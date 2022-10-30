https://ria.ru/20221030/ranenye-1827956689.html
Два человека получили ножевые ранения во время конфликта в центре Москвы
Два человека получили ножевые ранения во время конфликта в центре Москвы - РИА Новости, 30.10.2022
Два человека получили ножевые ранения во время конфликта в центре Москвы
Группа граждан повздорила в центре Москвы, в результате двое оказались в больнице с ножевыми ранениями, остальные попали в полицию, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T20:48
2022-10-30T20:48
2022-10-30T20:48
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Группа граждан повздорила в центре Москвы, в результате двое оказались в больнице с ножевыми ранениями, остальные попали в полицию, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России.Как сообщили в главке, инцидент произошел накануне. В полицию поступило сообщение о конфликте на улице Неглинная."Было установлено, что между группой граждан произошел конфликт на бытовой почве. В результате два гражданина получили ножевые ранения и были госпитализированы", – рассказал собеседник агентства.Он добавил, что участники конфликта были задержаны и доставлены в отдел полиции. Проводится проверка.
https://ria.ru/20221004/konflikt-1821420814.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, россия, гу мвд россии по г. москве
Происшествия, Москва, Россия, ГУ МВД России по г. Москве
Два человека получили ножевые ранения во время конфликта в центре Москвы
Два человека оказались в больнице с ножевыми ранениями после потасовки в центре Москвы
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Группа граждан повздорила в центре Москвы, в результате двое оказались в больнице с ножевыми ранениями, остальные попали в полицию, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России.
Как сообщили в главке, инцидент произошел накануне. В полицию поступило сообщение о конфликте на улице Неглинная.
"Было установлено, что между группой граждан произошел конфликт на бытовой почве. В результате два гражданина получили ножевые ранения и были госпитализированы", – рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что участники конфликта были задержаны и доставлены в отдел полиции. Проводится проверка.