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Источник: Турция ведет телефонную дипломатию по продуктовой сделке - РИА Новости, 30.10.2022
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Источник: Турция ведет телефонную дипломатию по продуктовой сделке
Источник: Турция ведет телефонную дипломатию по продуктовой сделке - РИА Новости, 30.10.2022
Источник: Турция ведет телефонную дипломатию по продуктовой сделке
Турция на всех уровнях проводит телефонную дипломатию с Москвой по ситуации с зерновой сделкой, заявил источник РИА Новости в Стамбуле. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T10:27
2022-10-30T14:43
в мире
турция
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украина
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АНКАРА, 30 окт — РИА Новости. Турция на всех уровнях проводит телефонную дипломатию с Москвой по ситуации с зерновой сделкой, заявил источник РИА Новости в Стамбуле."На всех уровнях", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, ведутся ли со стороны Анкары сейчас переговоры с Москвой.На уточняющий вопрос, будут ли обнародованы какие-либо детали телефонной дипломатии Анкары, источник отметил, что "ситуация сложная"."В таких сложных моментах не следует разглашать детали. Процесс идет", — добавил собеседник агентства, отказавшись отвечать на вопрос, когда будет обнародована официальная позиция Турции в новых условиях.При этом собеседник агентства не исключил, что сделка, срок действия которой истекает 19 ноября, все еще останется в силе.Россия, как сообщили ранее в Минобороны, приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя. Накануне Киев атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. Атакованные корабли и инфраструктура использовались для функционирования гуманитарного маршрута в рамках продуктовой сделки.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. В постпредстве при ООН, в свою очередь, заявили, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев утверждает, что Россия готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых, а также полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки всем заинтересованным странам по приемлемым ценам. Министр напомнил, что в нынешнем году в России уже собрано 150 миллионов тонн зерновых, а экспортный потенциал ведомство оценивает более чем в 50 миллионов тонн.
https://ria.ru/20221030/ssha-1827867110.html
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в мире, турция, россия, украина
В мире, Турция, Россия, Украина
10:27 30.10.2022 (обновлено: 14:43 30.10.2022)
 
Источник: Турция ведет телефонную дипломатию по продуктовой сделке

Турция ведет телефонную дипломатию по продуктовой сделке, надежды на консенсус остаются

© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в медиабанкСухогруз Razoni — первое судно, прибывшее с украинским зерном, — выходит после досмотра из порта Стамбула
Сухогруз Razoni — первое судно, прибывшее с украинским зерном, — выходит после досмотра из порта Стамбула - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© Sputnik / Бурджу Окутан
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Сухогруз Razoni — первое судно, прибывшее с украинским зерном, — выходит после досмотра из порта Стамбула. Архивное фото
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АНКАРА, 30 окт — РИА Новости. Турция на всех уровнях проводит телефонную дипломатию с Москвой по ситуации с зерновой сделкой, заявил источник РИА Новости в Стамбуле.
"На всех уровнях", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, ведутся ли со стороны Анкары сейчас переговоры с Москвой.
На уточняющий вопрос, будут ли обнародованы какие-либо детали телефонной дипломатии Анкары, источник отметил, что "ситуация сложная".
"В таких сложных моментах не следует разглашать детали. Процесс идет", — добавил собеседник агентства, отказавшись отвечать на вопрос, когда будет обнародована официальная позиция Турции в новых условиях.
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В Госдуме обвинили три страны в срыве зерновой сделки
При этом собеседник агентства не исключил, что сделка, срок действия которой истекает 19 ноября, все еще останется в силе.
Россия, как сообщили ранее в Минобороны, приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя. Накануне Киев атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. Атакованные корабли и инфраструктура использовались для функционирования гуманитарного маршрута в рамках продуктовой сделки.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
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Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. В постпредстве при ООН, в свою очередь, заявили, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.
Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев утверждает, что Россия готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых, а также полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки всем заинтересованным странам по приемлемым ценам. Министр напомнил, что в нынешнем году в России уже собрано 150 миллионов тонн зерновых, а экспортный потенциал ведомство оценивает более чем в 50 миллионов тонн.
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