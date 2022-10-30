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Рогов: Киев препятствует возвращению жителей Запорожской области - РИА Новости, 30.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221030/rogov-1827843165.html
Рогов: Киев препятствует возвращению жителей Запорожской области
Рогов: Киев препятствует возвращению жителей Запорожской области - РИА Новости, 30.10.2022
Рогов: Киев препятствует возвращению жителей Запорожской области
Киевские власти препятствуют возвращению уехавших жителей Запорожской области обратно в регион, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T05:33
2022-10-30T05:33
специальная военная операция на украине
владимир рогов
запорожская область
киев
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Киевские власти препятствуют возвращению уехавших жителей Запорожской области обратно в регион, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Режим Зеленского намеренно создает преграды и препятствует возвращению обратно жителей Запорожской и Херсонской областей. При желании вернуться обратно их силой отправляют в лагеря для беженцев, хотя люди отказываются и готовы вернуться домой", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, киевские власти опасаются, что на Западе окончательно осознают, что люди хотят жить в составе России и массово бегут с пока еще подконтрольной Зеленскому части Украины.
https://radiosputnik.ria.ru/20221027/zaporozhe-1827110923.html
запорожская область
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владимир рогов, запорожская область, киев, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Владимир Рогов, Запорожская область, Киев, Херсонская область
05:33 30.10.2022
 
Рогов: Киев препятствует возвращению жителей Запорожской области

Член администрации Рогов: Киев мешает возвращению уехавших жителей Запорожской области

© РИА Новости /  / Перейти в медиабанкЧлен главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости /
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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Киевские власти препятствуют возвращению уехавших жителей Запорожской области обратно в регион, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Режим Зеленского намеренно создает преграды и препятствует возвращению обратно жителей Запорожской и Херсонской областей. При желании вернуться обратно их силой отправляют в лагеря для беженцев, хотя люди отказываются и готовы вернуться домой", - сказал РИА Новости Рогов.
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По его словам, киевские власти опасаются, что на Западе окончательно осознают, что люди хотят жить в составе России и массово бегут с пока еще подконтрольной Зеленскому части Украины.
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир РоговЗапорожская областьКиевХерсонская область
 
 
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