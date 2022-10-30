https://ria.ru/20221030/sobaki-1827839333.html

Кинолог назвал грубые ошибки при воспитании собаки

Кинолог назвал грубые ошибки при воспитании собаки - РИА Новости, 30.10.2022

Кинолог назвал грубые ошибки при воспитании собаки

Воспитание собаки только на первый взгляд кажется простым, но в ходе этого процесса можно совершить грубые ошибки, которые повлекут в будущем проблемы с... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T04:02

2022-10-30T04:02

2022-10-30T04:02

общество

владимир голубев

российская кинологическая федерация (ркф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820530450_0:0:3271:1840_1920x0_80_0_0_a3efd7500f0e4eb6ea7620a54b9a39ec.jpg

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Воспитание собаки только на первый взгляд кажется простым, но в ходе этого процесса можно совершить грубые ошибки, которые повлекут в будущем проблемы с поведением питомца, о наиболее часто встречающихся таких ошибках рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев."Конечно, ошибки совершают практически все собаководы, не стоит сильно расстраиваться, если что-то пойдет не так. Важно воспринимать их как опыт и извлекать полезную информацию. Избегать нужно только те ошибки, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье собаки, а также окружающих", – предупредил Голубев.Что естественно, то не безобразноВ первую очередь, собаку нельзя наказывать за ее естественное поведение, указал он. Если хозяин не хочет, чтобы она проявляла инициативу на улице и пыталась познакомиться с сородичем, или же чесалась сразу после того, как в доме подмели полы, то наказывать собаку за такое поведение бессмысленно. Питомец просто не поймет, почему его наказали, и будет опасаться любой реакции владельца, находясь в постоянном стрессе.Кроме того, для обучения собаки недопустимо применение физической силы, рассказал кинолог. По его словам, некоторым может казаться, что такой прием раз и навсегда поможет научить питомца желаемым действиям. Однако нельзя быть уверенным, как именно отразится такое поведение хозяина на психике собаки. Мало того, что питомец начнет бояться, он может начать демонстрировать агрессивное поведение в ответ на любую реакцию собаковода.Еще одной ошибкой он назвал отсутствие правил. Последовательность и системность являются очень важными составляющими дрессировки собаки, отметил Голубев. Поэтому как только питомец появился в доме, нужно начать постепенно вводить правила, которые будут едиными для всех членов семьи. Правила делают жизнь собаки проще и счастливее, подчеркнул кинолог."Если собаке запрещен вход на кухню, то ваше хорошее настроение - это не повод не следовать этому правилу. Если вы нарушаете свои же правила, то питомец живет в постоянном стрессе, каждый раз не зная, как поступить. Из-за этого собака становится тревожной, непослушной и раздражительной. О таких собаках говорят, что у нее проблемный характер, при этом действуя хаотично и непоследовательно", - рассказал он.Всему свое времяТакже не стоит наказывать собаку за то, что она сделала, пока хозяина не было дома. У собак не развито абстрактное мышление, как у человека. Поэтому запоздалое наказание просто не сработает, даже самый умный пес не поймет и не сопоставит свой старый поступок с отложенным гневом.Если хозяин предполагает, например, что собака может погрызть что-то в его отсутствие, лучше заранее спрятать этот предмет. Демонстрировать свое недовольство нужно только в момент совершения какого-либо непозволительного действия собаки. В такой момент следует одернуть поводок и произнести "Нельзя!", посоветовал Голубев. Собака в следующий раз вероятнее всего поступать таким образом не будет.Кроме того, не стоит быть поспешным в дрессировке собаки, даже если хочется научить ее делать все и сразу. Питомцу должен нравится процесс дрессировки, необходимо, чтобы он был вовлечен и был рад возвращаться к этому снова и снова, сказал кинолог."Важно постепенно разучивать команды, не перегружая собаку. Достаточно 15-20 минут, за это время питомец не успеет утомиться и будет всецело увлечен занятиями с хозяином. Конечно, не забывайте о поощрении – оно поможет вам быстрее замотивировать собаку", - отметил он.

https://ria.ru/20221023/sobaki-1825999767.html

https://ria.ru/20221009/otnosheniya-1822557542.html

https://ria.ru/20220911/sobaki-1815937135.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир голубев, российская кинологическая федерация (ркф)