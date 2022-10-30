https://ria.ru/20221030/peskov-1827895489.html
Песков объяснил, почему договариваться с Киевом невозможно
Песков объяснил, почему договариваться с Киевом невозможно - РИА Новости, 30.10.2022
Песков объяснил, почему договариваться с Киевом невозможно
Решающий голос по украинскому урегулированию за Вашингтоном, а не за Киевом, с которым уже невозможно о чем-то говорить, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T14:28
2022-10-30T14:28
2022-10-30T14:28
киев
россия
украина
сша
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795784581_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_37bea9021db3aa4d5f30d0e25e8e01ca.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 окт - РИА Новости. Решающий голос по украинскому урегулированию за Вашингтоном, а не за Киевом, с которым уже невозможно о чем-то говорить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Очевидно, что решающий голос - за Вашингтоном. Ну, невозможно о чем-то говорить, например, с Киевом. В Киеве есть президент, законный президент Украины господин Зеленский, но достигать с ним каких-то договоренностей, основываясь на опыте мартовском, можно, но эти договоренности ничего не стоят, потому что по указке извне они могут быть отменены моментально", - сказал Песков Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"."Соответственно, как минимум нужно разговаривать с кем-то, плюс с их вдохновителем, руководителем и так далее", - добавил Песков.
https://ria.ru/20221030/rossiya-1827894427.html
киев
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795784581_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_90bf967122b8fb1ba94d94228ec89b20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, россия, украина, сша, дмитрий песков
Киев, Россия, Украина, США, Дмитрий Песков
Песков объяснил, почему договариваться с Киевом невозможно
Песков: март показал, что по указке извне все договоренности с Киевом могут отменить