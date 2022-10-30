В США потребовали принудить Зеленского к переговорам
The National Interest потребовал от Вашингтона принудить Зеленского к переговорам
© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия США в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты должны способствовать урегулированию украинского кризиса путем переговоров, считает рассуждает обозреватель американского журнала The National Interest Хью Де Сантис.
По мнению автора статьи, именно Белый дом способен надавить на Киев, чтобы активизировать замерший еще весной переговорный процесс.
"Вашингтон и его союзники должны убедить Зеленского начать переговоры, чтобы положить конец продолжающимся боевым действиям и признать, что у Запада есть интересы в сфере безопасности и за пределами Украины", — уверен Де Сантис.
Также автор отметил, что ошибочная "бинарная политика" Джо Байдена, в которой американский президент делит все страны мира на демократии и автократии, тормозит осознание необходимости переговоров с Москвой. Диалогу мешает и привычная для США роль гегемона.
"Поскольку американцы определяют Соединенные Штаты как нацию-искупителя, они по-прежнему ожидают, что они будут устанавливать правила в мире, который становится все более многополярным. В меняющемся мировом порядке, в котором Америка больше не доминирует, Соединенным Штатам необходимо делать трудный выбор в таких кризисах, как на Украине", — высказался Де Сантис.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.