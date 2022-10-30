Рейтинг@Mail.ru
Москалькова высказалась о защите прав репрессированных - РИА Новости, 30.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221030/repressii-1827894531.html
Москалькова высказалась о защите прав репрессированных
Москалькова высказалась о защите прав репрессированных - РИА Новости, 30.10.2022
Москалькова высказалась о защите прав репрессированных
Необходимо помнить о морально-нравственном аспекте защиты прав людей, подвергнутых репрессиям, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T14:16
2022-10-30T14:16
татьяна москалькова
общество
россия
ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728286102_0:1:3077:1732_1920x0_80_0_0_791d5a4a4ed61d3819f0774ffc62faaa.jpg
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Необходимо помнить о морально-нравственном аспекте защиты прав людей, подвергнутых репрессиям, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.С 1991 года в России 30 октября отмечается День памяти жертв политических репрессий. Дата была выбрана в память о голодовке, которую 30 октября 1974 года начали узники мордовских и пермских лагерей в знак протеста против политических репрессий в СССР. Они объявили 30 октября Днем политзаключенного в СССР. С тех пор 30 октября в Советском Союзе ежегодно проходили голодовки политзаключенных."За годы новейшей истории государством много сделано для реабилитации безвинно пострадавших, создан законодательный механизм, предусматривающий широкие компенсационные меры. Но нам всем необходимо помнить и о морально-нравственном аспекте защиты прав людей, подвергнутых репрессиям", - написала омбудсмен в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20221030/repressii-1827189648.html
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728286102_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_b578bc7bc7f6bbcba0bfe09dd6a53f3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
татьяна москалькова, общество, россия, ссср
Татьяна Москалькова, Общество, Россия, СССР
14:16 30.10.2022
 
Москалькова высказалась о защите прав репрессированных

Москалькова призвала помнить о морально-нравственном аспекте защиты прав репрессированных

© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Необходимо помнить о морально-нравственном аспекте защиты прав людей, подвергнутых репрессиям, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
С 1991 года в России 30 октября отмечается День памяти жертв политических репрессий. Дата была выбрана в память о голодовке, которую 30 октября 1974 года начали узники мордовских и пермских лагерей в знак протеста против политических репрессий в СССР. Они объявили 30 октября Днем политзаключенного в СССР. С тех пор 30 октября в Советском Союзе ежегодно проходили голодовки политзаключенных.
"За годы новейшей истории государством много сделано для реабилитации безвинно пострадавших, создан законодательный механизм, предусматривающий широкие компенсационные меры. Но нам всем необходимо помнить и о морально-нравственном аспекте защиты прав людей, подвергнутых репрессиям", - написала омбудсмен в своем Telegram-канале.
Женщина во время акции Колокол памяти у мемориала Стена скорби на проспекте Сахарова в Москве в День памяти жертв политических репрессий - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
03:03
День памяти жертв политических репрессий
 
Татьяна МоскальковаОбществоРоссияСССР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала