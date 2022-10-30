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В Кремле предположили, о чем могли бы поговорить Путин и Байден - РИА Новости, 30.10.2022
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В Кремле предположили, о чем могли бы поговорить Путин и Байден
В Кремле предположили, о чем могли бы поговорить Путин и Байден - РИА Новости, 30.10.2022
В Кремле предположили, о чем могли бы поговорить Путин и Байден
Владимир Путин и Джо Байден могли бы провести переговоры, чтобы обсудить гарантии безопасности России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T11:35
2022-10-30T14:07
владимир путин
джо байден
сша
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Владимир Путин и Джо Байден могли бы провести переговоры, чтобы обсудить гарантии безопасности России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.По его словам, для этого необходимо "желание Соединенных Штатов прислушаться к нашим озабоченностям, то есть фактически желание Соединенных Штатов вернуться к состоянию на декабрь-январь". "Задаться вопросом: то, что предлагают русские, может быть, не все нас устраивает, но, может быть, стоит сесть за стол переговоров. Я имею в виду проекты документов, которые были переданы и в Брюссель, и в Вашингтон", — сказал он в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин".В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
https://ria.ru/20221030/bayden-1827841052.html
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владимир путин, джо байден, сша, россия, дмитрий песков
Владимир Путин, Джо Байден, США, Россия, Дмитрий Песков
11:35 30.10.2022 (обновлено: 14:07 30.10.2022)
 
В Кремле предположили, о чем могли бы поговорить Путин и Байден

Песков: платформой для диалога Путина и Байдена может стать желание США услышать Россию

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Владимир Путин и Джо Байден могли бы провести переговоры, чтобы обсудить гарантии безопасности России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, для этого необходимо "желание Соединенных Штатов прислушаться к нашим озабоченностям, то есть фактически желание Соединенных Штатов вернуться к состоянию на декабрь-январь".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
04:38
В США пришли в ужас после оговорки Байдена
"Задаться вопросом: то, что предлагают русские, может быть, не все нас устраивает, но, может быть, стоит сесть за стол переговоров. Я имею в виду проекты документов, которые были переданы и в Брюссель, и в Вашингтон", — сказал он в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин".
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и СШАПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
Инфографика
 
Владимир ПутинДжо БайденСШАРоссияДмитрий Песков
 
 
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