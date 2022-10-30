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Франция призвала Россию пересмотреть решение по продуктовой сделке - РИА Новости, 30.10.2022
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Франция призвала Россию пересмотреть решение по продуктовой сделке
Франция призвала Россию пересмотреть решение по продуктовой сделке - РИА Новости, 30.10.2022
Франция призвала Россию пересмотреть решение по продуктовой сделке
Франция призывает Россию пересмотреть решение по "продуктовой сделке", которое может иметь тяжёлые последствия, заявила в воскресенье глава МИД республики... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T15:56
2022-10-30T15:56
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ПАРИЖ, 30 окт - РИА Новости. Франция призывает Россию пересмотреть решение по "продуктовой сделке", которое может иметь тяжёлые последствия, заявила в воскресенье глава МИД республики Катрин Колонна."Приостановив свое участие в зерновом соглашении, Россия усугубляет глобальный продовольственный кризис… Она должна пересмотреть это решение, которое будет иметь тяжёлые последствия", - написала Колонна в своём аккаунте в Twitter.Ранее в Париже также заявили, что обвинения России в адрес Великобритании в подготовке нападения Киева на корабли Черноморского флота "не имеют никаких оснований".Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны РФ. 29 октября рано утром Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством специалистов из Великобритании.
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в мире, катрин колонна, россия, франция, великобритания
В мире, Катрин Колонна, Россия, Франция, Великобритания
15:56 30.10.2022
 
Франция призвала Россию пересмотреть решение по продуктовой сделке

Глава МИД Франции Колонна: Россия должна пересмотреть решение по продуктовой сделке

© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в медиабанкСухогруз Razoni с украинским зерном
Сухогруз Razoni с украинским зерном - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
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Сухогруз Razoni с украинским зерном. Архивное фото
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ПАРИЖ, 30 окт - РИА Новости. Франция призывает Россию пересмотреть решение по "продуктовой сделке", которое может иметь тяжёлые последствия, заявила в воскресенье глава МИД республики Катрин Колонна.
"Приостановив свое участие в зерновом соглашении, Россия усугубляет глобальный продовольственный кризис… Она должна пересмотреть это решение, которое будет иметь тяжёлые последствия", - написала Колонна в своём аккаунте в Twitter.
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Зерновую сделку сорвал Киев под руководством Британии, заявил МИД
Ранее в Париже также заявили, что обвинения России в адрес Великобритании в подготовке нападения Киева на корабли Черноморского флота "не имеют никаких оснований".
Россия приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя, сообщили в субботу в Минобороны РФ. 29 октября рано утром Киев провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. По данным Минобороны РФ, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством специалистов из Великобритании.
Кто получил зерно по продуктовой сделке
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Кто получил зерно по продуктовой сделке
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В миреКатрин КолоннаРоссияФранцияВеликобритания
 
 
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