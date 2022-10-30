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РПЦ поддержала запрет ЛГБТ-повестки - РИА Новости, 30.10.2022
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Религия
https://ria.ru/20221030/rpts-1827838863.html
РПЦ поддержала запрет ЛГБТ-повестки
РПЦ поддержала запрет ЛГБТ-повестки - РИА Новости, 30.10.2022
РПЦ поддержала запрет ЛГБТ-повестки
Русская православная церковь (РПЦ) всегда поддерживала запрет не только ЛГБТ-повестки, но и всякой пропаганды греха, заявил зампредседателя синодального отдела... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T03:30
2022-10-30T03:30
религия
общество
вахтанг кипшидзе
вячеслав володин
россия
госдума рф
русская православная церковь
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) всегда поддерживала запрет не только ЛГБТ-повестки, но и всякой пропаганды греха, заявил зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, а также вводящие штрафы за это. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин допустил поступление ко второму чтению законопроектов о пропаганде ЛГБТ поправок, ужесточающих ответственность. Ко второму чтению законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ готовятся поправки, включающие зрелищно-массовые мероприятия, театры, будет обсуждаться также уголовное наказание, заявила РИА Новости глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина."Церковь всегда поддерживала идею запрета не только ЛГБТ-повестки в публичном пространстве, но и любой повестки, которая пропагандирует грех. Грех не эксклюзивен, нет более важных и менее важных грехов: любой грех травмирует общественное сознание. Поэтому пропагандировать его мы считаем совершенно неприемлемым, если мы хотим создать общество, в основе которого лежат подлинные ценности: брака, семьи, верности, жертвенного служения, патриотизма", – сказал он в эфире передачи "Церковь и мир" на канале "Россия 24" в субботу.Он отметил, что принятие закона вполне соответствует этим целям.
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общество, вахтанг кипшидзе, вячеслав володин, россия, госдума рф, русская православная церковь
Религия, Общество, Вахтанг Кипшидзе, Вячеслав Володин, Россия, Госдума РФ, Русская православная церковь
03:30 30.10.2022
 
РПЦ поддержала запрет ЛГБТ-повестки

Представитель РПЦ Кипшидзе: Московский патриархат всегда поддерживал запрет ЛГБТ-повестки

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВид на Храм Христа Спасителя в Москве
Вид на Храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) всегда поддерживала запрет не только ЛГБТ-повестки, но и всякой пропаганды греха, заявил зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ, а также вводящие штрафы за это. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин допустил поступление ко второму чтению законопроектов о пропаганде ЛГБТ поправок, ужесточающих ответственность. Ко второму чтению законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ готовятся поправки, включающие зрелищно-массовые мероприятия, театры, будет обсуждаться также уголовное наказание, заявила РИА Новости глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина.
"Церковь всегда поддерживала идею запрета не только ЛГБТ-повестки в публичном пространстве, но и любой повестки, которая пропагандирует грех. Грех не эксклюзивен, нет более важных и менее важных грехов: любой грех травмирует общественное сознание. Поэтому пропагандировать его мы считаем совершенно неприемлемым, если мы хотим создать общество, в основе которого лежат подлинные ценности: брака, семьи, верности, жертвенного служения, патриотизма", – сказал он в эфире передачи "Церковь и мир" на канале "Россия 24" в субботу.
Он отметил, что принятие закона вполне соответствует этим целям.
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РелигияОбществоВахтанг КипшидзеВячеслав ВолодинРоссияГосдума РФРусская православная церковь
 
 
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