https://ria.ru/20221030/sdelka-1827947874.html

В МИД рассчитывают на контакты с Турцией и ООН по зерновой сделке

В МИД рассчитывают на контакты с Турцией и ООН по зерновой сделке - РИА Новости, 30.10.2022

В МИД рассчитывают на контакты с Турцией и ООН по зерновой сделке

Россия рассчитывает на контакты с ООН и Турцией по зерновой сделке после приостановки участия, они могут пройти в ближайшее время, заявил замглавы МИД РФ Андрей РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T19:49

2022-10-30T19:49

2022-10-30T19:49

андрей руденко

россия

турция

оон

севастополь

украина

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Россия рассчитывает на контакты с ООН и Турцией по зерновой сделке после приостановки участия, они могут пройти в ближайшее время, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.В субботу в Минобороны РФ сообщили, что Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя. В субботу рано утром Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.

https://ria.ru/20221030/sdelka-1827936242.html

россия

турция

севастополь

украина

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андрей руденко, россия, турция, оон, севастополь, украина, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)