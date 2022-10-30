https://ria.ru/20221030/plennye-1827899738.html
Обмен 50 на 50. В Москву доставили освобожденных из плена военных
Обмен 50 на 50. В Москву доставили освобожденных из плена военных - РИА Новости, 30.10.2022
Обмен 50 на 50. В Москву доставили освобожденных из плена военных
Министерство обороны РФ публикует кадры с освобожденными из плена российскими военными. С подконтрольной Киеву территории возвращены 50 человек.
2022-10-30T14:57
2022-10-30T14:57
2022-10-30T14:57
видео
обмен пленными в донбассе
спецоперация
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827892509_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_93d7dcfe54b99e21e48b4e9633adc160.jpg
Их доставили на территорию России на пассажирских автобусах в сопровождении конвоя. Военнослужащие рассказали, что в лагере для пленных их заставляли говорить на украинском языке и запрещали общение на родном русском. Прибывших в Москву ждет лечение и реабилитация.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827892509_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_62a750d40ce013d8e11b8677ced2f542.jpg
Обмен 50 на 50. В Москву доставили освобожденных из плена военных
Министерство обороны РФ публикует кадры с освобожденными из плена российскими военными. С подконтрольной Киеву территории возвращены 50 человек. Их доставили на территорию России на пассажирских автобусах в сопровождении конвоя. Военнослужащие рассказали, что в лагере для пленных их заставляли говорить на украинском языке и запрещали общение на родном русском. Прибывших в Москву ждет лечение и реабилитация.
2022-10-30T14:57
true
PT0M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, обмен пленными в донбассе, спецоперация, министерство обороны рф (минобороны рф), видео
Видео, Обмен пленными в Донбассе, Спецоперация, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Обмен 50 на 50. В Москву доставили освобожденных из плена военных
Министерство обороны РФ публикует кадры с освобожденными из плена российскими военными. С подконтрольной Киеву территории возвращены 50 человек.