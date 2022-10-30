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New Yorker: антироссийские санкции не положат конец украинскому кризису - РИА Новости, 30.10.2022
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New Yorker: антироссийские санкции не положат конец украинскому кризису
New Yorker: антироссийские санкции не положат конец украинскому кризису - РИА Новости, 30.10.2022
New Yorker: антироссийские санкции не положат конец украинскому кризису
Введенные США и союзниками антироссийские санкции не смогут остановить спецоперацию на Украине, пишет Шила Колхеткар в статье для The New Yorker. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T17:11
2022-10-30T18:07
в мире
украина
россия
санкции в отношении россии
сша
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Введенные США и союзниками антироссийские санкции не смогут остановить спецоперацию на Украине, пишет Шила Колхеткар в статье для The New Yorker.Колхеткар обратилась к истории вопроса и напомнила, что экономические санкции применялись еще в Древней Греции, однако эффективность этой меры была спорной. В XX веке санкции применялись довольно широко: так, Штаты вводили ограничения против СССР, Китая, Кубы, Вьетнама, Ирана, Ирака.Успешным кейсом обозреватель назвала ЮАР, где экономическое давление извне позволило положить конец апартеиду в 1994 году. В некоторых ситуациях рестрикции были частично эффективны, но встречались случаи, когда они лишь укрепили действующие правительства, как это было на Кубе, говорится в статье.В случае с Россией санкции оказались неэффективны. Так, введенные после воссоединения с Крымом ограничения не заставили Кремль отступить от своей политики, написала автор."Большинство бывших чиновников Министерства финансов, с которыми я разговаривала, согласились с тем, что санкции, введенные в то время, были недостаточными", — отметила Колхеткар.Чиновники сошлись во мнении, что больше санкций — не значит лучше, поскольку они могут ударить уже по мировому рынку. Так случилось в 2018 году с Олегом Дерипаской. Рестрикции против российского предпринимателя и его компании вызвали резкий скачок цен на алюминий.При этом отмечается, что Россия смогла ответить на санкции. Например, переход на рублевые расчеты за газ со странами из списка недружественных государств поднял спрос на российскую валюту и позволил укрепить ее курс.Также Колхеткар отметила, что около трети американцев заявили о полном безразличии к судьбе Украины. Это сказывается и на отношении к антироссийским санкциям.Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. В начале октября Евросоюз принял восьмой пакет санкций, который включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря 2022 года для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов. Введение потолка цен на газ обсуждается. Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта нефти и газа, но пока сделать это не удается.
https://ria.ru/20221029/opasnost-1827699173.html
https://ria.ru/20221029/evropa-1827666622.html
https://ria.ru/20221030/inflyatsiya-1827833563.html
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в мире, украина, россия, санкции в отношении россии, сша
В мире, Украина, Россия, Санкции в отношении России, США
17:11 30.10.2022 (обновлено: 18:07 30.10.2022)
 
New Yorker: антироссийские санкции не положат конец украинскому кризису

New Yorker: антироссийские санкции Запада не смогут положить конец украинскому кризису

CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury DepartmentЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury Department
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Введенные США и союзниками антироссийские санкции не смогут остановить спецоперацию на Украине, пишет Шила Колхеткар в статье для The New Yorker.
Колхеткар обратилась к истории вопроса и напомнила, что экономические санкции применялись еще в Древней Греции, однако эффективность этой меры была спорной. В XX веке санкции применялись довольно широко: так, Штаты вводили ограничения против СССР, Китая, Кубы, Вьетнама, Ирана, Ирака.
Успешным кейсом обозреватель назвала ЮАР, где экономическое давление извне позволило положить конец апартеиду в 1994 году. В некоторых ситуациях рестрикции были частично эффективны, но встречались случаи, когда они лишь укрепили действующие правительства, как это было на Кубе, говорится в статье.
В случае с Россией санкции оказались неэффективны. Так, введенные после воссоединения с Крымом ограничения не заставили Кремль отступить от своей политики, написала автор.
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"Большинство бывших чиновников Министерства финансов, с которыми я разговаривала, согласились с тем, что санкции, введенные в то время, были недостаточными", — отметила Колхеткар.
Чиновники сошлись во мнении, что больше санкций — не значит лучше, поскольку они могут ударить уже по мировому рынку. Так случилось в 2018 году с Олегом Дерипаской. Рестрикции против российского предпринимателя и его компании вызвали резкий скачок цен на алюминий.
При этом отмечается, что Россия смогла ответить на санкции. Например, переход на рублевые расчеты за газ со странами из списка недружественных государств поднял спрос на российскую валюту и позволил укрепить ее курс.
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Также Колхеткар отметила, что около трети американцев заявили о полном безразличии к судьбе Украины. Это сказывается и на отношении к антироссийским санкциям.
Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. В начале октября Евросоюз принял восьмой пакет санкций, который включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря 2022 года для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов. Введение потолка цен на газ обсуждается. Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта нефти и газа, но пока сделать это не удается.
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