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Посольство России в Оттаве назвало ответственных за провал зерновой сделки - РИА Новости, 30.10.2022
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Посольство России в Оттаве назвало ответственных за провал зерновой сделки
Посольство России в Оттаве назвало ответственных за провал зерновой сделки - РИА Новости, 30.10.2022
Посольство России в Оттаве назвало ответственных за провал зерновой сделки
Канада и Великобритания будут виноваты в случае, если зерновая сделка провалится, заявило российское посольство в Оттаве. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T23:29
2022-10-30T23:56
в мире
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канада
севастополь
украина
великобритания
владимир путин
василий небензя
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ВАШИНГТОН, 30 окт — РИА Новости. Канада и Великобритания будут виноваты в случае, если зерновая сделка провалится, заявило российское посольство в Оттаве.В дипмиссии подчеркнули, что комментарий канадского МИД с критикой решения о приостановлении реализации сделки выглядит странным, "учитывая вовлеченность Канады и Великобритании в террористическую атаку против гражданского порта Севастополя и военно-морской базы, организованную из контролируемого Украиной "зернового коридора".Накануне Россия заявила о приостановке участия в зерновой сделке ООН, обеспечивавшей вывоз продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя. Вчера утром Киев при помощи беспилотников атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования.По данным Минобороны, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством специалистов из Великобритании. Атакованные транспорт и инфраструктура использовались для функционирования гуманитарного маршрута в рамках продуктовой сделки.Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред России при ООН Василий Небензя сообщал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.
https://ria.ru/20221030/suda-1827970779.html
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в мире, россия, канада, севастополь, украина, великобритания, владимир путин, василий небензя, оон
В мире, Россия, Канада, Севастополь, Украина, Великобритания, Владимир Путин, Василий Небензя, ООН
23:29 30.10.2022 (обновлено: 23:56 30.10.2022)
 
Посольство России в Оттаве назвало ответственных за провал зерновой сделки

Посольство России в Оттаве обвинило Канаду и Британию в возможном провале зерновой сделки

© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в медиабанкСухогруз Razoni с украинским зерном
Сухогруз Razoni с украинским зерном - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© Sputnik / Бурджу Окутан
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Сухогруз Razoni с украинским зерном. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 окт — РИА Новости. Канада и Великобритания будут виноваты в случае, если зерновая сделка провалится, заявило российское посольство в Оттаве.

"Если зерновая сделка провалится, ответственность за это будет на Канаде и Великобритании", — говорится в сообщении посольства в Twitter.

В дипмиссии подчеркнули, что комментарий канадского МИД с критикой решения о приостановлении реализации сделки выглядит странным, "учитывая вовлеченность Канады и Великобритании в террористическую атаку против гражданского порта Севастополя и военно-морской базы, организованную из контролируемого Украиной "зернового коридора".
Накануне Россия заявила о приостановке участия в зерновой сделке ООН, обеспечивавшей вывоз продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя. Вчера утром Киев при помощи беспилотников атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования.
Сухогруз Navi-Star с зерном в порту Одессы, Украина - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
Вчера, 22:59
Киев, Анкара и ООН согласовали движение 14 судов в Черном море, сообщил СКЦ
По данным Минобороны, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством специалистов из Великобритании. Атакованные транспорт и инфраструктура использовались для функционирования гуманитарного маршрута в рамках продуктовой сделки.
Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред России при ООН Василий Небензя сообщал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.
Судно Polarnet в порту Дериндже в Измитском заливе, Турция - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
Вчера, 14:04
Зерновую сделку сорвал Киев под руководством Британии, заявил МИД
 
В миреРоссияКанадаСевастопольУкраинаВеликобританияВладимир ПутинВасилий НебензяООН
 
 
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