https://ria.ru/20221030/pushkin-1827886867.html

Мишустин утвердил план празднования 225-летия со дня рождения Пушкина

Мишустин утвердил план празднования 225-летия со дня рождения Пушкина - РИА Новости, 30.10.2022

Мишустин утвердил план празднования 225-летия со дня рождения Пушкина

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план по подготовке и проведению празднования 225-летия со дня рождения поэта Александра Сергеевича Пушкина,... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T13:09

2022-10-30T13:09

2022-10-30T13:09

культура

михаил мишустин

владимир путин

россия

культура

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил план по подготовке и проведению празднования 225-летия со дня рождения поэта Александра Сергеевича Пушкина, соответствующий текст опубликован на сайте Правительства РФ."Реализация общероссийской программы реставрации мемориальных пушкинских музеев, создание научно-просветительского ресурса "Пушкин цифровой", выпуск памятной почтовой марки и другие мероприятия вошли в план по подготовке и проведению празднования 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Распоряжение о его утверждении подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", - говорится в тексте.Всего запланировано более 80 мероприятий, среди которых общероссийская реставрация и обновление экспозиций пушкинских музеев, домов культуры и музеев-заповедников. Уточняется, что большая часть мероприятий запланирована на юбилейный 2024 год.Проект по оцифровке фонда Института русской литературы будет называться "Пушкин цифровой". По итогам проекта интернет-пользователи получат доступ к "десяткам тысяч статей и монографий, посвящённых великому поэту, а также рукописным источникам, хранящимся в Пушкинском Доме".Утверждение плана позволит исполнить указ президента РФ Владимира Путина о праздновании юбилея великого поэта.

https://ria.ru/20221017/klassika-1824114654.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

михаил мишустин, владимир путин, россия, культура