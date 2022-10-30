https://ria.ru/20221030/shtorm-1827893399.html

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей - РИА Новости, 30.10.2022

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей

Интенсивные дожди с грозой ожидаются в Сочи до 31 октября, в городе объявлено штормовое предупреждение, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС России по... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T14:11

2022-10-30T14:11

2022-10-30T14:11

сочи

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 30 окт - РИА Новости. Интенсивные дожди с грозой ожидаются в Сочи до 31 октября, в городе объявлено штормовое предупреждение, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю.Накануне в ведомстве предупреждали об опасности формирования смерчей над морем и сильных дождях."Штормовое предупреждение по комплексу неблагоприятных явлений... утром и днем 31 октября 2022 года на территории города Сочи местами ожидаются сильные грозовые дожди", - говорится в сообщении.Спасатели рекомендуют во время непогоды оставаться дома, следить за системой отопления, электрическими приборами, смс-уведомлениями от МЧС.

https://ria.ru/20221030/motodeltaplan-1827884813.html

сочи

краснодарский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сочи, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)