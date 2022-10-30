23:29 30.10.2022 (обновлено: 23:56 30.10.2022)
Посольство России в Оттаве назвало ответственных за провал зерновой сделки
Посольство России в Оттаве обвинило Канаду и Британию в возможном провале зерновой сделки
© Sputnik / Бурджу Окутан
Сухогруз Razoni с украинским зерном. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 окт — РИА Новости. Канада и Великобритания будут виноваты в случае, если зерновая сделка провалится, заявило российское посольство в Оттаве.
"Если зерновая сделка провалится, ответственность за это будет на Канаде и Великобритании", — говорится в сообщении посольства в Twitter.
В дипмиссии подчеркнули, что комментарий канадского МИД с критикой решения о приостановлении реализации сделки выглядит странным, "учитывая вовлеченность Канады и Великобритании в террористическую атаку против гражданского порта Севастополя и военно-морской базы, организованную из контролируемого Украиной "зернового коридора".
Накануне Россия заявила о приостановке участия в зерновой сделке ООН, обеспечивавшей вывоз продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя. Вчера утром Киев при помощи беспилотников атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования.
По данным Минобороны, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством специалистов из Великобритании. Атакованные транспорт и инфраструктура использовались для функционирования гуманитарного маршрута в рамках продуктовой сделки.
Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред России при ООН Василий Небензя сообщал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.