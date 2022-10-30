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В МИД рассчитывают на контакты с Турцией и ООН по зерновой сделке - РИА Новости, 30.10.2022
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В МИД рассчитывают на контакты с Турцией и ООН по зерновой сделке
В МИД рассчитывают на контакты с Турцией и ООН по зерновой сделке - РИА Новости, 30.10.2022
В МИД рассчитывают на контакты с Турцией и ООН по зерновой сделке
Россия рассчитывает на контакты с ООН и Турцией по зерновой сделке после приостановки участия, они могут пройти в ближайшее время, заявил замглавы МИД РФ Андрей РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T19:49
2022-10-30T19:49
андрей руденко
россия
турция
оон
севастополь
украина
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Россия рассчитывает на контакты с ООН и Турцией по зерновой сделке после приостановки участия, они могут пройти в ближайшее время, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.В субботу в Минобороны РФ сообщили, что Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя. В субботу рано утром Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
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андрей руденко, россия, турция, оон, севастополь, украина, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Андрей Руденко, Россия, Турция, ООН, Севастополь, Украина, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
19:49 30.10.2022
 
В МИД рассчитывают на контакты с Турцией и ООН по зерновой сделке

В МИД рассчитывают на контакты с Турцией и ООН по зерновой сделке в ближайшее время

© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© Фото : МИД России
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Россия рассчитывает на контакты с ООН и Турцией по зерновой сделке после приостановки участия, они могут пройти в ближайшее время, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Наверное, нам предстоят контакты и с ООН, и с Турцией, как участниками стамбульской сделки. Думаю, эти контакты будут в ближайшее время", - сказал Руденко журналистам.

В субботу в Минобороны РФ сообщили, что Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя. В субботу рано утром Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством британских специалистов.
Cудно с зерном перед досмотром в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
Вчера, 18:34
Минобороны Турции заявило о важности продолжения зерновой сделки
 
Андрей РуденкоРоссияТурцияООНСевастопольУкраинаВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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