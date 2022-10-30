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Песков объяснил, почему договариваться с Киевом невозможно - РИА Новости, 30.10.2022
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Песков объяснил, почему договариваться с Киевом невозможно
Песков объяснил, почему договариваться с Киевом невозможно - РИА Новости, 30.10.2022
Песков объяснил, почему договариваться с Киевом невозможно
Решающий голос по украинскому урегулированию за Вашингтоном, а не за Киевом, с которым уже невозможно о чем-то говорить, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T14:28
2022-10-30T14:28
киев
россия
украина
сша
дмитрий песков
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 окт - РИА Новости. Решающий голос по украинскому урегулированию за Вашингтоном, а не за Киевом, с которым уже невозможно о чем-то говорить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Очевидно, что решающий голос - за Вашингтоном. Ну, невозможно о чем-то говорить, например, с Киевом. В Киеве есть президент, законный президент Украины господин Зеленский, но достигать с ним каких-то договоренностей, основываясь на опыте мартовском, можно, но эти договоренности ничего не стоят, потому что по указке извне они могут быть отменены моментально", - сказал Песков Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"."Соответственно, как минимум нужно разговаривать с кем-то, плюс с их вдохновителем, руководителем и так далее", - добавил Песков.
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киев, россия, украина, сша, дмитрий песков
Киев, Россия, Украина, США, Дмитрий Песков
14:28 30.10.2022
 
Песков объяснил, почему договариваться с Киевом невозможно

Песков: март показал, что по указке извне все договоренности с Киевом могут отменить

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 окт - РИА Новости. Решающий голос по украинскому урегулированию за Вашингтоном, а не за Киевом, с которым уже невозможно о чем-то говорить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Очевидно, что решающий голос - за Вашингтоном. Ну, невозможно о чем-то говорить, например, с Киевом. В Киеве есть президент, законный президент Украины господин Зеленский, но достигать с ним каких-то договоренностей, основываясь на опыте мартовском, можно, но эти договоренности ничего не стоят, потому что по указке извне они могут быть отменены моментально", - сказал Песков Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
14:15
Россия продолжит отстаивать свои интересы, заявил Песков
"Соответственно, как минимум нужно разговаривать с кем-то, плюс с их вдохновителем, руководителем и так далее", - добавил Песков.
 
КиевРоссияУкраинаСШАДмитрий Песков
 
 
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