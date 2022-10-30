https://ria.ru/20221030/peskov-1827895489.html

Песков объяснил, почему договариваться с Киевом невозможно

Песков объяснил, почему договариваться с Киевом невозможно - РИА Новости, 30.10.2022

Песков объяснил, почему договариваться с Киевом невозможно

Решающий голос по украинскому урегулированию за Вашингтоном, а не за Киевом, с которым уже невозможно о чем-то говорить, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T14:28

2022-10-30T14:28

2022-10-30T14:28

киев

россия

украина

сша

дмитрий песков

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 окт - РИА Новости. Решающий голос по украинскому урегулированию за Вашингтоном, а не за Киевом, с которым уже невозможно о чем-то говорить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Очевидно, что решающий голос - за Вашингтоном. Ну, невозможно о чем-то говорить, например, с Киевом. В Киеве есть президент, законный президент Украины господин Зеленский, но достигать с ним каких-то договоренностей, основываясь на опыте мартовском, можно, но эти договоренности ничего не стоят, потому что по указке извне они могут быть отменены моментально", - сказал Песков Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1"."Соответственно, как минимум нужно разговаривать с кем-то, плюс с их вдохновителем, руководителем и так далее", - добавил Песков.

https://ria.ru/20221030/rossiya-1827894427.html

киев

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

киев, россия, украина, сша, дмитрий песков