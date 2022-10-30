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Мишустин утвердил план празднования 225-летия со дня рождения Пушкина - РИА Новости, 30.10.2022
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Культура
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Мишустин утвердил план празднования 225-летия со дня рождения Пушкина
Мишустин утвердил план празднования 225-летия со дня рождения Пушкина - РИА Новости, 30.10.2022
Мишустин утвердил план празднования 225-летия со дня рождения Пушкина
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план по подготовке и проведению празднования 225-летия со дня рождения поэта Александра Сергеевича Пушкина,... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T13:09
2022-10-30T13:09
культура
михаил мишустин
владимир путин
россия
культура
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план по подготовке и проведению празднования 225-летия со дня рождения поэта Александра Сергеевича Пушкина, соответствующий текст опубликован на сайте Правительства РФ."Реализация общероссийской программы реставрации мемориальных пушкинских музеев, создание научно-просветительского ресурса "Пушкин цифровой", выпуск памятной почтовой марки и другие мероприятия вошли в план по подготовке и проведению празднования 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Распоряжение о его утверждении подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", - говорится в тексте.Всего запланировано более 80 мероприятий, среди которых общероссийская реставрация и обновление экспозиций пушкинских музеев, домов культуры и музеев-заповедников. Уточняется, что большая часть мероприятий запланирована на юбилейный 2024 год.Проект по оцифровке фонда Института русской литературы будет называться "Пушкин цифровой". По итогам проекта интернет-пользователи получат доступ к "десяткам тысяч статей и монографий, посвящённых великому поэту, а также рукописным источникам, хранящимся в Пушкинском Доме".Утверждение плана позволит исполнить указ президента РФ Владимира Путина о праздновании юбилея великого поэта.
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михаил мишустин, владимир путин, россия, культура
Культура, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Россия, Культура
13:09 30.10.2022
 
Мишустин утвердил план празднования 225-летия со дня рождения Пушкина

Премьер Мишустин утвердил план подготовки к празднованию 225-летия со дня рождения Пушкина

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план по подготовке и проведению празднования 225-летия со дня рождения поэта Александра Сергеевича Пушкина, соответствующий текст опубликован на сайте Правительства РФ.
"Реализация общероссийской программы реставрации мемориальных пушкинских музеев, создание научно-просветительского ресурса "Пушкин цифровой", выпуск памятной почтовой марки и другие мероприятия вошли в план по подготовке и проведению празднования 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Распоряжение о его утверждении подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", - говорится в тексте.
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Всего запланировано более 80 мероприятий, среди которых общероссийская реставрация и обновление экспозиций пушкинских музеев, домов культуры и музеев-заповедников. Уточняется, что большая часть мероприятий запланирована на юбилейный 2024 год.
Проект по оцифровке фонда Института русской литературы будет называться "Пушкин цифровой". По итогам проекта интернет-пользователи получат доступ к "десяткам тысяч статей и монографий, посвящённых великому поэту, а также рукописным источникам, хранящимся в Пушкинском Доме".
Утверждение плана позволит исполнить указ президента РФ Владимира Путина о праздновании юбилея великого поэта.
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