https://ria.ru/20221030/razgovor-1827876255.html
В Кремле предположили, о чем могли бы поговорить Путин и Байден
В Кремле предположили, о чем могли бы поговорить Путин и Байден - РИА Новости, 30.10.2022
В Кремле предположили, о чем могли бы поговорить Путин и Байден
Владимир Путин и Джо Байден могли бы провести переговоры, чтобы обсудить гарантии безопасности России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T11:35
2022-10-30T11:35
2022-10-30T14:07
владимир путин
джо байден
сша
россия
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821954781_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_f3f22e9c9115c4872b98808bfc795301.jpg
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Владимир Путин и Джо Байден могли бы провести переговоры, чтобы обсудить гарантии безопасности России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.По его словам, для этого необходимо "желание Соединенных Штатов прислушаться к нашим озабоченностям, то есть фактически желание Соединенных Штатов вернуться к состоянию на декабрь-январь". "Задаться вопросом: то, что предлагают русские, может быть, не все нас устраивает, но, может быть, стоит сесть за стол переговоров. Я имею в виду проекты документов, которые были переданы и в Брюссель, и в Вашингтон", — сказал он в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин".В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
https://ria.ru/20221030/bayden-1827841052.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821954781_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_082f23f81dfea398cb59fe25eb7d1f50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, джо байден, сша, россия, дмитрий песков
Владимир Путин, Джо Байден, США, Россия, Дмитрий Песков
11:35 30.10.2022 (обновлено: 14:07 30.10.2022)
В Кремле предположили, о чем могли бы поговорить Путин и Байден
Песков: платформой для диалога Путина и Байдена может стать желание США услышать Россию