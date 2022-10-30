https://ria.ru/20221030/postradavshaya-1827915315.html

Посольство в Сеуле рассказало о состоянии россиянки, пострадавшей при давке

Посольство в Сеуле рассказало о состоянии россиянки, пострадавшей при давке - РИА Новости, 30.10.2022

Посольство в Сеуле рассказало о состоянии россиянки, пострадавшей при давке

Россиянка, отмечавшая Хэллоуин, пострадала в давке в Сеуле, ее состояние стабильное, ее подруга погибла, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Южной Корее. РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T16:34

2022-10-30T16:34

2022-10-30T17:57

в мире

сеул

южная корея

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происшествия

давка в сеуле

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СЕУЛ, 30 окт - РИА Новости. Россиянка, отмечавшая Хэллоуин, пострадала в давке в Сеуле, ее состояние стабильное, ее подруга погибла, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Южной Корее.Давка в известном своими клубами районе Итхэвон в южнокорейском Сеуле в ночь на воскресенье закончилась гибелью как минимум 153 человек. По состоянию на 18.00 воскресенья по Сеулу (12.00 мск), еще 37 человек получили серьезные травмы, у 96 легкие повреждения. Всего пострадавших сейчас 133. Из числа погибших 97 женщин, 56 мужчин, 10 жертв были в возрасте 10-20 лет, еще 95 погибшим - от 20 до 30 лет, 32 человека - в возрасте 30-40 лет, еще девять - 40-50 лет. У 13 человек возраст не определен. Полиция заявила, что установила личности 141 из 153 погибших. По последним данным, среди погибших 20 иностранцев, но цифры продолжают меняться. Погибли и четыре россиянки, две из которых были этническими кореянками.Президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил национальный траур в связи с трагедией, которая стала самой крупной по числу жертв для Южной Кореи с 2014 года. Тогда в результате крушения парома "Севоль" погибли 304 человека.

https://ria.ru/20221030/seul-1827903495.html

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в мире, сеул, южная корея, россия, происшествия, давка в сеуле