https://ria.ru/20221030/shtorm-1827893399.html
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей - РИА Новости, 30.10.2022
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей
Интенсивные дожди с грозой ожидаются в Сочи до 31 октября, в городе объявлено штормовое предупреждение, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС России по... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T14:11
2022-10-30T14:11
2022-10-30T14:11
сочи
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 30 окт - РИА Новости. Интенсивные дожди с грозой ожидаются в Сочи до 31 октября, в городе объявлено штормовое предупреждение, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМЧС России по Краснодарскому краю.Накануне в ведомстве предупреждали об опасности формирования смерчей над морем и сильных дождях."Штормовое предупреждение по комплексу неблагоприятных явлений... утром и днем 31 октября 2022 года на территории города Сочи местами ожидаются сильные грозовые дожди", - говорится в сообщении.Спасатели рекомендуют во время непогоды оставаться дома, следить за системой отопления, электрическими приборами, смс-уведомлениями от МЧС.
https://ria.ru/20221030/motodeltaplan-1827884813.html
сочи
краснодарский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Сочи, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей до понедельника