https://ria.ru/20221030/sneg-1827909902.html

В ночь на понедельник в Москве выпадет первый снег

В ночь на понедельник в Москве выпадет первый снег - РИА Новости, 30.10.2022

В ночь на понедельник в Москве выпадет первый снег

Снежный покров высотой до 3 сантиметров образуется в Москве в ночь на 31 октября, также ожидается слабая гололедица толщиной до 2 миллиметров, сообщил РИА... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T16:04

2022-10-30T16:04

2022-10-30T16:16

москва

общество

погода

евгений тишковец

центр "фобос"

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Снежный покров высотой до 3 сантиметров образуется в Москве в ночь на 31 октября, также ожидается слабая гололедица толщиной до 2 миллиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В ночь с воскресенья на понедельник холодный атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном с центром над Волго-Вятским регионом, доберется до Черноземья, увлекая за собой остывающие до слабых заморозков холодные массы воздуха. В результате арктического вторжения ливни в Центральной России, в том числе и в Москве, перейдут в очаговые заряды снега, а землю впервые в сезоне местами припорошит символическим снежным покровом высотой от 0,1 до 3 сантиметров", - сказал Тишковец.Кроме того, синоптик отметил, что ночью и утром, из-за нулевой и минусовой температуры, выпавшая накануне небесная влага замерзнет, и на дорогах кое-где образуется слабая гололедица толщиной 0,5-2 миллиметров.

https://ria.ru/20221030/teplo-1827861233.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, общество, погода, евгений тишковец, центр "фобос"