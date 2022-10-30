https://ria.ru/20221030/sneg-1827909902.html
В ночь на понедельник в Москве выпадет первый снег
В ночь на понедельник в Москве выпадет первый снег - РИА Новости, 30.10.2022
В ночь на понедельник в Москве выпадет первый снег
Снежный покров высотой до 3 сантиметров образуется в Москве в ночь на 31 октября, также ожидается слабая гололедица толщиной до 2 миллиметров, сообщил РИА... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T16:04
2022-10-30T16:04
2022-10-30T16:16
москва
общество
погода
евгений тишковец
центр "фобос"
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Снежный покров высотой до 3 сантиметров образуется в Москве в ночь на 31 октября, также ожидается слабая гололедица толщиной до 2 миллиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В ночь с воскресенья на понедельник холодный атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном с центром над Волго-Вятским регионом, доберется до Черноземья, увлекая за собой остывающие до слабых заморозков холодные массы воздуха. В результате арктического вторжения ливни в Центральной России, в том числе и в Москве, перейдут в очаговые заряды снега, а землю впервые в сезоне местами припорошит символическим снежным покровом высотой от 0,1 до 3 сантиметров", - сказал Тишковец.Кроме того, синоптик отметил, что ночью и утром, из-за нулевой и минусовой температуры, выпавшая накануне небесная влага замерзнет, и на дорогах кое-где образуется слабая гололедица толщиной 0,5-2 миллиметров.
https://ria.ru/20221030/teplo-1827861233.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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москва, общество, погода, евгений тишковец, центр "фобос"
Москва, Общество, Погода, Евгений Тишковец, Центр "Фобос"
16:04 30.10.2022 (обновлено: 16:16 30.10.2022)
В ночь на понедельник в Москве выпадет первый снег
Синоптик "Фобос" Тишковец: в ночь на 31 октября в Москве выпадет до трех сантиметров снега