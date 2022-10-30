https://ria.ru/20221030/ranenye-1827956689.html

Два человека получили ножевые ранения во время конфликта в центре Москвы

Два человека получили ножевые ранения во время конфликта в центре Москвы - РИА Новости, 30.10.2022

Два человека получили ножевые ранения во время конфликта в центре Москвы

Группа граждан повздорила в центре Москвы, в результате двое оказались в больнице с ножевыми ранениями, остальные попали в полицию, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T20:48

2022-10-30T20:48

2022-10-30T20:48

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Группа граждан повздорила в центре Москвы, в результате двое оказались в больнице с ножевыми ранениями, остальные попали в полицию, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России.Как сообщили в главке, инцидент произошел накануне. В полицию поступило сообщение о конфликте на улице Неглинная."Было установлено, что между группой граждан произошел конфликт на бытовой почве. В результате два гражданина получили ножевые ранения и были госпитализированы", – рассказал собеседник агентства.Он добавил, что участники конфликта были задержаны и доставлены в отдел полиции. Проводится проверка.

https://ria.ru/20221004/konflikt-1821420814.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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