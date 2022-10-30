В давке в Сеуле погибли двое граждан США
Посольство США в Южной Корее: в давке в сеульском районе Итхэвон погибли двое американцев
Работники спасательных служб на месте трагедии в Сеуле
ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Среди погибших в давке в южнокорейском Сеуле есть двое граждан США, сообщает CNN.
"Двое граждан США были среди погибших в давке в субботу", - информирует телеканал со ссылкой на посольство страны в Корее.
Вчера, 16:44Житель Сеула рассказал, как попал в давку
В дипмиссии заявили, что на связи с местными властями и работают для предоставления консульских услуг жертвам и пострадавшим.
Давка произошла накануне вечером в сеульском районе Итхэвон, где впервые после снятия ограничений по коронавирусу было организовано множество вечеринок по случаю Хэллоуина. Инцидент произошел в переулке шириной около 4 метров, который соединяет центральную улицу района с дорогой, где расположены популярные рестораны. Он отличается тем, что дорога там спускается вниз, сужаясь, а покрытие неровное.
В результате трагедии погибли не менее 153 человек, еще 37 получили серьезные травмы. По последним данным, среди погибших 20 иностранцев, но цифры продолжают меняться. Погибли и четыре россиянки, две из которых были этническими кореянками. Эта давка стала самой смертоносной за всю историю Южной Кореи. До этого больше всего жизней унес случай в городе Пусан в 1959 году. Тогда 67 человек были задавлены насмерть на стадионе.