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Украинские войска потеряли до 40 человек за сутки, заявили в ДНР - РИА Новости, 30.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221030/spetsoperatsiya-1827870871.html
Украинские войска потеряли до 40 человек за сутки, заявили в ДНР
Украинские войска потеряли до 40 человек за сутки, заявили в ДНР - РИА Новости, 30.10.2022
Украинские войска потеряли до 40 человек за сутки, заявили в ДНР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 40 человек, 155-миллиметровую гаубицу "М777", 152-миллиметровую самоходную пушку "Гиацинт-С", танк (Т-72Б3),... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T10:57
2022-10-30T10:57
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
т-72б3
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ДОНЕЦК, 30 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 40 человек, 155-миллиметровую гаубицу "М777", 152-миллиметровую самоходную пушку "Гиацинт-С", танк (Т-72Б3), семь единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила в воскресенье Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой народной республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: 155-миллиметровая гаубица "М777", 152-миллиметровая самоходная пушка "Гиацинт-С", танк (Т-72Б3), семь единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито три БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 40 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В субботу Народная милиция ДНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли до 50 человек, один танк (Т-64БМ2), 14 единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбиты два беспилотника противника.
https://ria.ru/20221030/spetsoperatsiya-1827868754.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, т-72б3
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Т-72Б3
10:57 30.10.2022
 
Украинские войска потеряли до 40 человек за сутки, заявили в ДНР

Народная милиция ДНР: украинские войска потеряли за сутки до 40 человек и танк

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкБойцы Народной милиции ДНР
Бойцы Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бойцы Народной милиции ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 40 человек, 155-миллиметровую гаубицу "М777", 152-миллиметровую самоходную пушку "Гиацинт-С", танк (Т-72Б3), семь единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила в воскресенье Народная милиция ДНР.
"Совместными действиями военнослужащих Донецкой народной республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: 155-миллиметровая гаубица "М777", 152-миллиметровая самоходная пушка "Гиацинт-С", танк (Т-72Б3), семь единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито три БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 40 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
В субботу Народная милиция ДНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли до 50 человек, один танк (Т-64БМ2), 14 единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбиты два беспилотника противника.
Бойцы артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
10:35Специальная военная операция на Украине
Украинские войска потеряли до 65 человек за сутки, заявили в ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаТ-72Б3
 
 
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