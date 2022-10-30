https://ria.ru/20221030/pereprava-1827908579.html

В очереди на Керченскую переправу уменьшилось число большегрузов

В очереди на Керченскую переправу уменьшилось число большегрузов - РИА Новости, 30.10.2022

В очереди на Керченскую переправу уменьшилось число большегрузов

Переправы через Керченский пролив по состоянию на утро воскресенья ожидают 600 грузовиков в двух районах Кубани, сокращение очереди связано с транспортным... РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T15:59

2022-10-30T15:59

2022-10-30T15:59

общество

керченский пролив

темрюкский район

краснодарский край

чп на крымском мосту

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КРАСНОДАР, 30 окт - РИА Новости. Переправы через Керченский пролив по состоянию на утро воскресенья ожидают 600 грузовиков в двух районах Кубани, сокращение очереди связано с транспортным ограничением, которое начало действовать с полночи 27 октября в крае, сообщили в оперативном штабе региона."На сегодняшний день в очереди на переправу остаются около 600 грузовиков. Основная часть фур находится на парковках Темрюкского района, еще часть – в Славянском. На перехватывающих стоянках работают пункты обогрева, организовано бесплатное горячее питание, волонтеры раздают водителям воду и чай", - говорится в сообщении.В субботу погрузки на переправу через Керченский пролив ожидали 720 грузовиков.Ранее в краевом оперативном штабе сообщали, что проезд грузового транспорта к Керченской паромной переправе частично ограничат с 27 октября в Краснодарском крае, эти меры позволят сократить время простоя большегрузов и ускорить доставку социально значимых товаров.Уточняется, что исключением являются грузы военного назначения, специальные грузы, фармацевтическая продукция, а также техника, необходимая для восстановления инфраструктуры, скоропортящиеся товары, отдельные виды социально значимых продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.

https://ria.ru/20221027/most-1827161198.html

керченский пролив

темрюкский район

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, керченский пролив, темрюкский район, краснодарский край, чп на крымском мосту