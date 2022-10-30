https://ria.ru/20221030/posolstvo-1827973052.html

Посольство России в Оттаве назвало ответственных за провал зерновой сделки

Посольство России в Оттаве назвало ответственных за провал зерновой сделки - РИА Новости, 30.10.2022

Посольство России в Оттаве назвало ответственных за провал зерновой сделки

Канада и Великобритания будут виноваты в случае, если зерновая сделка провалится, заявило российское посольство в Оттаве. РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T23:29

2022-10-30T23:29

2022-10-30T23:56

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владимир путин

василий небензя

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ВАШИНГТОН, 30 окт — РИА Новости. Канада и Великобритания будут виноваты в случае, если зерновая сделка провалится, заявило российское посольство в Оттаве.В дипмиссии подчеркнули, что комментарий канадского МИД с критикой решения о приостановлении реализации сделки выглядит странным, "учитывая вовлеченность Канады и Великобритании в террористическую атаку против гражданского порта Севастополя и военно-морской базы, организованную из контролируемого Украиной "зернового коридора".Накануне Россия заявила о приостановке участия в зерновой сделке ООН, обеспечивавшей вывоз продукции из портов Украины из-за теракта в акватории Севастополя. Вчера утром Киев при помощи беспилотников атаковал корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования.По данным Минобороны, подготовка теракта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством специалистов из Великобритании. Атакованные транспорт и инфраструктура использовались для функционирования гуманитарного маршрута в рамках продуктовой сделки.Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред России при ООН Василий Небензя сообщал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.

https://ria.ru/20221030/suda-1827970779.html

https://ria.ru/20221030/sdelka-1827892116.html

россия

канада

севастополь

украина

великобритания

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