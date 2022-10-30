https://ria.ru/20221030/plennye-1827899738.html

Обмен 50 на 50. В Москву доставили освобожденных из плена военных

Обмен 50 на 50. В Москву доставили освобожденных из плена военных - РИА Новости, 30.10.2022

Обмен 50 на 50. В Москву доставили освобожденных из плена военных

Министерство обороны РФ публикует кадры с освобожденными из плена российскими военными. С подконтрольной Киеву территории возвращены 50 человек.

2022-10-30T14:57

2022-10-30T14:57

2022-10-30T14:57

видео

обмен пленными в донбассе

спецоперация

министерство обороны рф (минобороны рф)

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Их доставили на территорию России на пассажирских автобусах в сопровождении конвоя. Военнослужащие рассказали, что в лагере для пленных их заставляли говорить на украинском языке и запрещали общение на родном русском. Прибывших в Москву ждет лечение и реабилитация.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алина Прокофьева

Алина Прокофьева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обмен 50 на 50. В Москву доставили освобожденных из плена военных Министерство обороны РФ публикует кадры с освобожденными из плена российскими военными. С подконтрольной Киеву территории возвращены 50 человек. Их доставили на территорию России на пассажирских автобусах в сопровождении конвоя. Военнослужащие рассказали, что в лагере для пленных их заставляли говорить на украинском языке и запрещали общение на родном русском. Прибывших в Москву ждет лечение и реабилитация. 2022-10-30T14:57 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алина Прокофьева

видео, обмен пленными в донбассе, спецоперация, министерство обороны рф (минобороны рф), видео