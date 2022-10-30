https://ria.ru/20221030/razgovor-1827876255.html

В Кремле предположили, о чем могли бы поговорить Путин и Байден

В Кремле предположили, о чем могли бы поговорить Путин и Байден - РИА Новости, 30.10.2022

В Кремле предположили, о чем могли бы поговорить Путин и Байден

Владимир Путин и Джо Байден могли бы провести переговоры, чтобы обсудить гарантии безопасности России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T11:35

2022-10-30T11:35

2022-10-30T14:07

владимир путин

джо байден

сша

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Владимир Путин и Джо Байден могли бы провести переговоры, чтобы обсудить гарантии безопасности России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.По его словам, для этого необходимо "желание Соединенных Штатов прислушаться к нашим озабоченностям, то есть фактически желание Соединенных Штатов вернуться к состоянию на декабрь-январь". "Задаться вопросом: то, что предлагают русские, может быть, не все нас устраивает, но, может быть, стоит сесть за стол переговоров. Я имею в виду проекты документов, которые были переданы и в Брюссель, и в Вашингтон", — сказал он в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин".В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.

https://ria.ru/20221030/bayden-1827841052.html

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, джо байден, сша, россия, дмитрий песков