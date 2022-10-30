https://ria.ru/20221030/sdelka-1827944871.html

В МИД прокомментировали возможность возобновления участия в зерновой сделке

В МИД прокомментировали возможность возобновления участия в зерновой сделке - РИА Новости, 30.10.2022

В МИД прокомментировали возможность возобновления участия в зерновой сделке

Говорить о возможности возвращения России в зерновую сделку можно только после того, как станут известны все обстоятельства атаки на корабли Черноморского флота РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T19:30

2022-10-30T19:30

2022-10-30T20:21

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владимир путин

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Говорить о возможности возвращения России в зерновую сделку можно только после того, как станут известны все обстоятельства атаки на корабли Черноморского флота в акватории Севастополя, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.Дипломат назвал произошедшее нападение "полнейшим безобразием", нарушившим все достигнутые договоренности.Руденко также напомнил, что Москва созвала заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения этой проблемы.Накануне Россия заявила о приостановке участия в зерновой сделке ООН, обеспечивавшей вывоз продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя. Вчера утром Киев при помощи беспилотников атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования. По данным Минобороны, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством специалистов из Великобритании. Атакованные транспорт и инфраструктура использовались для функционирования гуманитарного маршрута в рамках продуктовой сделки.Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред России при ООН Василий Небензя сообщал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.

https://ria.ru/20221030/sdelka-1827936242.html

https://ria.ru/20221030/nato-1827936785.html

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россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), оон, андрей руденко, севастополь, владимир путин, василий небензя, москва