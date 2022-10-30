https://ria.ru/20221030/putin-1827897212.html

Песков назвал послание Путина на Валдайском форуме важным

Песков назвал послание Путина на Валдайском форуме важным - РИА Новости, 30.10.2022

Песков назвал послание Путина на Валдайском форуме важным

Послание президента России Владимира Путина на валдайском форуме, очень важное, он постоянно говорит о готовности к переговорному процессу, и на Западе должны... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T14:36

2022-10-30T14:36

2022-10-30T14:40

политика

владимир путин

павел зарубин

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 окт - РИА Новости. Послание президента России Владимира Путина на валдайском форуме, очень важное, он постоянно говорит о готовности к переговорному процессу, и на Западе должны это знать, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Это очень важное послание президента, очень важное", - сказал он Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".Песков заявил, что готовность к диалогу - это не слабость, в сильная позиция."Как бы они это ни воспринимали, они видят ситуацию де-факто, ситуация де-факто никак не говорит и не может говорить о нашей слабости. Но именно протягивать руку мира и руку переговоров может себе позволить только сильный человек", - добавил он.

https://ria.ru/20221028/putin-1827403028.html

https://ria.ru/20221030/spetsoperatsiya-1827891516.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир путин, павел зарубин, россия