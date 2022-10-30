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"Без света нет хлеба". Протесты в пекарнях Испании

"Без света нет хлеба". Протесты в пекарнях Испании - РИА Новости, 30.10.2022

"Без света нет хлеба". Протесты в пекарнях Испании

В Барселоне многие пекарни присоединились к акции против роста цен на электроэнергию.

2022-10-30T11:02

2022-10-30T11:02

2022-10-30T11:02

испания

барселона (город)

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Хозяева заведений на 15 минут отключили все электрические приборы. Пекарни погрузились в темноту. По словам инициатора акции, пекари хотели показать властям, в каком сложном положении они оказались. Цены выросли не только на электричество и воду, но и на все продукты, которые нужны для выпечки. Владельцы пекарен рассчитывают на любую помощь правительства, в ином случае многие заведения окажутся на грани закрытия.

испания

барселона (город)

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"Без света нет хлеба". Протесты в пекарнях Испании В Барселоне многие пекарни присоединились к акции против роста цен на электроэнергию. Хозяева заведений на 15 минут отключили все электрические приборы. 2022-10-30T11:02 true PT1M06S

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испания, барселона (город), видео