Москалькова высказалась о защите прав репрессированных
Москалькова призвала помнить о морально-нравственном аспекте защиты прав репрессированных
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Необходимо помнить о морально-нравственном аспекте защиты прав людей, подвергнутых репрессиям, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
С 1991 года в России 30 октября отмечается День памяти жертв политических репрессий. Дата была выбрана в память о голодовке, которую 30 октября 1974 года начали узники мордовских и пермских лагерей в знак протеста против политических репрессий в СССР. Они объявили 30 октября Днем политзаключенного в СССР. С тех пор 30 октября в Советском Союзе ежегодно проходили голодовки политзаключенных.
"За годы новейшей истории государством много сделано для реабилитации безвинно пострадавших, создан законодательный механизм, предусматривающий широкие компенсационные меры. Но нам всем необходимо помнить и о морально-нравственном аспекте защиты прав людей, подвергнутых репрессиям", - написала омбудсмен в своем Telegram-канале.