https://ria.ru/20221030/rogov-1827843165.html

Рогов: Киев препятствует возвращению жителей Запорожской области

Рогов: Киев препятствует возвращению жителей Запорожской области - РИА Новости, 30.10.2022

Рогов: Киев препятствует возвращению жителей Запорожской области

Киевские власти препятствуют возвращению уехавших жителей Запорожской области обратно в регион, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T05:33

2022-10-30T05:33

2022-10-30T05:33

специальная военная операция на украине

владимир рогов

запорожская область

киев

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Киевские власти препятствуют возвращению уехавших жителей Запорожской области обратно в регион, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Режим Зеленского намеренно создает преграды и препятствует возвращению обратно жителей Запорожской и Херсонской областей. При желании вернуться обратно их силой отправляют в лагеря для беженцев, хотя люди отказываются и готовы вернуться домой", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, киевские власти опасаются, что на Западе окончательно осознают, что люди хотят жить в составе России и массово бегут с пока еще подконтрольной Зеленскому части Украины.

https://radiosputnik.ria.ru/20221027/zaporozhe-1827110923.html

запорожская область

киев

херсонская область

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владимир рогов, запорожская область, киев, херсонская область