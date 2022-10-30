https://ria.ru/20221030/politika-1827859178.html

В США потребовали принудить Зеленского к переговорам

В США потребовали принудить Зеленского к переговорам - РИА Новости, 30.10.2022

В США потребовали принудить Зеленского к переговорам

Соединенные Штаты должны способствовать урегулированию украинского кризиса путем переговоров, считает рассуждает обозреватель американского журнала The National РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T09:43

2022-10-30T09:43

2022-10-30T09:43

в мире

цены на нефть

джо байден

владимир путин

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты должны способствовать урегулированию украинского кризиса путем переговоров, считает рассуждает обозреватель американского журнала The National Interest Хью Де Сантис.По мнению автора статьи, именно Белый дом способен надавить на Киев, чтобы активизировать замерший еще весной переговорный процесс."Вашингтон и его союзники должны убедить Зеленского начать переговоры, чтобы положить конец продолжающимся боевым действиям и признать, что у Запада есть интересы в сфере безопасности и за пределами Украины", — уверен Де Сантис.Также автор отметил, что ошибочная "бинарная политика" Джо Байдена, в которой американский президент делит все страны мира на демократии и автократии, тормозит осознание необходимости переговоров с Москвой. Диалогу мешает и привычная для США роль гегемона.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221029/opasnost-1827699173.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, цены на нефть, джо байден, владимир путин, киев, москва, сша