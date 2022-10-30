https://ria.ru/20221030/sdelka-1827907930.html

Франция призвала Россию пересмотреть решение по продуктовой сделке

Франция призвала Россию пересмотреть решение по продуктовой сделке - РИА Новости, 30.10.2022

Франция призвала Россию пересмотреть решение по продуктовой сделке

Франция призывает Россию пересмотреть решение по "продуктовой сделке", которое может иметь тяжёлые последствия, заявила в воскресенье глава МИД республики... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T15:56

2022-10-30T15:56

2022-10-30T15:56

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катрин колонна

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франция

великобритания

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ПАРИЖ, 30 окт - РИА Новости. Франция призывает Россию пересмотреть решение по "продуктовой сделке", которое может иметь тяжёлые последствия, заявила в воскресенье глава МИД республики Катрин Колонна."Приостановив свое участие в зерновом соглашении, Россия усугубляет глобальный продовольственный кризис… Она должна пересмотреть это решение, которое будет иметь тяжёлые последствия", - написала Колонна в своём аккаунте в Twitter.Ранее в Париже также заявили, что обвинения России в адрес Великобритании в подготовке нападения Киева на корабли Черноморского флота "не имеют никаких оснований".Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны РФ. 29 октября рано утром Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством специалистов из Великобритании.

https://ria.ru/20221030/sdelka-1827892116.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, катрин колонна, россия, франция, великобритания