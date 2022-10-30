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На северо-востоке Московской области выпал снег - РИА Новости, 30.10.2022
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На северо-востоке Московской области выпал снег
На северо-востоке Московской области выпал снег - РИА Новости, 30.10.2022
На северо-востоке Московской области выпал снег
Снег идет в Сергиево-Посадском районе на северо-востоке Московской области, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T15:36
2022-10-30T17:23
общество
михаил леус
московская область (подмосковье)
сергиево-посадский район
погода
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Снег идет в Сергиево-Посадском районе на северо-востоке Московской области, передает корреспондент РИА Новости.В ночь на 21 октября синоптики зафиксировали первый снег на севере и северо-западе Подмосковья. В субботу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказывал РИА Новости, что в воскресенье в Москве ожидается резкое похолодание, сильный порывистый ветер, к вечеру местами пройдут короткие дожди с мокрым снегом.Как передает корреспондент РИА Новости, в Сергиево-Посадском районе сейчас идет снег крупными хлопьями, на земле снег сразу тает.
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московская область (подмосковье)
сергиево-посадский район
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общество, михаил леус, московская область (подмосковье), сергиево-посадский район, погода
Общество, Михаил Леус, Московская область (Подмосковье), Сергиево-Посадский район, Погода
15:36 30.10.2022 (обновлено: 17:23 30.10.2022)
 
На северо-востоке Московской области выпал снег

В Сергиево-Посадском районе Московской области выпал снег

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Снег идет в Сергиево-Посадском районе на северо-востоке Московской области, передает корреспондент РИА Новости.
В ночь на 21 октября синоптики зафиксировали первый снег на севере и северо-западе Подмосковья. В субботу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказывал РИА Новости, что в воскресенье в Москве ожидается резкое похолодание, сильный порывистый ветер, к вечеру местами пройдут короткие дожди с мокрым снегом.
Как передает корреспондент РИА Новости, в Сергиево-Посадском районе сейчас идет снег крупными хлопьями, на земле снег сразу тает.
Гололед - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
Вчера, 17:04
Москвичей предупредили о сильном ветре и гололедице
 
ОбществоМихаил ЛеусМосковская область (Подмосковье)Сергиево-Посадский районПогода
 
 
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