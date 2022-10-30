https://ria.ru/20221030/spetsoperatsiya-1827870871.html

Украинские войска потеряли до 40 человек за сутки, заявили в ДНР

Украинские войска потеряли до 40 человек за сутки, заявили в ДНР - РИА Новости, 30.10.2022

Украинские войска потеряли до 40 человек за сутки, заявили в ДНР

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 40 человек, 155-миллиметровую гаубицу "М777", 152-миллиметровую самоходную пушку "Гиацинт-С", танк (Т-72Б3),... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T10:57

2022-10-30T10:57

2022-10-30T10:57

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

т-72б3

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ДОНЕЦК, 30 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 40 человек, 155-миллиметровую гаубицу "М777", 152-миллиметровую самоходную пушку "Гиацинт-С", танк (Т-72Б3), семь единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила в воскресенье Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой народной республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: 155-миллиметровая гаубица "М777", 152-миллиметровая самоходная пушка "Гиацинт-С", танк (Т-72Б3), семь единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито три БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили до 40 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В субботу Народная милиция ДНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли до 50 человек, один танк (Т-64БМ2), 14 единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбиты два беспилотника противника.

https://ria.ru/20221030/spetsoperatsiya-1827868754.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, т-72б3