подготовки специальных сил украинских войск в Николаевской области. Также нанесен удар по 68 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 189 районах.
Российские системы ПВО за сутки сбили украинский самолет Су-25 и два вертолета Ми-8 в Донецкой Народной Республике, а также уничтожили десять беспилотников в ДНР, ЛНР и Харьковской области. Кроме того, силы противовоздушной обороны перехватили 32 снаряда американской РСЗО HIMARS, шесть противорадиолокационных ракет HARM и один реактивный снаряд "Ольха".
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФВладимир ПутинХарьковская областьВооруженные силы УкраиныСу-25
 
 
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