https://ria.ru/20221030/repressii-1827894531.html

Москалькова высказалась о защите прав репрессированных

Москалькова высказалась о защите прав репрессированных - РИА Новости, 30.10.2022

Москалькова высказалась о защите прав репрессированных

Необходимо помнить о морально-нравственном аспекте защиты прав людей, подвергнутых репрессиям, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T14:16

2022-10-30T14:16

2022-10-30T14:16

татьяна москалькова

общество

россия

ссср

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Необходимо помнить о морально-нравственном аспекте защиты прав людей, подвергнутых репрессиям, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.С 1991 года в России 30 октября отмечается День памяти жертв политических репрессий. Дата была выбрана в память о голодовке, которую 30 октября 1974 года начали узники мордовских и пермских лагерей в знак протеста против политических репрессий в СССР. Они объявили 30 октября Днем политзаключенного в СССР. С тех пор 30 октября в Советском Союзе ежегодно проходили голодовки политзаключенных."За годы новейшей истории государством много сделано для реабилитации безвинно пострадавших, создан законодательный механизм, предусматривающий широкие компенсационные меры. Но нам всем необходимо помнить и о морально-нравственном аспекте защиты прав людей, подвергнутых репрессиям", - написала омбудсмен в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20221030/repressii-1827189648.html

россия

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Влада Копылова

татьяна москалькова, общество, россия, ссср