https://ria.ru/20221030/rogov-1827843165.html
Рогов: Киев препятствует возвращению жителей Запорожской области
Рогов: Киев препятствует возвращению жителей Запорожской области - РИА Новости, 30.10.2022
Рогов: Киев препятствует возвращению жителей Запорожской области
Киевские власти препятствуют возвращению уехавших жителей Запорожской области обратно в регион, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T05:33
2022-10-30T05:33
2022-10-30T05:33
специальная военная операция на украине
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Киевские власти препятствуют возвращению уехавших жителей Запорожской области обратно в регион, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Режим Зеленского намеренно создает преграды и препятствует возвращению обратно жителей Запорожской и Херсонской областей. При желании вернуться обратно их силой отправляют в лагеря для беженцев, хотя люди отказываются и готовы вернуться домой", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, киевские власти опасаются, что на Западе окончательно осознают, что люди хотят жить в составе России и массово бегут с пока еще подконтрольной Зеленскому части Украины.
https://radiosputnik.ria.ru/20221027/zaporozhe-1827110923.html
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владимир рогов, запорожская область, киев, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Запорожская область, Киев, Херсонская область
Рогов: Киев препятствует возвращению жителей Запорожской области
Член администрации Рогов: Киев мешает возвращению уехавших жителей Запорожской области