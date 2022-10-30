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В МИД прокомментировали возможность возобновления участия в зерновой сделке - РИА Новости, 30.10.2022
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В МИД прокомментировали возможность возобновления участия в зерновой сделке
В МИД прокомментировали возможность возобновления участия в зерновой сделке - РИА Новости, 30.10.2022
В МИД прокомментировали возможность возобновления участия в зерновой сделке
Говорить о возможности возвращения России в зерновую сделку можно только после того, как станут известны все обстоятельства атаки на корабли Черноморского флота РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T19:30
2022-10-30T20:21
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
оон
андрей руденко
севастополь
владимир путин
василий небензя
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Говорить о возможности возвращения России в зерновую сделку можно только после того, как станут известны все обстоятельства атаки на корабли Черноморского флота в акватории Севастополя, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.Дипломат назвал произошедшее нападение "полнейшим безобразием", нарушившим все достигнутые договоренности.Руденко также напомнил, что Москва созвала заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения этой проблемы.Накануне Россия заявила о приостановке участия в зерновой сделке ООН, обеспечивавшей вывоз продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя. Вчера утром Киев при помощи беспилотников атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования. По данным Минобороны, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством специалистов из Великобритании. Атакованные транспорт и инфраструктура использовались для функционирования гуманитарного маршрута в рамках продуктовой сделки.Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред России при ООН Василий Небензя сообщал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.
https://ria.ru/20221030/sdelka-1827936242.html
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россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), оон, андрей руденко, севастополь, владимир путин, василий небензя, москва
Россия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), ООН, Андрей Руденко, Севастополь, Владимир Путин, Василий Небензя, Москва
19:30 30.10.2022 (обновлено: 20:21 30.10.2022)
 
В МИД прокомментировали возможность возобновления участия в зерновой сделке

В МИД заявили, что говорить о возобновлении участия России в зерновой сделке пока рано

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Говорить о возможности возвращения России в зерновую сделку можно только после того, как станут известны все обстоятельства атаки на корабли Черноморского флота в акватории Севастополя, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.
Дипломат назвал произошедшее нападение "полнейшим безобразием", нарушившим все достигнутые договоренности.

"Поэтому, наверное, только после того, как станут известны все подробности, детали, после этого можно будет говорить о том, какими будут дальнейшие шаги", — сказал он.

Руденко также напомнил, что Москва созвала заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения этой проблемы.
Cудно с зерном перед досмотром в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
Вчера, 18:34
Минобороны Турции заявило о важности продолжения зерновой сделки
Накануне Россия заявила о приостановке участия в зерновой сделке ООН, обеспечивавшей вывоз продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя. Вчера утром Киев при помощи беспилотников атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования.
По данным Минобороны, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством специалистов из Великобритании. Атакованные транспорт и инфраструктура использовались для функционирования гуманитарного маршрута в рамках продуктовой сделки.
Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред России при ООН Василий Небензя сообщал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
Вчера, 18:37
НАТО призвала Россию возобновить участие в зерновой сделке
 
РоссияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ООНАндрей РуденкоСевастопольВладимир ПутинВасилий НебензяМосква
 
 
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