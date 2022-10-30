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"Победа" возобновляет полеты из Шереметьево - РИА Новости, 30.10.2022
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"Победа" возобновляет полеты из Шереметьево
"Победа" возобновляет полеты из Шереметьево - РИА Новости, 30.10.2022
"Победа" возобновляет полеты из Шереметьево
Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с воскресенья возобновляет полеты из московского аэропорта "Шереметьево". Теперь авиакомпания снова летает из... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T00:35
2022-10-30T09:22
москва
шереметьево (аэропорт)
аэрофлот
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с воскресенья возобновляет полеты из московского аэропорта "Шереметьево". Теперь авиакомпания снова летает из двух аэропортов столицы.В середине июня пресс-служба "Победы" сообщила, что обсуждает смену аэропорта в Москве - переход из "Внуково" в "Шереметьево". "Победа", которая летала из "Внуково", в мае прошлого года запустила рейсы также из "Шереметьево", но с 8 апреля приостановила полеты из этого аэропорта.Полеты "Победы" из "Шереметьево" возобновляются 30 октября рейсом по маршруту Москва – Владикавказ. Также с 30 октября начнутся рейсы в Чебоксары, Махачкалу, Сочи и Уфу. С 3 ноября программа полетов расширится, и лоукостер начнет летать в Нальчик, Казань, Екатеринбург и Пермь, с 4 ноября – в Киров, Астрахань и Челябинск. С 6 ноября добавятся рейсы в Минеральные Воды, с 10 ноября – в Магас, Омск, Новосибирск, Иркутск, Нижнекамск, Волгоград. С 17 ноября начнутся полеты в Калининград, Томск, Барнаул, Красноярск, Ставрополь и Мурманск.Как отмечала компания, инфраструктура, производственные ресурсы и квалифицированный персонал "Шереметьево" позволяют обеспечить наземное обслуживание разворотных рейсов авиакомпании в течение 25 минут.Обслуживание клиентов "Победы" будет производиться на стойках регистрации № 365-374 в терминале С. Клиентам лоукостера будут также доступны стойки самостоятельной сдачи багажа. Предполетный досмотр и посадка на рейсы авиакомпании будут осуществляться в терминале В. Терминалы В и С, железнодорожная станция "Аэроэкспресс" и два многоуровневых паркинга составляют единый Северный терминальный комплекс.
https://ria.ru/20220531/pobeda-1792038150.html
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москва, шереметьево (аэропорт), аэрофлот
Москва, Шереметьево (аэропорт), Аэрофлот
00:35 30.10.2022 (обновлено: 09:22 30.10.2022)
 
"Победа" возобновляет полеты из Шереметьево

Лоукостер "Победа" возобновляет полеты из московского аэропорта "Шереметьево"

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Победа"
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Самолет авиакомпании "Победа" . Архивное фото
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МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с воскресенья возобновляет полеты из московского аэропорта "Шереметьево". Теперь авиакомпания снова летает из двух аэропортов столицы.
В середине июня пресс-служба "Победы" сообщила, что обсуждает смену аэропорта в Москве - переход из "Внуково" в "Шереметьево". "Победа", которая летала из "Внуково", в мае прошлого года запустила рейсы также из "Шереметьево", но с 8 апреля приостановила полеты из этого аэропорта.
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Лоукостер "Победа" перейдет на новую систему бронирования
Полеты "Победы" из "Шереметьево" возобновляются 30 октября рейсом по маршруту Москва – Владикавказ. Также с 30 октября начнутся рейсы в Чебоксары, Махачкалу, Сочи и Уфу. С 3 ноября программа полетов расширится, и лоукостер начнет летать в Нальчик, Казань, Екатеринбург и Пермь, с 4 ноября – в Киров, Астрахань и Челябинск. С 6 ноября добавятся рейсы в Минеральные Воды, с 10 ноября – в Магас, Омск, Новосибирск, Иркутск, Нижнекамск, Волгоград. С 17 ноября начнутся полеты в Калининград, Томск, Барнаул, Красноярск, Ставрополь и Мурманск.
Как отмечала компания, инфраструктура, производственные ресурсы и квалифицированный персонал "Шереметьево" позволяют обеспечить наземное обслуживание разворотных рейсов авиакомпании в течение 25 минут.
Обслуживание клиентов "Победы" будет производиться на стойках регистрации № 365-374 в терминале С. Клиентам лоукостера будут также доступны стойки самостоятельной сдачи багажа. Предполетный досмотр и посадка на рейсы авиакомпании будут осуществляться в терминале В. Терминалы В и С, железнодорожная станция "Аэроэкспресс" и два многоуровневых паркинга составляют единый Северный терминальный комплекс.
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МоскваШереметьево (аэропорт)Аэрофлот
 
 
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