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Кинолог назвал грубые ошибки при воспитании собаки - РИА Новости, 30.10.2022
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Кинолог назвал грубые ошибки при воспитании собаки
Кинолог назвал грубые ошибки при воспитании собаки - РИА Новости, 30.10.2022
Кинолог назвал грубые ошибки при воспитании собаки
Воспитание собаки только на первый взгляд кажется простым, но в ходе этого процесса можно совершить грубые ошибки, которые повлекут в будущем проблемы с... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T04:02
2022-10-30T04:02
общество
владимир голубев
российская кинологическая федерация (ркф)
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Воспитание собаки только на первый взгляд кажется простым, но в ходе этого процесса можно совершить грубые ошибки, которые повлекут в будущем проблемы с поведением питомца, о наиболее часто встречающихся таких ошибках рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев."Конечно, ошибки совершают практически все собаководы, не стоит сильно расстраиваться, если что-то пойдет не так. Важно воспринимать их как опыт и извлекать полезную информацию. Избегать нужно только те ошибки, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье собаки, а также окружающих", – предупредил Голубев.Что естественно, то не безобразноВ первую очередь, собаку нельзя наказывать за ее естественное поведение, указал он. Если хозяин не хочет, чтобы она проявляла инициативу на улице и пыталась познакомиться с сородичем, или же чесалась сразу после того, как в доме подмели полы, то наказывать собаку за такое поведение бессмысленно. Питомец просто не поймет, почему его наказали, и будет опасаться любой реакции владельца, находясь в постоянном стрессе.Кроме того, для обучения собаки недопустимо применение физической силы, рассказал кинолог. По его словам, некоторым может казаться, что такой прием раз и навсегда поможет научить питомца желаемым действиям. Однако нельзя быть уверенным, как именно отразится такое поведение хозяина на психике собаки. Мало того, что питомец начнет бояться, он может начать демонстрировать агрессивное поведение в ответ на любую реакцию собаковода.Еще одной ошибкой он назвал отсутствие правил. Последовательность и системность являются очень важными составляющими дрессировки собаки, отметил Голубев. Поэтому как только питомец появился в доме, нужно начать постепенно вводить правила, которые будут едиными для всех членов семьи. Правила делают жизнь собаки проще и счастливее, подчеркнул кинолог."Если собаке запрещен вход на кухню, то ваше хорошее настроение - это не повод не следовать этому правилу. Если вы нарушаете свои же правила, то питомец живет в постоянном стрессе, каждый раз не зная, как поступить. Из-за этого собака становится тревожной, непослушной и раздражительной. О таких собаках говорят, что у нее проблемный характер, при этом действуя хаотично и непоследовательно", - рассказал он.Всему свое времяТакже не стоит наказывать собаку за то, что она сделала, пока хозяина не было дома. У собак не развито абстрактное мышление, как у человека. Поэтому запоздалое наказание просто не сработает, даже самый умный пес не поймет и не сопоставит свой старый поступок с отложенным гневом.Если хозяин предполагает, например, что собака может погрызть что-то в его отсутствие, лучше заранее спрятать этот предмет. Демонстрировать свое недовольство нужно только в момент совершения какого-либо непозволительного действия собаки. В такой момент следует одернуть поводок и произнести "Нельзя!", посоветовал Голубев. Собака в следующий раз вероятнее всего поступать таким образом не будет.Кроме того, не стоит быть поспешным в дрессировке собаки, даже если хочется научить ее делать все и сразу. Питомцу должен нравится процесс дрессировки, необходимо, чтобы он был вовлечен и был рад возвращаться к этому снова и снова, сказал кинолог."Важно постепенно разучивать команды, не перегружая собаку. Достаточно 15-20 минут, за это время питомец не успеет утомиться и будет всецело увлечен занятиями с хозяином. Конечно, не забывайте о поощрении – оно поможет вам быстрее замотивировать собаку", - отметил он.
https://ria.ru/20221023/sobaki-1825999767.html
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общество, владимир голубев, российская кинологическая федерация (ркф)
Общество, Владимир Голубев, Российская Кинологическая Федерация (РКФ)
04:02 30.10.2022
 
