14:32 30.10.2022 (обновлено: 15:54 30.10.2022)
Российские военные вышли к окраинам Павловки в ДНР
Минобороны сообщило о выходе российских войск к окраинам Павловки в ДНР
© РИА Новости / Кирилл Нортон / Перейти в медиабанкСамоходные артиллерийские установки 2С19 "Мста-С" в зоне спецоперации
Самоходные артиллерийские установки 2С19 "Мста-С" в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Российские военные вышли к окраинам села Павловка в ДНР, продвинувшись в глубину обороны украинских войск более чем на три километра, сообщило Минобороны.
Как уточнило ведомство, при наступлении на Южно-Донецком направлении российские подразделения уничтожили силы противника в районах Новомихайловки и Владимировки в Донецкой Народной Республике. Также они завладели рядом опорных пунктов и господствующих высот.
"Штурмовые отряды российских войск в ходе наступления продвинулись в глубину обороны противника более чем на три километра и вышли к южным окраинам населенного пункта Павловка Донецкой Народной Республики", — подчеркнули в Минобороны.
Потери противника составили:
- —более ста военнослужащих;
- —три боевые бронированные машины;
- —шесть пикапов.
Помимо этого, шесть украинских солдат сдались в плен, также удалось захватить один танк.
Купянское направление
На Купянском направлении две батальонные тактические группы ВСУ вместе с иностранными наемниками семь раз пытались перейти в наступление в районах Першотравневого, Орлянки, Табаевки и Берестового в Харьковской области. Все атаки удалось отбить.
Потери противника составили:
- —порядка 250 солдат ВСУ и наемников;
- —один танк;
- —шесть боевых машин пехоты;
- —четыре бронетранспортера;
- —восемь автомобилей.
Краснолиманское направление
Кроме того, российским войскам удалось сорвать наступление двух украинских ротных тактических групп в районе Стельмаховки, Макеевки и Червонопоповки в Луганской Народной Республике.
Потери противника составили:
- —более 50 военнослужащих;
- —один танк;
- —две боевые машины пехоты;
- —один бронетранспортер.
Николаево-Криворожское направление
Украинские войска трижды пытались атаковать в направлении Пятихатки, Червоного Яра и Ищенки в Херсонской области. Российские подразделения смогли сорвать наступление, отбросить солдат ВСУ на исходные рубежи и нанести удар по 13 районам сосредоточения их резервов.
Потери противника составили:
- —более 180 военнослужащих;
- —11 боевых бронированных машин;
- —21 автомобиль.
Помимо этого, Вооруженные силы России поразили узел связи ВСУ в Херсонской области, склад боеприпасов в Харьковской области и центр подготовки специальных сил украинских войск в Николаевской области. Также нанесен удар по 68 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 189 районах.
Российские системы ПВО за сутки сбили украинский самолет Су-25 и два вертолета Ми-8 в Донецкой Народной Республике, а также уничтожили десять беспилотников в ДНР, ЛНР и Харьковской области. Кроме того, силы противовоздушной обороны перехватили 32 снаряда американской РСЗО HIMARS, шесть противорадиолокационных ракет HARM и один реактивный снаряд "Ольха".
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.