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В давке в Сеуле погибли двое граждан США - РИА Новости, 30.10.2022
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В давке в Сеуле погибли двое граждан США
В давке в Сеуле погибли двое граждан США - РИА Новости, 30.10.2022
В давке в Сеуле погибли двое граждан США
Среди погибших в давке в южнокорейском Сеуле есть двое граждан США, сообщает CNN. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T17:13
2022-10-30T17:13
в мире
сеул
сша
южная корея
давка в сеуле
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ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Среди погибших в давке в южнокорейском Сеуле есть двое граждан США, сообщает CNN."Двое граждан США были среди погибших в давке в субботу", - информирует телеканал со ссылкой на посольство страны в Корее.В дипмиссии заявили, что на связи с местными властями и работают для предоставления консульских услуг жертвам и пострадавшим.Давка произошла накануне вечером в сеульском районе Итхэвон, где впервые после снятия ограничений по коронавирусу было организовано множество вечеринок по случаю Хэллоуина. Инцидент произошел в переулке шириной около 4 метров, который соединяет центральную улицу района с дорогой, где расположены популярные рестораны. Он отличается тем, что дорога там спускается вниз, сужаясь, а покрытие неровное.В результате трагедии погибли не менее 153 человек, еще 37 получили серьезные травмы. По последним данным, среди погибших 20 иностранцев, но цифры продолжают меняться. Погибли и четыре россиянки, две из которых были этническими кореянками. Эта давка стала самой смертоносной за всю историю Южной Кореи. До этого больше всего жизней унес случай в городе Пусан в 1959 году. Тогда 67 человек были задавлены насмерть на стадионе.
https://ria.ru/20221030/davka-1827916556.html
https://ria.ru/20221030/postradavshaya-1827915315.html
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в мире, сеул, сша, южная корея, давка в сеуле
В мире, Сеул, США, Южная Корея, Давка в Сеуле
17:13 30.10.2022
 
В давке в Сеуле погибли двое граждан США

Посольство США в Южной Корее: в давке в сеульском районе Итхэвон погибли двое американцев

© РИА Новости / Андрей ОльфертРаботники спасательных служб на месте трагедии в Сеуле
Работники спасательных служб на месте трагедии в Сеуле - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Андрей Ольферт
Работники спасательных служб на месте трагедии в Сеуле
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 окт - РИА Новости. Среди погибших в давке в южнокорейском Сеуле есть двое граждан США, сообщает CNN.
"Двое граждан США были среди погибших в давке в субботу", - информирует телеканал со ссылкой на посольство страны в Корее.
Полицейские во время перекрытия улицы в Сеуле после давки - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
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Житель Сеула рассказал, как попал в давку
В дипмиссии заявили, что на связи с местными властями и работают для предоставления консульских услуг жертвам и пострадавшим.
Давка произошла накануне вечером в сеульском районе Итхэвон, где впервые после снятия ограничений по коронавирусу было организовано множество вечеринок по случаю Хэллоуина. Инцидент произошел в переулке шириной около 4 метров, который соединяет центральную улицу района с дорогой, где расположены популярные рестораны. Он отличается тем, что дорога там спускается вниз, сужаясь, а покрытие неровное.
В результате трагедии погибли не менее 153 человек, еще 37 получили серьезные травмы. По последним данным, среди погибших 20 иностранцев, но цифры продолжают меняться. Погибли и четыре россиянки, две из которых были этническими кореянками. Эта давка стала самой смертоносной за всю историю Южной Кореи. До этого больше всего жизней унес случай в городе Пусан в 1959 году. Тогда 67 человек были задавлены насмерть на стадионе.
Полицейские на месте давки в Сеуле - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
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В миреСеулСШАЮжная КореяДавка в Сеуле
 
 
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