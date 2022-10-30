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Два человека получили ножевые ранения во время конфликта в центре Москвы - РИА Новости, 30.10.2022
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Два человека получили ножевые ранения во время конфликта в центре Москвы
Два человека получили ножевые ранения во время конфликта в центре Москвы - РИА Новости, 30.10.2022
Два человека получили ножевые ранения во время конфликта в центре Москвы
Группа граждан повздорила в центре Москвы, в результате двое оказались в больнице с ножевыми ранениями, остальные попали в полицию, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T20:48
2022-10-30T20:48
происшествия
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россия
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Группа граждан повздорила в центре Москвы, в результате двое оказались в больнице с ножевыми ранениями, остальные попали в полицию, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России.Как сообщили в главке, инцидент произошел накануне. В полицию поступило сообщение о конфликте на улице Неглинная."Было установлено, что между группой граждан произошел конфликт на бытовой почве. В результате два гражданина получили ножевые ранения и были госпитализированы", – рассказал собеседник агентства.Он добавил, что участники конфликта были задержаны и доставлены в отдел полиции. Проводится проверка.
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происшествия, москва, россия, гу мвд россии по г. москве
Происшествия, Москва, Россия, ГУ МВД России по г. Москве
20:48 30.10.2022
 
Два человека получили ножевые ранения во время конфликта в центре Москвы

Два человека оказались в больнице с ножевыми ранениями после потасовки в центре Москвы

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Группа граждан повздорила в центре Москвы, в результате двое оказались в больнице с ножевыми ранениями, остальные попали в полицию, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России.
Как сообщили в главке, инцидент произошел накануне. В полицию поступило сообщение о конфликте на улице Неглинная.
"Было установлено, что между группой граждан произошел конфликт на бытовой почве. В результате два гражданина получили ножевые ранения и были госпитализированы", – рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что участники конфликта были задержаны и доставлены в отдел полиции. Проводится проверка.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 14:12
В конфликте в Москве один человек пострадал, двое оказались в полиции
 
ПроисшествияМоскваРоссияГУ МВД России по г. Москве
 
 
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