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Обмен 50 на 50. В Москву доставили освобожденных из плена военных - РИА Новости, 30.10.2022
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Обмен 50 на 50. В Москву доставили освобожденных из плена военных
Обмен 50 на 50. В Москву доставили освобожденных из плена военных - РИА Новости, 30.10.2022
Обмен 50 на 50. В Москву доставили освобожденных из плена военных
Министерство обороны РФ публикует кадры с освобожденными из плена российскими военными. С подконтрольной Киеву территории возвращены 50 человек.
2022-10-30T14:57
2022-10-30T14:57
видео
обмен пленными в донбассе
спецоперация
министерство обороны рф (минобороны рф)
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Их доставили на территорию России на пассажирских автобусах в сопровождении конвоя. Военнослужащие рассказали, что в лагере для пленных их заставляли говорить на украинском языке и запрещали общение на родном русском. Прибывших в Москву ждет лечение и реабилитация.
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4.7
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Обмен 50 на 50. В Москву доставили освобожденных из плена военных
Министерство обороны РФ публикует кадры с освобожденными из плена российскими военными. С подконтрольной Киеву территории возвращены 50 человек. Их доставили на территорию России на пассажирских автобусах в сопровождении конвоя. Военнослужащие рассказали, что в лагере для пленных их заставляли говорить на украинском языке и запрещали общение на родном русском. Прибывших в Москву ждет лечение и реабилитация.
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видео, обмен пленными в донбассе, спецоперация, министерство обороны рф (минобороны рф), видео
Видео, Обмен пленными в Донбассе, Спецоперация, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Обмен 50 на 50. В Москву доставили освобожденных из плена военных
Министерство обороны РФ публикует кадры с освобожденными из плена российскими военными. С подконтрольной Киеву территории возвращены 50 человек.
2022-10-30T14:57
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14:57 30.10.2022
 

Обмен 50 на 50. В Москву доставили освобожденных из плена военных

Читать ria.ru в
Министерство обороны РФ публикует кадры с освобожденными из плена российскими военными. С подконтрольной Киеву территории возвращены 50 человек.
Их доставили на территорию России на пассажирских автобусах в сопровождении конвоя. Военнослужащие рассказали, что в лагере для пленных их заставляли говорить на украинском языке и запрещали общение на родном русском. Прибывших в Москву ждет лечение и реабилитация.
 
ВидеоОбмен пленными в ДонбассеСпецоперацияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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