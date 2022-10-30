https://ria.ru/20221030/pobeda-1827831355.html

"Победа" возобновляет полеты из Шереметьево

"Победа" возобновляет полеты из Шереметьево - РИА Новости, 30.10.2022

"Победа" возобновляет полеты из Шереметьево

Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с воскресенья возобновляет полеты из московского аэропорта "Шереметьево". Теперь авиакомпания снова летает из... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T00:35

2022-10-30T00:35

2022-10-30T09:22

москва

шереметьево (аэропорт)

аэрофлот

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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с воскресенья возобновляет полеты из московского аэропорта "Шереметьево". Теперь авиакомпания снова летает из двух аэропортов столицы.В середине июня пресс-служба "Победы" сообщила, что обсуждает смену аэропорта в Москве - переход из "Внуково" в "Шереметьево". "Победа", которая летала из "Внуково", в мае прошлого года запустила рейсы также из "Шереметьево", но с 8 апреля приостановила полеты из этого аэропорта.Полеты "Победы" из "Шереметьево" возобновляются 30 октября рейсом по маршруту Москва – Владикавказ. Также с 30 октября начнутся рейсы в Чебоксары, Махачкалу, Сочи и Уфу. С 3 ноября программа полетов расширится, и лоукостер начнет летать в Нальчик, Казань, Екатеринбург и Пермь, с 4 ноября – в Киров, Астрахань и Челябинск. С 6 ноября добавятся рейсы в Минеральные Воды, с 10 ноября – в Магас, Омск, Новосибирск, Иркутск, Нижнекамск, Волгоград. С 17 ноября начнутся полеты в Калининград, Томск, Барнаул, Красноярск, Ставрополь и Мурманск.Как отмечала компания, инфраструктура, производственные ресурсы и квалифицированный персонал "Шереметьево" позволяют обеспечить наземное обслуживание разворотных рейсов авиакомпании в течение 25 минут.Обслуживание клиентов "Победы" будет производиться на стойках регистрации № 365-374 в терминале С. Клиентам лоукостера будут также доступны стойки самостоятельной сдачи багажа. Предполетный досмотр и посадка на рейсы авиакомпании будут осуществляться в терминале В. Терминалы В и С, железнодорожная станция "Аэроэкспресс" и два многоуровневых паркинга составляют единый Северный терминальный комплекс.

https://ria.ru/20220531/pobeda-1792038150.html

https://ria.ru/20220301/pobeda-1775808151.html

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москва, шереметьево (аэропорт), аэрофлот