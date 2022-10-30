https://ria.ru/20221030/rossiya-1827894427.html

Россия продолжит отстаивать свои интересы, заявил Песков

Россия продолжит отстаивать свои интересы, заявил Песков - РИА Новости, 30.10.2022

Россия продолжит отстаивать свои интересы, заявил Песков

Россия не может быть чьим-то вассалом и продолжит отстаивать свои интересы, а те, кто раньше рулил всем миром, уже начали терять свою власть, и это будет... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T14:15

2022-10-30T14:15

2022-10-30T14:18

россия

политика

дмитрий песков

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 окт - РИА Новости. Россия не может быть чьим-то вассалом и продолжит отстаивать свои интересы, а те, кто раньше рулил всем миром, уже начали терять свою власть, и это будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков."Мы можем в чем-то не преуспевать, у нас что-то может не получаться, но быть чьим-то вассалом мы не можем. Это невозможно. И это как раз является залогом того, что мы, да, мы будем отстаивать наши интересы. Те, кто рулил миром до сих пор, они начали терять свою власть", - сказал он в программе "Москва.Кремль.Путин" Павлу Зарубину на телеканале "Россия 1".Песков добавил, что при этом влияние на Европу, Японию, Австралию и другие страны все еще сохраняется, и это большая сила, но и ее начали терять."Они начали ее терять, и они будут ее терять как раз в течение вот этого самого непредсказуемого десятилетия. А на встречу им будет двигаться другая половина мирового ВВП, которая эту силу будет приобретать. И вот здесь как раз произойдет и перераспределение силы, и перераспределение жизненных смыслов, и отход от вот этой однополярности, и переход к другому режиму сосуществования, тому, о котором говорил президент Владимир Путин", - отметил он.

https://ria.ru/20221030/pozitsiya-1827894028.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, политика, дмитрий песков