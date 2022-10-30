https://ria.ru/20221030/podryvy-1827905347.html

В прифронтовых районах ЛНР увеличилось число подрывов на минах

В прифронтовых районах ЛНР увеличилось число подрывов на минах - РИА Новости, 30.10.2022

В прифронтовых районах ЛНР увеличилось число подрывов на минах

Власти прифронтового города Первомайск в Луганской Народной Республике отмечают увеличение случаев подрыва на минах, сообщил РИА Новости глава городской... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T15:39

2022-10-30T15:39

2022-10-30T15:39

специальная военная операция на украине

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первомайск

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ПЕРВОМАЙСК (ЛНР), 30 окт - РИА Новости. Власти прифронтового города Первомайск в Луганской Народной Республике отмечают увеличение случаев подрыва на минах, сообщил РИА Новости глава городской администрации Сергей Колягин.Ранее Колягин сообщил, что местный житель получил ранения после подрыва на мине "Лепесток", которые противник разбрасывает дистанционно."До этого, даже в то время когда город находился у линии фронта, таких моментов не фиксировалось", - отметил мэр Первомайска.По словам Колягина, только за первые два месяца осени в освобожденных районах Первомайской агломерации зафиксирован ряд случаев подрыва местных жителей на минах. "В поселке Нижнее при выполнении сельскохозяйственных работ трактор наехал на противотанковую мину, два человека подорвалось. Недавно совсем молодой парень, двигаясь из поселка Нижнее в поселок Тошковка по обочине дороги, подорвался на мине и скончался на месте", - рассказал Колягин.Мэр города также отметил, что данные происшествия происходят из-за потери бдительности. По словам Колягина, он уже дал поручение возобновить активное информирование граждан в местных СМИ о правилах минной безопасности. "Сразу же после этого я поручил дать информацию во всех средствах массовой информации, а во всех учреждениях и организациях обновить информационные стенды", - сообщил глава города.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" советского производства является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования и срабатывает, когда человек на нее наступает. Из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.Первомайск – город в ЛНР, расположен в 75 километрах западнее Луганска. До начала российской спецоперации на Украине и в Донбассе население города составляло около 36 тысяч человек. Экономика ориентирована на горную промышленность. После 24 февраля линия боевого соприкосновения переместилась от Первомайска примерно на 40 километров к западу.

https://ria.ru/20221030/vzryv-1827865806.html

https://ria.ru/20221029/minirovanie-1827770145.html

первомайск

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, первомайск, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины