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"Без света нет хлеба". Протесты в пекарнях Испании
"Без света нет хлеба". Протесты в пекарнях Испании - РИА Новости, 30.10.2022
"Без света нет хлеба". Протесты в пекарнях Испании
В Барселоне многие пекарни присоединились к акции против роста цен на электроэнергию.
2022-10-30T11:02
2022-10-30T11:02
2022-10-30T11:02
испания
барселона (город)
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Хозяева заведений на 15 минут отключили все электрические приборы. Пекарни погрузились в темноту. По словам инициатора акции, пекари хотели показать властям, в каком сложном положении они оказались. Цены выросли не только на электричество и воду, но и на все продукты, которые нужны для выпечки. Владельцы пекарен рассчитывают на любую помощь правительства, в ином случае многие заведения окажутся на грани закрытия.
испания
барселона (город)
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"Без света нет хлеба". Протесты в пекарнях Испании
В Барселоне многие пекарни присоединились к акции против роста цен на электроэнергию. Хозяева заведений на 15 минут отключили все электрические приборы.
2022-10-30T11:02
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PT1M06S
РИА Новости
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испания, барселона (город), видео
Испания, Барселона (город)
"Без света нет хлеба". Протесты в пекарнях Испании
В Барселоне многие пекарни присоединились к акции против роста цен на электроэнергию.