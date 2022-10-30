https://ria.ru/20221030/sdelka-1827867321.html
Источник: Турция ведет телефонную дипломатию по продуктовой сделке
Источник: Турция ведет телефонную дипломатию по продуктовой сделке - РИА Новости, 30.10.2022
Источник: Турция ведет телефонную дипломатию по продуктовой сделке
Турция на всех уровнях проводит телефонную дипломатию с Москвой по ситуации с зерновой сделкой, заявил источник РИА Новости в Стамбуле. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T10:27
2022-10-30T10:27
2022-10-30T14:43
в мире
турция
россия
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АНКАРА, 30 окт — РИА Новости. Турция на всех уровнях проводит телефонную дипломатию с Москвой по ситуации с зерновой сделкой, заявил источник РИА Новости в Стамбуле."На всех уровнях", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, ведутся ли со стороны Анкары сейчас переговоры с Москвой.На уточняющий вопрос, будут ли обнародованы какие-либо детали телефонной дипломатии Анкары, источник отметил, что "ситуация сложная"."В таких сложных моментах не следует разглашать детали. Процесс идет", — добавил собеседник агентства, отказавшись отвечать на вопрос, когда будет обнародована официальная позиция Турции в новых условиях.При этом собеседник агентства не исключил, что сделка, срок действия которой истекает 19 ноября, все еще останется в силе.Россия, как сообщили ранее в Минобороны, приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя. Накануне Киев атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. Атакованные корабли и инфраструктура использовались для функционирования гуманитарного маршрута в рамках продуктовой сделки.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. В постпредстве при ООН, в свою очередь, заявили, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев утверждает, что Россия готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых, а также полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки всем заинтересованным странам по приемлемым ценам. Министр напомнил, что в нынешнем году в России уже собрано 150 миллионов тонн зерновых, а экспортный потенциал ведомство оценивает более чем в 50 миллионов тонн.
https://ria.ru/20221030/ssha-1827867110.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, россия, украина
В мире, Турция, Россия, Украина
10:27 30.10.2022 (обновлено: 14:43 30.10.2022)
Источник: Турция ведет телефонную дипломатию по продуктовой сделке
Турция ведет телефонную дипломатию по продуктовой сделке, надежды на консенсус остаются
АНКАРА, 30 окт — РИА Новости. Турция на всех уровнях проводит телефонную дипломатию с Москвой по ситуации с зерновой сделкой, заявил источник РИА Новости в Стамбуле.
"На всех уровнях", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, ведутся ли со стороны Анкары сейчас переговоры с Москвой.
На уточняющий вопрос, будут ли обнародованы какие-либо детали телефонной дипломатии Анкары, источник отметил, что "ситуация сложная".
"В таких сложных моментах не следует разглашать детали. Процесс идет", — добавил собеседник агентства, отказавшись отвечать на вопрос, когда будет обнародована официальная позиция Турции в новых условиях.
При этом собеседник агентства не исключил, что сделка, срок действия которой истекает 19 ноября, все еще останется в силе.
Россия, как сообщили ранее в Минобороны, приостанавливает участие в вывозе продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя. Накануне Киев атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. Атакованные корабли и инфраструктура использовались для функционирования гуманитарного маршрута в рамках продуктовой сделки.
В Стамбуле
22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России
вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины
и ООН
, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю
из трех портов, включая Одессу
.
Российский лидер Владимир Путин
в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки
. В постпредстве при ООН, в свою очередь, заявили, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.
Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев
утверждает, что Россия готова в ближайшие четыре месяца безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тысяч тонн зерновых, а также полностью заместить украинское зерно и осуществлять поставки всем заинтересованным странам по приемлемым ценам. Министр напомнил, что в нынешнем году в России уже собрано 150 миллионов тонн зерновых, а экспортный потенциал ведомство оценивает более чем в 50 миллионов тонн.