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Число погибших при обрушении моста в Индии превысило 90, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.10.2022
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Число погибших при обрушении моста в Индии превысило 90, сообщили СМИ
Число погибших при обрушении моста в Индии превысило 90, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.10.2022
Число погибших при обрушении моста в Индии превысило 90, сообщили СМИ
По меньшей мере 91 человек погиб при обрушении моста в индийском штате Гуджарат, сообщил телеканал NDTV. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T20:34
2022-10-30T21:44
индия
в мире
нарендра моди
гуджарат
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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 окт — РИА Новости. По меньшей мере 91 человек погиб при обрушении моста в индийском штате Гуджарат, сообщил телеканал NDTV.Ранее СМИ заявляли о 60 погибших.Построенный более 140 лет назад мост на плотине Мачху рядом с городом Морби был закрыт последние два года. Его вновь открыли после реконструкции всего четыре дня назад. По данным телеканала Odisha TV, в момент обрушения на мосту находились более 500 человек, в том числе дети. Сообщалось также, что свыше 350 человек после этого оказались в воде.По данным издания Hindu, ремонтом моста занималась частная компания, а открыли его без сертификата пригодности.Премьер-министр Нарендра Моди распорядился оказать всю необходимую помощь, а также выделить семьям погибших по 200 тысяч рупий, а также по 50 тысяч рупий раненым.Оказание помощи осложняется сильным течением реки и ночным временем. На место отправлены команды пожарных из Морби и окрестных городов. Посольство России в Индии пока не располагает данными о пострадавших при происшествии россиянах и внимательно следит за ситуацией.
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индия
гуджарат
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индия, в мире, нарендра моди, гуджарат
Индия, В мире, Нарендра Моди, Гуджарат
20:34 30.10.2022 (обновлено: 21:44 30.10.2022)
 
Число погибших при обрушении моста в Индии превысило 90, сообщили СМИ

NDTV: не менее 91 человека погибли при обрушении моста в индийском штате Гуджарат

© AP Photo / Rajesh AmbaliyaОбрушение моста на плотине Мачху в Морби, Индия
Обрушение моста на плотине Мачху в Морби, Индия - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© AP Photo / Rajesh Ambaliya
Обрушение моста на плотине Мачху в Морби, Индия
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 30 окт — РИА Новости. По меньшей мере 91 человек погиб при обрушении моста в индийском штате Гуджарат, сообщил телеканал NDTV.
Ранее СМИ заявляли о 60 погибших.
Построенный более 140 лет назад мост на плотине Мачху рядом с городом Морби был закрыт последние два года. Его вновь открыли после реконструкции всего четыре дня назад. По данным телеканала Odisha TV, в момент обрушения на мосту находились более 500 человек, в том числе дети. Сообщалось также, что свыше 350 человек после этого оказались в воде.
По данным издания Hindu, ремонтом моста занималась частная компания, а открыли его без сертификата пригодности.
Премьер-министр Нарендра Моди распорядился оказать всю необходимую помощь, а также выделить семьям погибших по 200 тысяч рупий, а также по 50 тысяч рупий раненым.
Оказание помощи осложняется сильным течением реки и ночным временем. На место отправлены команды пожарных из Морби и окрестных городов. Посольство России в Индии пока не располагает данными о пострадавших при происшествии россиянах и внимательно следит за ситуацией.
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ИндияВ миреНарендра МодиГуджарат
 
 
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