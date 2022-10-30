20:34 30.10.2022 (обновлено: 21:44 30.10.2022)
Число погибших при обрушении моста в Индии превысило 90, сообщили СМИ
NDTV: не менее 91 человека погибли при обрушении моста в индийском штате Гуджарат
© AP Photo / Rajesh AmbaliyaОбрушение моста на плотине Мачху в Морби, Индия
© AP Photo / Rajesh Ambaliya
Обрушение моста на плотине Мачху в Морби, Индия
НЬЮ-ДЕЛИ, 30 окт — РИА Новости. По меньшей мере 91 человек погиб при обрушении моста в индийском штате Гуджарат, сообщил телеканал NDTV.
Ранее СМИ заявляли о 60 погибших.
Построенный более 140 лет назад мост на плотине Мачху рядом с городом Морби был закрыт последние два года. Его вновь открыли после реконструкции всего четыре дня назад. По данным телеканала Odisha TV, в момент обрушения на мосту находились более 500 человек, в том числе дети. Сообщалось также, что свыше 350 человек после этого оказались в воде.
По данным издания Hindu, ремонтом моста занималась частная компания, а открыли его без сертификата пригодности.
Премьер-министр Нарендра Моди распорядился оказать всю необходимую помощь, а также выделить семьям погибших по 200 тысяч рупий, а также по 50 тысяч рупий раненым.
Оказание помощи осложняется сильным течением реки и ночным временем. На место отправлены команды пожарных из Морби и окрестных городов. Посольство России в Индии пока не располагает данными о пострадавших при происшествии россиянах и внимательно следит за ситуацией.
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