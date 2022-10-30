https://ria.ru/20221030/pogibshie-1827955253.html

Число погибших при обрушении моста в Индии превысило 90, сообщили СМИ

Число погибших при обрушении моста в Индии превысило 90, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.10.2022

Число погибших при обрушении моста в Индии превысило 90, сообщили СМИ

По меньшей мере 91 человек погиб при обрушении моста в индийском штате Гуджарат, сообщил телеканал NDTV. РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T20:34

2022-10-30T20:34

2022-10-30T21:44

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гуджарат

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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 окт — РИА Новости. По меньшей мере 91 человек погиб при обрушении моста в индийском штате Гуджарат, сообщил телеканал NDTV.Ранее СМИ заявляли о 60 погибших.Построенный более 140 лет назад мост на плотине Мачху рядом с городом Морби был закрыт последние два года. Его вновь открыли после реконструкции всего четыре дня назад. По данным телеканала Odisha TV, в момент обрушения на мосту находились более 500 человек, в том числе дети. Сообщалось также, что свыше 350 человек после этого оказались в воде.По данным издания Hindu, ремонтом моста занималась частная компания, а открыли его без сертификата пригодности.Премьер-министр Нарендра Моди распорядился оказать всю необходимую помощь, а также выделить семьям погибших по 200 тысяч рупий, а также по 50 тысяч рупий раненым.Оказание помощи осложняется сильным течением реки и ночным временем. На место отправлены команды пожарных из Морби и окрестных городов. Посольство России в Индии пока не располагает данными о пострадавших при происшествии россиянах и внимательно следит за ситуацией.

https://ria.ru/20221013/most-1823696785.html

индия

гуджарат

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

индия, в мире, нарендра моди, гуджарат