Кинолог назвал грубые ошибки при воспитании собаки

Кинолог Голубев: в ходе воспитания собаки можно совершить несколько грубых ошибок

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкОсень в Москве
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Воспитание собаки только на первый взгляд кажется простым, но в ходе этого процесса можно совершить грубые ошибки, которые повлекут в будущем проблемы с поведением питомца, о наиболее часто встречающихся таких ошибках рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
"Конечно, ошибки совершают практически все собаководы, не стоит сильно расстраиваться, если что-то пойдет не так. Важно воспринимать их как опыт и извлекать полезную информацию. Избегать нужно только те ошибки, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье собаки, а также окружающих", – предупредил Голубев.
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Что естественно, то не безобразно

В первую очередь, собаку нельзя наказывать за ее естественное поведение, указал он. Если хозяин не хочет, чтобы она проявляла инициативу на улице и пыталась познакомиться с сородичем, или же чесалась сразу после того, как в доме подмели полы, то наказывать собаку за такое поведение бессмысленно. Питомец просто не поймет, почему его наказали, и будет опасаться любой реакции владельца, находясь в постоянном стрессе.
Кроме того, для обучения собаки недопустимо применение физической силы, рассказал кинолог. По его словам, некоторым может казаться, что такой прием раз и навсегда поможет научить питомца желаемым действиям. Однако нельзя быть уверенным, как именно отразится такое поведение хозяина на психике собаки. Мало того, что питомец начнет бояться, он может начать демонстрировать агрессивное поведение в ответ на любую реакцию собаковода.
Еще одной ошибкой он назвал отсутствие правил. Последовательность и системность являются очень важными составляющими дрессировки собаки, отметил Голубев. Поэтому как только питомец появился в доме, нужно начать постепенно вводить правила, которые будут едиными для всех членов семьи. Правила делают жизнь собаки проще и счастливее, подчеркнул кинолог.
"Если собаке запрещен вход на кухню, то ваше хорошее настроение - это не повод не следовать этому правилу. Если вы нарушаете свои же правила, то питомец живет в постоянном стрессе, каждый раз не зная, как поступить. Из-за этого собака становится тревожной, непослушной и раздражительной. О таких собаках говорят, что у нее проблемный характер, при этом действуя хаотично и непоследовательно", - рассказал он.
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Всему свое время

Также не стоит наказывать собаку за то, что она сделала, пока хозяина не было дома. У собак не развито абстрактное мышление, как у человека. Поэтому запоздалое наказание просто не сработает, даже самый умный пес не поймет и не сопоставит свой старый поступок с отложенным гневом.
Если хозяин предполагает, например, что собака может погрызть что-то в его отсутствие, лучше заранее спрятать этот предмет. Демонстрировать свое недовольство нужно только в момент совершения какого-либо непозволительного действия собаки. В такой момент следует одернуть поводок и произнести "Нельзя!", посоветовал Голубев. Собака в следующий раз вероятнее всего поступать таким образом не будет.
Кроме того, не стоит быть поспешным в дрессировке собаки, даже если хочется научить ее делать все и сразу. Питомцу должен нравится процесс дрессировки, необходимо, чтобы он был вовлечен и был рад возвращаться к этому снова и снова, сказал кинолог.
"Важно постепенно разучивать команды, не перегружая собаку. Достаточно 15-20 минут, за это время питомец не успеет утомиться и будет всецело увлечен занятиями с хозяином. Конечно, не забывайте о поощрении – оно поможет вам быстрее замотивировать собаку", - отметил он.
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ОбществоВладимир ГолубевРоссийская Кинологическая Федерация (РКФ)
 
 
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