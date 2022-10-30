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Тысячи британцев вышли на митинги, требуя реформ системы ухода за детьми - РИА Новости, 30.10.2022
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Тысячи британцев вышли на митинги, требуя реформ системы ухода за детьми
Тысячи британцев вышли на митинги, требуя реформ системы ухода за детьми - РИА Новости, 30.10.2022
Тысячи британцев вышли на митинги, требуя реформ системы ухода за детьми
Более 15 тысяч протестующих в субботу вышли на демонстрации по всей Великобритании, требуя провести реформы в сфере ухода за детьми и оплаты отпуска по... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T11:36
2022-10-30T14:02
в мире
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риши сунак
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Более 15 тысяч протестующих в субботу вышли на демонстрации по всей Великобритании, требуя провести реформы в сфере ухода за детьми и оплаты отпуска по беременности, сообщает газета Evening Standard."Более 15 тысяч протестующих приняли участие в шествиях по всей Великобритании, призывая к реформам в сфере ухода за детьми и родительского отпуска", — пишет издание.Газета отмечает, что шествия организации Pregnant Then Screwed ("Беременные и обманутые". — Прим. ред.) под названием "Марши мамочек" прошли в Лондоне, Кардиффе, Манчестере, Бирмингеме и других городах страны. На плакатах, которые держали в руках протестующие в костюмах для Хэллоуина, было написано: "Будущее само себя не вырастит" и "Доступный уход за детьми сейчас".По информации издания, в Лондоне тысячи протестующих собрались на Трафальгарской площади и двигались в сторону Вестминстерского дворца.Ранее сообщалось, что в Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер.В октябре британское правительство во главе с Лиз Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. В связи с этим избранная в сентябре Трасс была вынуждена подать в отставку после пребывания в должности лишь 44 дня. На этом посту ее сменил Риши Сунак, который был избран главой правящей Консервативной партии Великобритании.
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в мире, лиз трасс, риши сунак, великобритания, лондон, кардифф
В мире, Лиз Трасс, Риши Сунак, Великобритания, Лондон, Кардифф
11:36 30.10.2022 (обновлено: 14:02 30.10.2022)
 
Тысячи британцев вышли на митинги, требуя реформ системы ухода за детьми

Более 15 тысяч британцев вышли на шествия, требуя реформ системы ухода за детьми

© AP Photo / PA / Stefan RousseauСотрудники полиции у здания парламента в Лондоне
Сотрудники полиции у здания парламента в Лондоне - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© AP Photo / PA / Stefan Rousseau
Сотрудники полиции у здания парламента в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Более 15 тысяч протестующих в субботу вышли на демонстрации по всей Великобритании, требуя провести реформы в сфере ухода за детьми и оплаты отпуска по беременности, сообщает газета Evening Standard.
"Более 15 тысяч протестующих приняли участие в шествиях по всей Великобритании, призывая к реформам в сфере ухода за детьми и родительского отпуска", — пишет издание.
Газета отмечает, что шествия организации Pregnant Then Screwed ("Беременные и обманутые". — Прим. ред.) под названием "Марши мамочек" прошли в Лондоне, Кардиффе, Манчестере, Бирмингеме и других городах страны. На плакатах, которые держали в руках протестующие в костюмах для Хэллоуина, было написано: "Будущее само себя не вырастит" и "Доступный уход за детьми сейчас".
По информации издания, в Лондоне тысячи протестующих собрались на Трафальгарской площади и двигались в сторону Вестминстерского дворца.
Мужчина моет руки - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
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СМИ: в Британии столкнулись с "гигиеническим" кризисом
Ранее сообщалось, что в Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер.
В октябре британское правительство во главе с Лиз Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. В связи с этим избранная в сентябре Трасс была вынуждена подать в отставку после пребывания в должности лишь 44 дня. На этом посту ее сменил Риши Сунак, который был избран главой правящей Консервативной партии Великобритании.
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СМИ: правительство Британии призвали расследовать взлом телефона Трасс
 
В миреЛиз ТрассРиши СунакВеликобританияЛондонКардифф
 
 
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