https://ria.ru/20221030/seul-1827921866.html

В давке в Сеуле погибли двое граждан США

В давке в Сеуле погибли двое граждан США - РИА Новости, 30.10.2022

В давке в Сеуле погибли двое граждан США

Среди погибших в давке в южнокорейском Сеуле есть двое граждан США, сообщает CNN. РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T17:13

2022-10-30T17:13

2022-10-30T17:13

в мире

сеул

сша

южная корея

давка в сеуле

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ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Среди погибших в давке в южнокорейском Сеуле есть двое граждан США, сообщает CNN."Двое граждан США были среди погибших в давке в субботу", - информирует телеканал со ссылкой на посольство страны в Корее.В дипмиссии заявили, что на связи с местными властями и работают для предоставления консульских услуг жертвам и пострадавшим.Давка произошла накануне вечером в сеульском районе Итхэвон, где впервые после снятия ограничений по коронавирусу было организовано множество вечеринок по случаю Хэллоуина. Инцидент произошел в переулке шириной около 4 метров, который соединяет центральную улицу района с дорогой, где расположены популярные рестораны. Он отличается тем, что дорога там спускается вниз, сужаясь, а покрытие неровное.В результате трагедии погибли не менее 153 человек, еще 37 получили серьезные травмы. По последним данным, среди погибших 20 иностранцев, но цифры продолжают меняться. Погибли и четыре россиянки, две из которых были этническими кореянками. Эта давка стала самой смертоносной за всю историю Южной Кореи. До этого больше всего жизней унес случай в городе Пусан в 1959 году. Тогда 67 человек были задавлены насмерть на стадионе.

https://ria.ru/20221030/davka-1827916556.html

https://ria.ru/20221030/postradavshaya-1827915315.html

сеул

сша

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сеул, сша, южная корея, давка в сеуле