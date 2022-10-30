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В очереди на Керченскую переправу уменьшилось число большегрузов - РИА Новости, 30.10.2022
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В очереди на Керченскую переправу уменьшилось число большегрузов
В очереди на Керченскую переправу уменьшилось число большегрузов - РИА Новости, 30.10.2022
В очереди на Керченскую переправу уменьшилось число большегрузов
Переправы через Керченский пролив по состоянию на утро воскресенья ожидают 600 грузовиков в двух районах Кубани, сокращение очереди связано с транспортным... РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T15:59
2022-10-30T15:59
общество
керченский пролив
темрюкский район
краснодарский край
чп на крымском мосту
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КРАСНОДАР, 30 окт - РИА Новости. Переправы через Керченский пролив по состоянию на утро воскресенья ожидают 600 грузовиков в двух районах Кубани, сокращение очереди связано с транспортным ограничением, которое начало действовать с полночи 27 октября в крае, сообщили в оперативном штабе региона."На сегодняшний день в очереди на переправу остаются около 600 грузовиков. Основная часть фур находится на парковках Темрюкского района, еще часть – в Славянском. На перехватывающих стоянках работают пункты обогрева, организовано бесплатное горячее питание, волонтеры раздают водителям воду и чай", - говорится в сообщении.В субботу погрузки на переправу через Керченский пролив ожидали 720 грузовиков.Ранее в краевом оперативном штабе сообщали, что проезд грузового транспорта к Керченской паромной переправе частично ограничат с 27 октября в Краснодарском крае, эти меры позволят сократить время простоя большегрузов и ускорить доставку социально значимых товаров.Уточняется, что исключением являются грузы военного назначения, специальные грузы, фармацевтическая продукция, а также техника, необходимая для восстановления инфраструктуры, скоропортящиеся товары, отдельные виды социально значимых продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.
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керченский пролив
темрюкский район
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общество, керченский пролив, темрюкский район, краснодарский край, чп на крымском мосту
Общество, Керченский пролив, Темрюкский район, Краснодарский край, ЧП на Крымском мосту
15:59 30.10.2022
 
В очереди на Керченскую переправу уменьшилось число большегрузов

Число большегрузов в очереди на Керченскую переправу снизилось до 600

© Фото : Минтранс РоссииРабота Керченской паромной переправы
Работа Керченской паромной переправы - РИА Новости, 1920, 30.10.2022
© Фото : Минтранс России
Работа Керченской паромной переправы. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 30 окт - РИА Новости. Переправы через Керченский пролив по состоянию на утро воскресенья ожидают 600 грузовиков в двух районах Кубани, сокращение очереди связано с транспортным ограничением, которое начало действовать с полночи 27 октября в крае, сообщили в оперативном штабе региона.
"На сегодняшний день в очереди на переправу остаются около 600 грузовиков. Основная часть фур находится на парковках Темрюкского района, еще часть – в Славянском. На перехватывающих стоянках работают пункты обогрева, организовано бесплатное горячее питание, волонтеры раздают водителям воду и чай", - говорится в сообщении.
В субботу погрузки на переправу через Керченский пролив ожидали 720 грузовиков.
Ранее в краевом оперативном штабе сообщали, что проезд грузового транспорта к Керченской паромной переправе частично ограничат с 27 октября в Краснодарском крае, эти меры позволят сократить время простоя большегрузов и ускорить доставку социально значимых товаров.
Уточняется, что исключением являются грузы военного назначения, специальные грузы, фармацевтическая продукция, а также техника, необходимая для восстановления инфраструктуры, скоропортящиеся товары, отдельные виды социально значимых продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.
Работа Керченской паромной переправы - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 12:53
Минтранс Крыма сообщил о работе семи паромов на Керченской переправе
 
ОбществоКерченский проливТемрюкский районКраснодарский крайЧП на Крымском мосту
 
 
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