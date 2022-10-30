https://ria.ru/20221030/putin-1827897212.html
Песков назвал послание Путина на Валдайском форуме важным
Песков назвал послание Путина на Валдайском форуме важным - РИА Новости, 30.10.2022
Песков назвал послание Путина на Валдайском форуме важным
Послание президента России Владимира Путина на валдайском форуме, очень важное, он постоянно говорит о готовности к переговорному процессу, и на Западе должны... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T14:36
2022-10-30T14:36
2022-10-30T14:40
политика
владимир путин
павел зарубин
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 окт - РИА Новости. Послание президента России Владимира Путина на валдайском форуме, очень важное, он постоянно говорит о готовности к переговорному процессу, и на Западе должны это знать, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Это очень важное послание президента, очень важное", - сказал он Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".Песков заявил, что готовность к диалогу - это не слабость, в сильная позиция."Как бы они это ни воспринимали, они видят ситуацию де-факто, ситуация де-факто никак не говорит и не может говорить о нашей слабости. Но именно протягивать руку мира и руку переговоров может себе позволить только сильный человек", - добавил он.
https://ria.ru/20221028/putin-1827403028.html
https://ria.ru/20221030/spetsoperatsiya-1827891516.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, владимир путин, павел зарубин, россия
Политика, Владимир Путин, Павел Зарубин, Россия
14:36 30.10.2022 (обновлено: 14:40 30.10.2022)
Песков назвал послание Путина на Валдайском форуме важным
Пресс-секретарь Песков: Путин постоянно говорит, что открыт к переговорам
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 окт - РИА Новости. Послание президента России Владимира Путина на валдайском форуме, очень важное, он постоянно говорит о готовности к переговорному процессу, и на Западе должны это знать, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Это очень важное послание президента, очень важное", - сказал он Павлу Зарубину
в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Песков заявил, что готовность к диалогу - это не слабость, в сильная позиция.
"Президент постоянно говорит, что он открыт к переговорному процессу, то есть всегда лучше достигать своих интересов, обеспечивая собственную безопасность, за столом переговоров. И Путин к этому открыт, он сегодня это еще раз подтвердил, и подтвердил настолько фактурно, это очень важно. Готовы ли - не готовы ли, но на Западе должны это знать, должны это слышать", - сказал Песков.
"Как бы они это ни воспринимали, они видят ситуацию де-факто, ситуация де-факто никак не говорит и не может говорить о нашей слабости. Но именно протягивать руку мира и руку переговоров может себе позволить только сильный человек", - добавил он.