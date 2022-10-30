https://ria.ru/20221030/postradavshiy-1827972726.html
На Рублевском шоссе в Москве произошло семь ДТП, пострадал один человек
На Рублевском шоссе в Москве произошло семь ДТП, пострадал один человек - РИА Новости, 30.10.2022
На Рублевском шоссе в Москве произошло семь ДТП, пострадал один человек
Семь аварий с участием 14 машин произошло на Рублевском шоссе в Москве, предварительно, один человек пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T23:27
2022-10-30T23:27
2022-10-30T23:27
происшествия
авто
москва
рублевское шоссе
кутузовский проспект
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Семь аварий с участием 14 машин произошло на Рублевском шоссе в Москве, предварительно, один человек пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.Ранее столичный Дептранс сообщил о ДТП на Рублевском шоссе в районе дома 127. По данным департамента, для движения в сторону Кутузовского проспекта заняты две полосы из трех. Для движения в сторону МКАД также заняты две полосы из трех."По предварительным данным, в сторону области произошло три ДТП по две единицы транспортных средств, без пострадавших. В сторону Москвы произошло четыре ДТП по две единицы транспортных средств, один человек пострадал", – рассказали РИА Новости в полиции.Вечером в воскресенье экстренные службы сообщили о массовом ДТП на Кутузовском проспекте на западе Москвы: там столкнулись автобус, мотоцикл и 12 легковых машин. Несколько аварий с участием около 20 машин произошло на Рябиновой улице на западе Москвы, предварительно, два человека пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.Ранее спасатели предупреждали о гололедице и сильном ветре в Москве с вечера воскресенья до утра понедельника. ГУМЧС по столице рекомендовало автомобилистам значительно снизить скорость, увеличить дистанцию, избегать опасных маневров и не парковаться рядом с деревьями.
https://ria.ru/20221030/voditeli-1827968541.html
https://ria.ru/20221030/moskva-1827920564.html
москва
рублевское шоссе
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, москва, рублевское шоссе, кутузовский проспект, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Авто, Москва, Рублевское шоссе, Кутузовский проспект, Департамент транспорта г. Москвы
На Рублевском шоссе в Москве произошло семь ДТП, пострадал один человек
ГУМВД: в семи ДТП с участием 14 машин на Рублевском шоссе в Москве пострадал один человек
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Семь аварий с участием 14 машин произошло на Рублевском шоссе в Москве, предварительно, один человек пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Ранее столичный Дептранс
сообщил о ДТП на Рублевском шоссе в районе дома 127. По данным департамента, для движения в сторону Кутузовского проспекта
заняты две полосы из трех. Для движения в сторону МКАД также заняты две полосы из трех.
"По предварительным данным, в сторону области произошло три ДТП по две единицы транспортных средств, без пострадавших. В сторону Москвы произошло четыре ДТП по две единицы транспортных средств, один человек пострадал", – рассказали РИА Новости в полиции.
Вечером в воскресенье экстренные службы сообщили о массовом ДТП на Кутузовском проспекте на западе Москвы: там столкнулись автобус, мотоцикл и 12 легковых машин. Несколько аварий с участием около 20 машин произошло на Рябиновой улице на западе Москвы, предварительно, два человека пострадали, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Ранее спасатели предупреждали о гололедице и сильном ветре в Москве с вечера воскресенья до утра понедельника. ГУМЧС по столице рекомендовало автомобилистам значительно снизить скорость, увеличить дистанцию, избегать опасных маневров и не парковаться рядом с деревьями.