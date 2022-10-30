https://ria.ru/20221030/sneg-1827904558.html

На северо-востоке Московской области выпал снег

На северо-востоке Московской области выпал снег - РИА Новости, 30.10.2022

На северо-востоке Московской области выпал снег

Снег идет в Сергиево-Посадском районе на северо-востоке Московской области, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T15:36

2022-10-30T15:36

2022-10-30T17:23

общество

михаил леус

московская область (подмосковье)

сергиево-посадский район

погода

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Снег идет в Сергиево-Посадском районе на северо-востоке Московской области, передает корреспондент РИА Новости.В ночь на 21 октября синоптики зафиксировали первый снег на севере и северо-западе Подмосковья. В субботу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказывал РИА Новости, что в воскресенье в Москве ожидается резкое похолодание, сильный порывистый ветер, к вечеру местами пройдут короткие дожди с мокрым снегом.Как передает корреспондент РИА Новости, в Сергиево-Посадском районе сейчас идет снег крупными хлопьями, на земле снег сразу тает.

https://ria.ru/20221030/moskva-1827920564.html

московская область (подмосковье)

сергиево-посадский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, михаил леус, московская область (подмосковье), сергиево-посадский район, погода